«За рулем» объявил итоги розыгрыша автомобилей – поздравляем победителей!

Мы разыграли среди подписчиков «За рулем» 3 новых автомобиля – шанс был у каждого

Напомним, голосование в рамках Гран-при «За рулем» проходило с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года, поучаствовать в нем мог каждый желающий – отдав свои предпочтения претендентам на звание лучшего автомобиля года. В благодарность за потраченное время мы по многолетней традиции разыграли среди участников читательского жюри автомобили. В нынешнем Гран-при «За рулем» 2024 это три автомобиля Lada: Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta.

Розыгрыш состоялся сегодня, 14 марта. Счастливчиков выбирал компьютер – по случайному принципу.

От вас требовалось лишь до конца заполнить анкету, верить в свою удачу и смотреть трансляцию, чтобы узнать о своей победе одним из первых. Понаблюдать за тем, как все это происходило, можно здесь:

Ну а мы оглашаем имена счастливчиков, чьи анкеты выбрал компьютер в этом году.

Ткачев Геннадий Иванович из Брянска выиграл Lada Niva Travel

из Брянска выиграл Lada Niva Travel Попов Евгений Юрьевич из Белгорода стал обладателем Lada Vesta SW Cross

из Белгорода стал обладателем Lada Vesta SW Cross Амосова Анастасия Васильевна из Санкт-Петербурга – ей досталась Lada Granta.

Поздравляем победителей! Наши сотрудники свяжутся с ними и расскажут о дальнейших действиях.

А мы хотим отметить, что заранее объявляем о проведении розыгрыша и просим наших читателей относиться к этому серьезно. Это не «развод», как сейчас говорят, мы действительно разыгрываем автомобили, и если вам не повезло в этот раз, испытайте счастье через год. Здесь, как и в любой честной лотерее, шанс есть всегда, а никогда не выигрывает тот, кто даже и не пробует.

Не упустите следующий шанс!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.