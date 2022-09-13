Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Очень странная опция
— Бей его!
— В буквальном смысле — ударить?
— Именно ударить!
Александр Зубик, замглавы департамента стратегии и управления продуктом российского офиса Haval, был убедителен.
Пинаю новенький Dargo в красивую серебристую накладку заднего бампера, и срабатывает электропривод пятой двери. Так придумано, потому что в российской слякоти традиционная форма бесконтактного открытия багажника — взмахом ноги под бампером — часто не работает. Необычно, конечно, но лучше более современный подход: постоял несколько секунд рядом, машина заметила брелок и открыла дверь. Потому что пнуть тестовую машину легко (если просят), а вот свою — больно.
Кроссоверы редко рисуют по стандартам классических внедорожников, которые будто сложены из кубиков. Из-за этого до официального показа машины даже ходили слухи, будто это рамный внедорожник. Нет, это паркетник: несущий кузов, поперечный мотор, переднеприводная платформа, монопривод в базовой версии.
Хотя по практичности Dargo всё же стоит на ступень выше. Бамперы и накладки арок по-честному сделаны из некрашеного пластика. Двум топовым комплектациям положены удобные подножки, как у рамников, и полноразмерная запаска.
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БАНКА С ФИШКАМИ
Dargo поразил вниманием к мелочам, которым обычно отличаются, например, Шкоды. В дополнение к традиционным карманам во всех четырех дверях есть подбутыльники. Растягивающиеся ленты позволяют ставить даже бутылки по 1,5 л. Они оказываются горлышком к седоку, что особенно ценно для водителя: вытаскивать легко и безопасно.
В нижней части средних стоек есть выштамповки. Это ручки, чтобы маленькие дети могли сами забираться в салон. Им понравится чувствовать себя самостоятельными и взрослыми.
В числе ассистентов водителя есть система уклонения. Она старается отдалить машину, если кто-то прижимается из соседней полосы. Но — только в пределах ряда, до разметки. Дозволения самостоятельно перестраиваться еще нет.
USB-порты на нижнем ярусе центральной консоли развернуты под 45 градусов к водителю и пассажиру. Мелочь, но пользоваться такими удобнее, чем «плоскими».
Как и свежие BMW, Dargo умеет запоминать последние 50 м траектории перед парковкой. Если водителю сложно выезжать в тесноте, машина сделает это сама, повторив путь в обратной последовательности.
В стремлении к Дастеру
На первой же улице Haval жестко сосчитал несколько лежачих полицейских. Однако утвердиться в мысли, что подвеска не для плохих дорог, Dargo мне не дал. Асфальт в заплатках и колеях, грунтовки и гравийки — он всё переваривает невозмутимо, даже если перебрать со скоростью. Впечатление портит громкость работы стоек на отбой и жесткость на грубых неровностях. Но в недостатке энергоемкости подвеску не упрекнуть. Ходовую российской версии доводили. Изменили характеристики переднего МакФерсона и задней многорычажки, чтобы не давали машине сильно раскачиваться. Башкирские дороги, где проходил тест, доработку позволили оценить сполна.
Dargo умеренно кренится в поворотах, а продольную раскачку гасит на корню. Иначе штатный пластиковый пыльник под двигателем мы точно где-нибудь оставили бы. Он, кстати, бесполезен и как защита от ударов, и как прикрытие от грязи. В нём множество вырезов, через которые моторный отсек пачкается. Впрочем, без металлической защиты и еще кучи аксессуаров от дилера вам не уйти.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Dargo первым из Хавейлов на нашем рынке получил коленную подушку безопасности водителя, ограничитель скорости и дистанционный запуск через приложение на смартфоне. Традиционные пункты адаптации — увеличенные бачок омывателя (4,5 л) и емкость аккумулятора. По настоянию российского офиса появились регулировка угла наклона подушки сиденья водителя, газовые упоры капота, перенастроенная подвеска и натуральная кожа сидений вместо искусственной. В ОТТС прописана возможность буксировки прицепа.
Ровнохарактерный
Dargo в России бывает только с турбомотором 2.0 мощностью 192 силы и «мокрым» 7‑ступенчатым роботом. Будь это фольксвагеновский силовой агрегат, кроссовер С‑класса с ним бы полетел. Китайские «лошади» по традиции недокормлены, а робот не выходит из дремы. Поэтому динамика — десять секунд до сотни.
И всё-таки мотор мне понравился. Тянет ровно, без явных провалов и подхватов. Ускорение с трассовых скоростей так себе, ведь весит Dargo 1,8 т.
С мотором неплохо подружена коробка. В городском цикле и на резких разгонах дерготней она не досаждает. Только передачи меняет нерасторопно. Побуксовать в пересохших полях было негде, однако рискну предположить, что робот Хавейла в этом плане достаточно живучий. Прошлой зимой доводилось помучить в обильных снегах и Jolion, и F7. Их коробки хотя и отличаются от дарговской, но перегрева и неприятных запахов себе не позволяли. Да и отзывы владельцев говорят о том, что пока особых проблем нет.
Haval показался мне тихим. Основной фон обеспечивают шины, но тут важно сделать две оговорки. Во‑первых, у азиатских машин они порой шумят гораздо сильнее, а тут звук явно проступает только на шершавом асфальте. Во‑вторых, это малоизвестные у нас сингапурские покрышки Giti с клеймом «Made in China». Их заменой наверняка можно сделать Dargo еще тише.
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(НЕ)ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Для взвешенной оценки полного привода Dargo жду с нетерпением зимы. Пока есть опыт Джолиона и F7. Их муфта BorgWarner (она же бывший Haldex V) подключает задние колеса с заметной задержкой, машина успевает побуксовать передком.
А потом задние колеса начинают грести так рьяно (не иначе, извиняясь за опоздание), что кроссовер виляет кормой будто заднеприводный. В итоге вместо ожидаемой полноприводной стабильности получаешь ерзанье по траектории. Посмотрим, подкорректировали ли алгоритм у Dargo.
С Джолионом минувшей зимой у меня даже вышел казус. Ехал по поселковой дороге после снегопада и слегка прибавил газ, чтобы ходом преодолеть небольшой перемет. Jolion, несмотря на абсолютно прямое положение руля, мотнул кормой, и задние колеса утянуло в ливневку. Копал долго.