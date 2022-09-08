Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение — журнал За рулем

Новый компакт-кроссовер в России - стало известно оснащение

Турбо-«четверка» на 147 сил, полный зимний пакет, множество полезной электроники и 17-дюймовые диски в топ-версии.

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Новый кроссовер появится в продаже осенью

Пресс-служба китайской марки Chery раскрыла одну из комплектаций кроссовера Tiggo 4 Pro, который вскоре должен дебютировать на российском рынке. Сообщается, что всего планируется пять уровней оснащения — Action MT, Action, Family, Travel и Style — и теперь известно, какой будет топ-версия обновленной китайской «четверки». Напомним, сейчас у нас продается дореформенная версия под именем Tiggo 4.

Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение

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После рестайлинга кроссовер значительно изменился как внешне, так и по «начинке». Будет доступно шесть цветов кузова: глубокий черный, искрящийся белый, огненно-красный, небесно-голубой, стальной серый и серебристый серый. В топ-версии Style на бампере, боковых молдингах, тормозных суппортах и элементах интерьера присутствуют акцентные детали красного цвета.

Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение

В «максималке» у Tiggo 4 Pro будут легкосплавные литые диски 17", светодиодная оптика c датчиком света и функцией Follow me home, зеркала с электроприводом, обогревом и повторителями поворотов, дистанционный пуск, бесключевой доступ, электроручник с функцией AutoHold, панорамный люк, задние парктроники и камеры кругового обзора.

Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение

Системы безопасности: мониторинг давления и температуры в шинах (TMPS), курсовая устойчивость (ESP), антиблокировка (ABS), антипробуксовка (TCS), помощь при экстренном торможении (HBA), помощь при старте в гору (HSA), снижение вероятности опрокидывания (RMF), круиз-контроль, четыре подушки.

Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение

В салоне — цифровая приборка 7", дисплей мультимедиа 10.25" (можно выбрать оформление в зависимости от режима управления), 6 динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, электрорегулировки водительского сиденья (включая поясничный подпор), многоцветная подсветка интерьера, климат-контроль, полный зимний пакет.

Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение

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У топ-версии будет потребляющая бензин АИ-92 «турбочетверка» 1.5, которая развивает 147 л.с. и работает в паре с вариатором CVT25, что обеспечит разгон до 100 км/ч за 9,7 с при расходе топлива в смешанном режиме 7,1 литра на 100 км.

Оснащение «младших» комплектаций, равно как и цены, обещают объявить ближе к старту продаж — напомним, он состоится осенью.

Фото: Chery

Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение

Турбо-«четверка» на 147 сил, полный зимний пакет, множество полезной электроники и 17-дюймовые диски в топ-версии.

Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение — фото 1358502Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение — фото 1358503Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение — фото 1358504Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение — фото 1358505Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение — фото 1358506Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение
Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение

Турбо-«четверка» на 147 сил, полный зимний пакет, множество полезной электроники и 17-дюймовые диски в топ-версии.

Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение — фото 1358502Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение — фото 1358504Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение — фото 1358503Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение — фото 1358505Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение — фото 1358506Новый компакт-кроссовер в России — стало известно оснащение
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