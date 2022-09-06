Купил «китайца» и вспоминаю Дастер - честные отзывы владельцев

Среднеразмерный китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro эффектен внешне, щедро оснащен и достаточно вынослив. Но к управляемости у владельцев возникли вопросы. И не только к ней!

Большой и комфортный

Длина кузова «семерки» — 4,5 м, примерно как у Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan. По ощущениям, места в автомобиле больше — особенно по высоте. Салон выглядит дорого и добротно. Есть электрорегулировка водительского сиденья в трех направлениях, положение поясничного упора можно менять по высоте и глубине (редкость для китайских автомобилей). Не хватает разве что обогрева спинок сидений. Вроде серьезный недостаток для наших зим, но у владельцев он нареканий не вызвал.

«Помогает обогрев сидений и руля, удобно и комфортно. Прогревается авто быстро», — объясняет владелец Андрей.

«Салон и комфорт: вот это по-настоящему сильная сторона данного автомобиля. Очень нравится: и визуально, и тактильно. По эргономике без сюрпризов и необычных решений — все стандартно, все на своих местах. Места много — сзади на дальняк очень клево… Панорамная крыша визуально увеличивает и без того немалый для этого класса салон», — согласен владелец с ником Wroom_Wroom.

Выглядит Chery Tiggo 7 Pro очень привлекательно. Еще бы! Ведь над внешностью трудился Стив Юм, прежде работавший на Кадиллаке над седанами ATS и CTS.

«Приятный плавный ход, высокая посадка и очень вместительный салон. При росте более 190 см чувствуешь себя в своей тарелке… Я не видел еще пока у других авто во внешнем виде такое сочетание элегантности и агрессивности», — пишет Роман.

«На данный момент прошел 9 тысяч км, никаких нареканий к машине нет… Удобные сиденья (с электрорегулировкой), отличная мультимедиасистема, двухзонный климат-контроль, прекрасный зимний пакет (обогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя). Еще нравится, что двери закрывают пороги. И передние, и задние — когда выходишь из машины, брюки не пачкаются», — добавляет владелец с ником В26012009 из Казани.

К эргономике есть претензии

«Управлять климатом на ходу совсем неудобно из-за сенсорного управления — куда более удобны „крутилки“ на Туссане. Очечник такой мелкий, что при открывании очки из него обязательно выпадают — и часто не в руки.

Подлокотник с регулировкой по горизонтали, но он никак не фиксируется. Если его откатить назад, то в подстаканник можно поставить кофе и ехать похлебывать в дороге. Но если резко пришлось затормозить, подлокотник стремительно сметает ваш стакан вместе с содержимым на панель управления», — пишет владелец с ником GRUZCHIK1971.

«Плохое управление круиз-контролем, — согласен Михаил Осипов. — Можно уменьшить и увеличить скорость только на 1 км/ч, а не шагать по „десяткам“, как на многих других марках. Приходится много раз тыкать. Есть вариант с удержанием кнопки. Но так получается еще хуже — машина резко рвет синхронно с увеличением скорости. При нажатии „-“ просто сбрасывает на текущую, если скорости сильно отличаются».

По качеству материалов, сборки и дизайну интерьера Tiggo 7 Pro заткнет за пояс многих конкурентов. Как, впрочем, и по уровню оснащения.

Медиасистема подтормаживает

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Покупателей впечатляет большая медиасистема с 10-дюймовым экраном и высококачественным разрешением (1920×720) — не у всех конкурентов есть такая. Но, по мнению многих владельцев, «до ума ее не довели».

«Мультимедиа туповата, есть задержка при нажатии, процессор явно можно было помощнее встроить. Сторонние приложения не поставить, навигации родной нет. Есть возможность зеркалить телефон через Android Auto или CarPlay. Но все это через кабель и Bluetooth, провод в этой системе напрягает», — пишет владелец с ником 20639061.

«Медиасистема сделана странно. Во-первых, нельзя сохранить громкость для разных источников. Радио играет с одной громкостью, телефон с другой, при переключении можно оглохнуть. При старте сразу включается радио. Даже если при выключении была включена музыка через Bluetooth. Что при этом происходит — смотрите предыдущий пункт. При активации qdlink Bluetooth музыка выключается. Надо снова заходить в приложение и включать заново. Как слушать при этом радио, непонятно. Нет кнопки mute. Нужно тыкать много раз „-“, чтобы заглушить звук», — подтверждает Михаил Осипов.

«Приложение QD link совсем сырое и неудобное (проблема решена у официального дилера заменой бесплатно на Android Auto)», — добавляет владелец Сергей.



На втором ряду стесненными себя не чувствуют даже рослые пассажиры. Атрибуты комфорта — индивидуальные дефлекторы вентиляции, обогрев сидений, USB-разъем.

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