Новейшие «китайцы»: очень дешевый паркетник и 5 рамных внедорожников

Эти машины появятся у нас — и, вероятно, очень скоро.

Tank — китайские внедорожники размером от Нивы до Ленд Крузера

Почти у каждого автомобильного концерна в Китае есть по несколько суббрендов разной направленности. Один из стартапов хорошо известной у нас компании Great Wall называется Tank. Под собственной маркой Great Wall делает пикапы, марки Wey и Haval представлены преимущественно кроссоверами, а Tank займется рамными внедорожниками.

Система обозначений незатейлива и, скорее всего, останется единой на всех рынках (Танки уже пошли на экспорт в Саудовскую Аравию). В линейке модели 300, 400, 500, 700 и 800. Чем больше индекс, тем больше и дороже машина.

Серийных пока только две.

Материалы по теме Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado

Tank 300 изначально вышел в рамках суббренда Wey, но быстро выделился в новорожденную марку. Анфас и в профиль машина стилистически похожа на Haval Dargo. Но они не конкуренты. «Трехсотка» рамная и более крупная, по габаритам (длина 4760 мм) почти ровня нашему УАЗ Патриот. У нее турбомотор 2.0 на 227 сил и 8‑ступенчатый автомат. Приборная панель с парой дисплеев под единым стеклом и дефлекторами-турбинами напоминает мерседесовскую. Чем не замена немецким GLC или GLE, которые у нас теперь фактически не купить?

В Китае Tank 300 в пересчете на наши деньги стоит 1,8–2,8 млн рублей. Весной 2021 года машину вместе с Dargo показывали российским дилерам.

Tank 400 пока существует как концепт. Рамная конструкция, нарочито брутальный дизайн с ломаными линиями и необычные приборы в отдельных «колодцах» — вот, собственно, и всё, что известно. Точнее, видно по фотографиям.

По размерам автомобиль выглядит близким к следующей по иерархии модели 500, а потому, скорее всего, разделит с ней агрегаты.

Tank 400

Материалы по теме Новый Tank 500 и его главный козырь — салон

Tank 500 в длину вымахал до японского Prado. На раме продольно установлен мотор 3.0 V6 мощностью 354 силы. Классический автомат, полный привод с блокировками обоих межколесных дифференциалов и 11 режимов работы трансмиссии: серьезный парень!

С учетом того, что хорошо нам знакомый Haval H9 компактнее, слабее, проще и стоит от 4,6 млн рублей, стоимость «пятисотого» в России составит порядка 5,5–6 млн рублей .

Tank 500

Tank 700 — почти копия модели 400, только на класс выше. И тоже пока концепт. На выставке он щеголял 22‑дюймовыми колесами и раздельными креслами второго ряда — опциями, плохо вяжущимися с нарочито внедорожным дизайном.

Tank 700

Материалы по теме 7 новых моделей, которые вернут покупателей в автосалоны

Tank 800, как и в случае пары моделей 400/700, является увеличенным в размерах аналогом 500‑го внедорожника. Машину единожды показали как прототип, и с тех пор о продвижении проекта не слышно.

Первый экземпляр был щедро отделан в салоне замшей и оснащен массажерами в четырех сиденьях.

Под капотом ожидается турбомотор 3.0 V6.

Tank 800

Tank для нас представляет не чисто академический интерес. По имеющимся данным, уже запущен процесс российской сертификации модели Tank 500. Заметьте: китайцы выбрали для старта не самую доступную «трехсотку», а более дорогой внедорожник, на котором и заработок выше.

Hengchi 5 — аттракцион неслыханной щедрости

«Привязать» марку Hengchi к известным в России брендам не получится. Это проект китайской девелоперской компании Evergrande Group, одной из крупнейших в стране.

Два-три года назад она решила основать автомобильное подразделение и оперативно выстрелила аж девятью концептами разных классов. Все — электрические. Всё выглядело очень многообещающе и в сочетании с большими возможностями девелопера вполне реализуемо. Вот только в 2021‑м у него начались крупные проблемы, и имидж в Китае сильно испортился. Однако Hengchi сумел выжить и даже довел до серии свою первую модель с лаконичным индексом 5.

Hengchi 5

Материалы по теме Чего не хватает китайским машинам

Выход, правда, был сопряжен с несколькими переносами сроков и «утками» в СМИ, что не добавило машине доверия. Но на «пятерку» всё же открыли прием заказов, объявив привлекательную стартовую цену: от 179 000 юаней, что в переводе эквивалентно 1,6 млн рублей. Вы удивитесь, что предлагают китайским покупателям за сумму, на которую в России сейчас не купить ни один новый кроссовер, не то что электромобиль.

Паркетник немаленький: 4725×1925×1676 мм при базе 2780 мм. Это габариты кроссовера С‑класса, причем «переростка». Установленный спереди электромотор выдает 204 л. с., привод только передний. На 73‑киловаттной батарее обещают запас хода до 602 км. Это по китайскому циклу CLTC, который близок к устаревшему NEDC. Но даже если в реальности окажется примерно на четверть меньше, это всё равно неплохая автономность. Приборная панель красуется сплошным стеклом по всей ширине. За ним скрываются целых три ЖК-дисплея.

Покупателям Hengchi 5 обещают пожизненную гарантию, бесплатные пожизненные ТО два раза в год, бесплатную зарядную станцию с установкой, 10 Гб интернета для штатной медиасистемы в течение пяти лет. Если машина не устроит, ее можно вернуть в течение 15 дней после покупки и получить всю уплаченную сумму обратно.

Звучит более чем привлекательно.

Отзывы владельцев китайского кроссовера мы собрали тут.

«За рулем» можно читать и в Телеграм.

Фото: фирмы производителя