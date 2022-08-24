Какие еще китайские марки едут в Россию

Переговоры об их продажах через крупные дилерские сети уже ведутся.

Материалы по теме Показаны два новых кроссовера для России

Дилеры ищут замену дефицитным европейским и японским автомобилям. Нужны машины, которыми они могли бы торговать без ограничений и которые пользовались бы спросом у автомобилистов.

Например, группа компаний «Автодом» ведет переговоры сразу с несколькими китайскими автопроизводителями, о чем «Автостату» рассказал генеральный директор ГК Андрей Ольховский. Пока названия компаний не раскрываются, но уже скоро будут анонсированы и модельные ряды, и цены, обещает глава «Автодома».

Гадать, что это за марки, можно очень долго — в Китае их насчитывается около 140. Из них примерно 80 выпускаются государственными производителями. Остальные — независимыми. Fujian Motors Group, JMCG, Foday, SG Automotive, Heibao Auto, HiPhi, King Long, Leapmotor, Fujian New Forta, Li Auto, Arcfox, Jinbei и добрая сотня других.

Материалы по теме Честные отзывы владельцев автомобилей

Выбор огромен, но, судя по всему, производители самых интересных для нас автомобилей уже отобраны, с их стороны к России тоже есть интерес, и осталось только обговорить детали.

Компания Chery скоро привезет в Россию две новые модели, и это будут не кроссоверы.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Nick Fewings / Unsplash