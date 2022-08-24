Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно! — журнал За рулем

Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно!

По габаритам он примерно соответствует Mazda 6, да и силовые агрегаты вполне под стать сегменту.

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В начале текущей недели генеральный директор компании «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков заявил, что в 2023 году на российском рынке начнутся продажи двух седанов под брендом Chery. Предполагалось несколько вариантов, ибо в китайской линейке бренда седанов предостаточно.

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Но теперь есть четкие указания на то, какая модель попадет в РФ: по всей видимости, одна из двух — это Arrizo 6 Pro, известный в Поднебесной как Arrizo 5 Plus.

Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно!

Автомобиль Arrizo 6 Pro (Arrizo 5 Plus) после полученных высоких результатов в ходе исследования J.D. Power вошел в список рассматриваемых седанов для представления на российском рынке, сообщает российская пресс-служба бренда Chery.

Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно!

Стоит уточнить, что J.D. Power — это крупное консалтинговое агентство, а упомянутое исследование — это China Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL), измеряющее эмоциональную привязанность владельцев к своему новому автомобилю и уровень приверженности по 37 характеристикам в 10 группах, среди которых внешний облик, интерьер, производительность, ощущения от вождения, безопасность, технологичность мультимедийной системы, расход топлива и многое другое.

Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно!

Короче говоря, новый Arrizo 5 Plus (у нас будет называться Arrizo 6 Pro) уже пришелся по вкусу автомобилистам в Китае, и это позволяет рассчитывать российскому дистрибьютору и на успех модели в России. Не исключено, ведь седан действительно довольно интересный — как внешне, так и по сути. Габариты — 4680 x 1825 x 1490 мм, что примерно соответствует размерам Mazda 6.

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По колесной базе «китаец» теснее — 2670 мм. Но силовые агрегаты вполне под стать сегменту: атмосферник мощностью 116 л.с. в паре с МКП или вариатором CVT9, а также «турбочетверка» на 156 л.с. в связке с тем же вариатором — как на уже известных нам Tiggo 7 Pro и Exeed LX.

Фото: Chery

Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно!

По габаритам он примерно соответствует Mazda 6, да и силовые агрегаты вполне под стать сегменту.

Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно! — фото 1355676Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно! — фото 1355674Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно! — фото 1355675Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно!
Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно!

По габаритам он примерно соответствует Mazda 6, да и силовые агрегаты вполне под стать сегменту.

Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно! — фото 1355674Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно! — фото 1355676Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно! — фото 1355675Этот новейший седан скоро приедет в Россию — вот что о нем известно!
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