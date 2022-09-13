Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — журнал За рулем

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Haval Dargo - кроссовер с неплохими повадками, массой интересных решений и обидными на их фоне недоработками.

Очень странная опция

Материалы по теме
Купил «китайца» и вспоминаю Дастер — честные отзывы владельцев

— Бей его!

— В буквальном смысле — ударить?

— Именно ударить!

Александр Зубик, замглавы департамента стратегии и управления продуктом российского офиса Haval, был убедителен.

Пинаю новенький Dargo в красивую серебристую накладку заднего бампера, и срабатывает электропривод пятой двери. Так придумано, потому что в российской слякоти традиционная форма бесконтактного открытия багажника — взмахом ноги под бампером — часто не работает. Необычно, конечно, но лучше более современный подход: постоял несколько секунд рядом, машина заметила брелок и открыла дверь. Потому что пнуть тестовую машину легко (если просят), а вот свою — больно.

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Материалы по теме
Новый побор для водителей в 2022Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)

Материалы по теме
Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение

Кроссоверы редко рисуют по стандартам классических внедорожников, которые будто сложены из кубиков. Из-за этого до официального показа машины даже ходили слухи, будто это рамный внедорожник. Нет, это паркетник: несущий кузов, поперечный мотор, переднеприводная платформа, монопривод в базовой версии.

Хотя по практичности Dargo всё же стоит на ступень выше. Бамперы и накладки арок по-честному сделаны из некрашеного пластика. Двум топовым комплектациям положены удобные подножки, как у рамников, и полноразмерная запаска.

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовераНакладки на бамперах окрашены и легко царапаются. Штатная защита — пластиковый пыльник с массой отверстий, через которые быстро загрязняется моторный отсек.
Накладки на бамперах окрашены и легко царапаются. Штатная защита — пластиковый пыльник с массой отверстий, через которые быстро загрязняется моторный отсек.

БАНКА С ФИШКАМИ

Dargo поразил вниманием к мелочам, которым обычно отличаются, например, Шкоды. В дополнение к традиционным карманам во всех четырех дверях есть подбутыльники. Растягивающиеся ленты позволяют ставить даже бутылки по 1,5 л. Они оказываются горлышком к седоку, что особенно ценно для водителя: вытаскивать легко и безопасно.

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

В нижней части средних стоек есть выштамповки. Это ручки, чтобы маленькие дети могли сами забираться в салон. Им понравится чувствовать себя самостоятельными и взрослыми.

В числе ассистентов водителя есть система уклонения. Она старается отдалить машину, если кто-то прижимается из соседней полосы. Но — только в пределах ряда, до разметки. Дозволения самостоятельно перестраиваться еще нет.

USB-порты на нижнем ярусе центральной консоли развернуты под 45 градусов к водителю и пассажиру. Мелочь, но пользоваться такими удобнее, чем «плоскими».

Как и свежие BMW, Dargo умеет запоминать последние 50 м траектории перед парковкой. Если водителю сложно выезжать в тесноте, машина сделает это сама, повторив путь в обратной последовательности.


В стремлении к Дастеру

Материалы по теме
Новый российский бренд «Соллерс» — первые подробности

На первой же улице Haval жестко сосчитал несколько лежачих полицейских. Однако утвердиться в мысли, что подвеска не для плохих дорог, Dargo мне не дал. Асфальт в заплатках и колеях, грунтовки и гравийки — он всё переваривает невозмутимо, даже если перебрать со скоростью. Впечатление портит громкость работы стоек на отбой и жесткость на грубых неровностях. Но в недостатке энергоемкости подвеску не упрекнуть. Ходовую российской версии доводили. Изменили характеристики переднего МакФерсона и задней многорычажки, чтобы не давали машине сильно раскачиваться. Башкирские дороги, где проходил тест, доработку позволили оценить сполна.

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовераМотор Dargo при том же рабочем объеме всего на две силы мощнее, чем у F7. Но это разные агрегаты, а не особенности прошивки одного. Haval любит плодить двигатели: мотор 1.5 на F7, а также на передне- и на полноприводном Джолионе — это три разных мотора!
Мотор Dargo при том же рабочем объеме всего на две силы мощнее, чем у F7. Но это разные агрегаты, а не особенности прошивки одного. Haval любит плодить двигатели: мотор 1.5 на F7, а также на передне- и на полноприводном Джолионе — это три разных мотора!

Dargo умеренно кренится в поворотах, а продольную раскачку гасит на корню. Иначе штатный пластиковый пыльник под двигателем мы точно где-нибудь оставили бы. Он, кстати, бесполезен и как защита от ударов, и как прикрытие от грязи. В нём множество вырезов, через которые моторный отсек пачкается. Впрочем, без металлической защиты и еще кучи аксессуаров от дилера вам не уйти.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Dargo первым из Хавейлов на нашем рынке получил коленную подушку безопасности водителя, ограничитель скорости и дистанционный запуск через приложение на смартфоне. Традиционные пункты адаптации — увеличенные бачок омывателя (4,5 л) и емкость аккумулятора. По настоянию российского офиса появились регулировка угла наклона подушки сиденья водителя, газовые упоры капота, перенастроенная подвеска и натуральная кожа сидений вместо искусственной. В ОТТС прописана возможность буксировки прицепа.

Ровнохарактерный

Материалы по теме
Новейшие «китайцы»: очень дешевый паркетник и 5 рамных внедорожников

Dargo в России бывает только с турбомотором 2.0 мощностью 192 силы и «мокрым» 7‑ступенчатым роботом. Будь это фольксвагеновский силовой агрегат, кроссовер С‑класса с ним бы полетел. Китайские «лошади» по традиции недокормлены, а робот не выходит из дремы. Поэтому динамика — десять секунд до сотни.

