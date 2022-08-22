Chery готовит для России две новинки

В следующем году модельный ряд китайской марки станет разнообразнее.

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Сегодня Chery продает в России только кроссоверы. Это модели Tiggo 4 (скоро появится версия PRO), Tiggo 7 PRO, а также Tiggo 8, 8 PRO и 8 PRO MAX по цене от 1,7 млн до 3,44 млн рублей.

Но по словам генерального директора компании «Чери Автомобили Рус» Владимира Шмакова, в 2023 году на российском рынке начнутся продажи двух седанов — автомобили в этом кузове все еще популярны в России, в отличие от других европейских стран.

Chery Arrizo 5 Plus

Это могут быть Chery Arrizo 5 Plus, Arrizo 5 PRO или Arrizo GX. Стоимость этих автомобилей в Китае составляет 70–100 тысяч юаней, 60–70 тысяч юаней и 86–130 тысяч юаней соответственно (примерно 600–870 тысяч, 520–600 тысяч и 750 тысяч — 1,13 млн рублей).

Chery Arrizo 5 PRO

Появление седанов под премиальной маркой EXEED, принадлежащей Chery, исключено, так как в модельном ряду этого бренда седанов нет, как нет их и у другого принадлежащего Chery бренда — Omoda.

Chery Arrizo GX

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Компания Chery вышла в лидеры на российском рынке среди китайских автопроизводителей, делится данными «Автостат», а самой популярной моделью стал недорогой кроссовер Tiggo 4.

Марка Omoda появится в России раньше, чем планировалось.

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Фото: Chery