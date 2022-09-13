Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Haval Dargo - кроссовер с неплохими повадками, массой интересных решений и обидными на их фоне недоработками.

Очень странная опция

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— Бей его!

— В буквальном смысле — ударить?

— Именно ударить!

Александр Зубик, замглавы департамента стратегии и управления продуктом российского офиса Haval, был убедителен.

Пинаю новенький Dargo в красивую серебристую накладку заднего бампера, и срабатывает электропривод пятой двери. Так придумано, потому что в российской слякоти традиционная форма бесконтактного открытия багажника — взмахом ноги под бампером — часто не работает. Необычно, конечно, но лучше более современный подход: постоял несколько секунд рядом, машина заметила брелок и открыла дверь. Потому что пнуть тестовую машину легко (если просят), а вот свою — больно.

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Кроссоверы редко рисуют по стандартам классических внедорожников, которые будто сложены из кубиков. Из-за этого до официального показа машины даже ходили слухи, будто это рамный внедорожник. Нет, это паркетник: несущий кузов, поперечный мотор, переднеприводная платформа, монопривод в базовой версии.

Хотя по практичности Dargo всё же стоит на ступень выше. Бамперы и накладки арок по-честному сделаны из некрашеного пластика. Двум топовым комплектациям положены удобные подножки, как у рамников, и полноразмерная запаска.

Накладки на бамперах окрашены и легко царапаются. Штатная защита — пластиковый пыльник с массой отверстий, через которые быстро загрязняется моторный отсек.

БАНКА С ФИШКАМИ Dargo поразил вниманием к мелочам, которым обычно отличаются, например, Шкоды. В дополнение к традиционным карманам во всех четырех дверях есть подбутыльники. Растягивающиеся ленты позволяют ставить даже бутылки по 1,5 л. Они оказываются горлышком к седоку, что особенно ценно для водителя: вытаскивать легко и безопасно. В нижней части средних стоек есть выштамповки. Это ручки, чтобы маленькие дети могли сами забираться в салон. Им понравится чувствовать себя самостоятельными и взрослыми. В числе ассистентов водителя есть система уклонения. Она старается отдалить машину, если кто-то прижимается из соседней полосы. Но — только в пределах ряда, до разметки. Дозволения самостоятельно перестраиваться еще нет. USB-порты на нижнем ярусе центральной консоли развернуты под 45 градусов к водителю и пассажиру. Мелочь, но пользоваться такими удобнее, чем «плоскими». Как и свежие BMW, Dargo умеет запоминать последние 50 м траектории перед парковкой. Если водителю сложно выезжать в тесноте, машина сделает это сама, повторив путь в обратной последовательности.

В стремлении к Дастеру

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На первой же улице Haval жестко сосчитал несколько лежачих полицейских. Однако утвердиться в мысли, что подвеска не для плохих дорог, Dargo мне не дал. Асфальт в заплатках и колеях, грунтовки и гравийки — он всё переваривает невозмутимо, даже если перебрать со скоростью. Впечатление портит громкость работы стоек на отбой и жесткость на грубых неровностях. Но в недостатке энергоемкости подвеску не упрекнуть. Ходовую российской версии доводили. Изменили характеристики переднего МакФерсона и задней многорычажки, чтобы не давали машине сильно раскачиваться. Башкирские дороги, где проходил тест, доработку позволили оценить сполна.

Мотор Dargo при том же рабочем объеме всего на две силы мощнее, чем у F7. Но это разные агрегаты, а не особенности прошивки одного. Haval любит плодить двигатели: мотор 1.5 на F7, а также на передне- и на полноприводном Джолионе — это три разных мотора!

Dargo умеренно кренится в поворотах, а продольную раскачку гасит на корню. Иначе штатный пластиковый пыльник под двигателем мы точно где-нибудь оставили бы. Он, кстати, бесполезен и как защита от ударов, и как прикрытие от грязи. В нём множество вырезов, через которые моторный отсек пачкается. Впрочем, без металлической защиты и еще кучи аксессуаров от дилера вам не уйти.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ Dargo первым из Хавейлов на нашем рынке получил коленную подушку безопасности водителя, ограничитель скорости и дистанционный запуск через приложение на смартфоне. Традиционные пункты адаптации — увеличенные бачок омывателя (4,5 л) и емкость аккумулятора. По настоянию российского офиса появились регулировка угла наклона подушки сиденья водителя, газовые упоры капота, перенастроенная подвеска и натуральная кожа сидений вместо искусственной. В ОТТС прописана возможность буксировки прицепа.

