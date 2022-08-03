Марка Omoda появится в России раньше, чем планировалось

Одновременно объявят и цены на модель С5 этого суббренда Chery в России.

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В официальном Telegram-сообществе Omoda 5 Fan Club идет бурное обсуждение новой марки, представители официальных дилеров Chery очень ждут ее в России. Презентация первой модели бренда Omoda C5 должна пройти в сентябре, а не в октябре, как говорили ранее. Участвующие в обсуждении дилеры о ценах пока не говорят, хотя намекнули, что у них прайс-листы уже есть.

В Telegram-канале Omoda Russia говорится:

«Сердце Omoda C5 — бензиновый турбированный двигатель 1.5T мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм. Техническое совершенство, экономичность и динамика в одном автомобиле».

Предположительно, работать он будет в паре с вариатором. Предусмотрено три режима: Eco, Normal и Sport, а время разгона до «сотни» обещают 9,9 с. Привод у автомобиля только передний.

Ранее источник в одном из дилерских центров сообщил «Китайским автомобилям», что машины уже есть и их готовят к презентации. При этом издание не нашло следов ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на Omoda C5 в базе Росстандарта.

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Всего в 2022 году на российском рынке ожидают появление двух кроссоверов и седана нового бренда, а к 2025 году модельный ряд будет расширен.

Chery Omoda 5 — компактный купе-кроссовер с габаритами (длина/ширина/высота) 4400 мм x 1830 мм x 1588 мм, в конкуренты которому прочат Haval Jolion и Geely Coolray.

Изначально в России собирались представить кроссовер Chery Omoda 5, а потом решили вывести на рынок полноценный бренд.



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Фото: Chery