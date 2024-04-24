Новинки Omoda и Jaecoo — «За рулем» о шоу-стопперах Auto China 2024

Новый Jaecoo E J6 показал на видео спецкор «За рулем» накануне Auto China 2024

Уже завтра, 25 апреля, в Пекине начнет свою работу 28-й Международный автосалон Auto China 2024. Эта выставка является главным событием индустрии автомобилестроения не только для китайских производителей, но и для остальных мировых брендов.

Авторитетное издание «За рулем», конечно же, не могло обойти стороной такое грандиозное мероприятие, обо всех новинках автомобилей Пекинского автосалона нашим читателям рассказывает эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.

Jaecoo E J6

В одном из своих первых видеорепортажей он показал новинки, которые представят в ходе Auto China 2024. На видео можно видеть Jaecoo J8 – продажи этой модели на рынке России стартовали совсем недавно. Рядом стоит Jaecoo J7 – эта модель продается в России с конца 2023 года и хорошо знакома российским автовладельцам.

«А вот этот забавный автомобиль изначально представили под маркой ICar от Chery, но сейчас он стоит под брендом Jaecoo. Это стандартная для китайцев схема, когда на внутреннем и на экспортном рынках не только название модели, но и название бренда меняется. Сзади видим шильдик Е J6, скорее всего, у нас в России он может появиться под названием Jaecoo E J6», – предположил эксперт.

Jaecoo E J6

Милешкин отметил, что кроссовер полностью электрический, на видео показан салон, в котором установлен большой дисплей, причем кнопки отсутствуют. Он обратил внимание на достаточно свободное пространство для пассажиров второго ряда и вместительный багажник. Особое внимание привлекает дизайн новинки, который абсолютно отличается от предыдущей версии Jaecoo, констатирует Кирилл Милешкин.

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