И всё-таки мотор мне понравился. Тянет ровно, без явных провалов и подхватов. Ускорение с трассовых скоростей так себе, ведь весит Dargo 1,8 т.

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовераГрафика комбинации приборов у Dargo новая, такой нет на Джолионе и F7. Эргономику стоит подтянуть, но жить можно — хотя бы руль регулируется в обеих плоскостях. На козырек вынесли режимы коробки передач.
Графика комбинации приборов у Dargo новая, такой нет на Джолионе и F7. Эргономику стоит подтянуть, но жить можно — хотя бы руль регулируется в обеих плоскостях. На козырек вынесли режимы коробки передач.

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовераКрутилка на самом видном месте консоли меняет не громкость музыки и не температуру микроклимата, а режимы движения. У моноприводной версии их четыре (Эко, Спорт, Стандарт и Снег). У полноприводных добавляются Грязь, Песок, Трава/Гравий и Ухабы. В чем суть последнего, мне никто пояснить не смог. В целом всё стандартно: меняются отклик на газ и степень вмешательства электроники. При этом с диагональным вывешиванием Dargo справляется и в стандартном режиме. Заглушка на месте правой клавиши в Китае меняется на блокировку заднего дифференциала. У нас ее решили не ставить, чтобы не удорожать машину, и не создавать ей имидж вездехода, коим Dargo не является.
Крутилка на самом видном месте консоли меняет не громкость музыки и не температуру микроклимата, а режимы движения. У моноприводной версии их четыре (Эко, Спорт, Стандарт и Снег). У полноприводных добавляются Грязь, Песок, Трава/Гравий и Ухабы. В чем суть последнего, мне никто пояснить не смог. В целом всё стандартно: меняются отклик на газ и степень вмешательства электроники. При этом с диагональным вывешиванием Dargo справляется и в стандартном режиме. Заглушка на месте правой клавиши в Китае меняется на блокировку заднего дифференциала. У нас ее решили не ставить, чтобы не удорожать машину, и не создавать ей имидж вездехода, коим Dargo не является.

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовераПоследние китайские машины строят по шаблону: два дисплея (лучше — три), минимум клавиш, электронный джойстик коробки… Dargo нетривиален и линиями, и цветовым решением. Вместо черной кожи можно заказать бежевую. Выглядит очень круто! Фоновая подсветка однотонная, оранжевая.
Последние китайские машины строят по шаблону: два дисплея (лучше — три), минимум клавиш, электронный джойстик коробки… Dargo нетривиален и линиями, и цветовым решением. Вместо черной кожи можно заказать бежевую. Выглядит очень круто! Фоновая подсветка однотонная, оранжевая.

С мотором неплохо подружена коробка. В городском цикле и на резких разгонах дерготней она не досаждает. Только передачи меняет нерасторопно. Побуксовать в пересохших полях было негде, однако рискну предположить, что робот Хавейла в этом плане достаточно живучий. Прошлой зимой доводилось помучить в обильных снегах и Jolion, и F7. Их коробки хотя и отличаются от дарговской, но перегрева и неприятных запахов себе не позволяли. Да и отзывы владельцев говорят о том, что пока особых проблем нет.

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовераDargo имеет редкую для кроссовера функцию «прозрачный капот». Благодаря отличной графике камер помощь от них ощутима. Во всяком случае, пока чистые.
Dargo имеет редкую для кроссовера функцию «прозрачный капот». Благодаря отличной графике камер помощь от них ощутима. Во всяком случае, пока чистые.

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовераВиджеты и виртуальные клавиши медиасистемы можно компоновать по своему усмотрению. Логика и быстродействие отличные.
Виджеты и виртуальные клавиши медиасистемы можно компоновать по своему усмотрению. Логика и быстродействие отличные.

Haval показался мне тихим. Основной фон обеспечивают шины, но тут важно сделать две оговорки. Во‑первых, у азиатских машин они порой шумят гораздо сильнее, а тут звук явно проступает только на шершавом асфальте. Во‑вторых, это малоизвестные у нас сингапурские покрышки Giti с клеймом «Made in China». Их заменой наверняка можно сделать Dargo еще тише.

(НЕ)ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Для взвешенной оценки полного привода Dargo жду с нетерпением зимы. Пока есть опыт Джолиона и F7. Их муфта BorgWarner (она же бывший Haldex V) подключает задние колеса с заметной задержкой, машина успевает побуксовать передком.

А потом задние колеса начинают грести так рьяно (не иначе, извиняясь за опоздание), что кроссовер виляет кормой будто заднеприводный. В итоге вместо ожидаемой полноприводной стабильности получаешь ерзанье по траектории. Посмотрим, подкорректировали ли алгоритм у Dargo.

С Джолионом минувшей зимой у меня даже вышел казус. Ехал по поселковой дороге после снегопада и слегка прибавил газ, чтобы ходом преодолеть небольшой перемет. Jolion, несмотря на абсолютно прямое положение руля, мотнул кормой, и задние колеса утянуло в ливневку. Копал долго.

Продолжение — на следующей странице

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Haval Dargo — кроссовер с неплохими повадками, массой интересных решений и обидными на их фоне недоработками.

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359122Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359128Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359136Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359135Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359133Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359131Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359132Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359124Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359130Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359129Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359134Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359126Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359125Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359127Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера — фото 1359123Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера
Наше новое видео
Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера
Противоречивый, великий, смешной: 100%-й «американец» на тестах «За рулем»
Автомобиль для Сталина: тест Packard 180

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров205
Оцените материал
0:0

Отзывы о Haval Dargo

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: