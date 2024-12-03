Призы Гран-при «За рулем» 2025

Главная особенность самой престижной в России автомобильной премии остается неизменной: выбирают наиболее красивые, технически совершенные и практичные машины читатели «За рулем», то есть сами потребители – вы. А мы, в свою очередь, традиционно разыгрываем среди читателей... автомобили!

Как принять участие в розыгрыше автомобилей?

Голосуя за лучшие, на ваш взгляд, новые автомобили на российском рынке, вы автоматически становитесь претендентом на получение новой машины!

Среди всех участников опроса, которые заполнили анкету голосования, мы разыграем три автомобиля Лада Веста – это седан, универсал и универсал SW Cross.

Как долго продлится голосование?

Голосование проходит с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года.

Когда состоится розыгрыш?

Розыгрыш автомобилей состоится 12 марта 2025 г.