Ровнохарактерный

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Dargo в России бывает только с турбомотором 2.0 мощностью 192 силы и «мокрым» 7‑ступенчатым роботом. Будь это фольксвагеновский силовой агрегат, кроссовер С‑класса с ним бы полетел. Китайские «лошади» по традиции недокормлены, а робот не выходит из дремы. Поэтому динамика — десять секунд до сотни.

И всё-таки мотор мне понравился. Тянет ровно, без явных провалов и подхватов. Ускорение с трассовых скоростей так себе, ведь весит Dargo 1,8 т.

Графика комбинации приборов у Dargo новая, такой нет на Джолионе и F7. Эргономику стоит подтянуть, но жить можно — хотя бы руль регулируется в обеих плоскостях. На козырек вынесли режимы коробки передач. Крутилка на самом видном месте консоли меняет не громкость музыки и не температуру микроклимата, а режимы движения. У моноприводной версии их четыре (Эко, Спорт, Стандарт и Снег). У полноприводных добавляются Грязь, Песок, Трава/Гравий и Ухабы. В чем суть последнего, мне никто пояснить не смог. В целом всё стандартно: меняются отклик на газ и степень вмешательства электроники. При этом с диагональным вывешиванием Dargo справляется и в стандартном режиме. Заглушка на месте правой клавиши в Китае меняется на блокировку заднего дифференциала. У нас ее решили не ставить, чтобы не удорожать машину, и не создавать ей имидж вездехода, коим Dargo не является.

Последние китайские машины строят по шаблону: два дисплея (лучше — три), минимум клавиш, электронный джойстик коробки… Dargo нетривиален и линиями, и цветовым решением. Вместо черной кожи можно заказать бежевую. Выглядит очень круто! Фоновая подсветка однотонная, оранжевая.

С мотором неплохо подружена коробка. В городском цикле и на резких разгонах дерготней она не досаждает. Только передачи меняет нерасторопно. Побуксовать в пересохших полях было негде, однако рискну предположить, что робот Хавейла в этом плане достаточно живучий. Прошлой зимой доводилось помучить в обильных снегах и Jolion, и F7. Их коробки хотя и отличаются от дарговской, но перегрева и неприятных запахов себе не позволяли. Да и отзывы владельцев говорят о том, что пока особых проблем нет.

Dargo имеет редкую для кроссовера функцию «прозрачный капот». Благодаря отличной графике камер помощь от них ощутима. Во всяком случае, пока чистые. Виджеты и виртуальные клавиши медиасистемы можно компоновать по своему усмотрению. Логика и быстродействие отличные.

Haval показался мне тихим. Основной фон обеспечивают шины, но тут важно сделать две оговорки. Во‑первых, у азиатских машин они порой шумят гораздо сильнее, а тут звук явно проступает только на шершавом асфальте. Во‑вторых, это малоизвестные у нас сингапурские покрышки Giti с клеймом «Made in China». Их заменой наверняка можно сделать Dargo еще тише.

(НЕ)ПОЛНЫЙ ПРИВОД Для взвешенной оценки полного привода Dargo жду с нетерпением зимы. Пока есть опыт Джолиона и F7. Их муфта BorgWarner (она же бывший Haldex V) подключает задние колеса с заметной задержкой, машина успевает побуксовать передком. А потом задние колеса начинают грести так рьяно (не иначе, извиняясь за опоздание), что кроссовер виляет кормой будто заднеприводный. В итоге вместо ожидаемой полноприводной стабильности получаешь ерзанье по траектории. Посмотрим, подкорректировали ли алгоритм у Dargo. С Джолионом минувшей зимой у меня даже вышел казус. Ехал по поселковой дороге после снегопада и слегка прибавил газ, чтобы ходом преодолеть небольшой перемет. Jolion, несмотря на абсолютно прямое положение руля, мотнул кормой, и задние колеса утянуло в ливневку. Копал долго.

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