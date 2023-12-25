Крутой кроссовер из КНР — рассказываем, когда ждать в России

В РФ может появиться еще один кроссовер из Китая с характеристиками внедорожника

На китайском рынке стартовали продажи кроссовера Chery iCar 03. Вполне вероятно, что новинка может официально появиться на рынке России.

Chery iCar 03 – это компактный электрический кроссовер, длина которого 4406 мм, а размер колесной базы – 2715 мм, минимальный дорожный просвет равен 200 мм.

Chery iCar 03

Китайским покупателям предложены одномоторная версия и полноприводная, оснащенная двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. (220 Нм) и 205 л.с. (385 Нм) соответственно. Запас хода в зависимости от емкости и конфигурации привода может составлять от 401 до 501 км по циклу NEDC.

В салоне установлены узкая цифровая приборная панель и огромный дисплей мультимедиа диагональю 15,6 дюйма. При помощи дисплея можно также управлять двухзонным климат-контролем. В списке оснащения заявлены: сиденья с функцией массажа и вентиляции, проекционный дисплей, беспроводная зарядка, электропривод пятой двери, атмосферная подсветка, зимний пакет, панорамный люк, аудиосистема с 12 динамиками, многофункциональная система помощи водителю уровня L2+.

Chery iCar 03

В пресс-службе Chery iCar 03 заявили, что новинка может официально появиться в России в 2025 году. Окончательное решение об этом руководство компании примет во второй половине 2024 года, с учетом ситуации на рынке.

Chery iCar 03

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru