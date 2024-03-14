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«За рулем» объявил итоги розыгрыша автомобилей – поздравляем победителей!

Мы разыграли среди подписчиков «За рулем» 3 новых автомобиля – шанс был у каждого

Напомним, голосование в рамках Гран-при «За рулем» проходило с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года, поучаствовать в нем мог каждый желающий – отдав свои предпочтения претендентам на звание лучшего автомобиля года. В благодарность за потраченное время мы по многолетней традиции разыграли среди участников читательского жюри автомобили. В нынешнем Гран-при «За рулем» 2024 это три автомобиля Lada: Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta.

Розыгрыш состоялся сегодня, 14 марта. Счастливчиков выбирал компьютер – по случайному принципу.

От вас требовалось лишь до конца заполнить анкету, верить в свою удачу и смотреть трансляцию, чтобы узнать о своей победе одним из первых. Понаблюдать за тем, как все это происходило, можно здесь:

Ну а мы оглашаем имена счастливчиков, чьи анкеты выбрал компьютер в этом году.

  • Ткачев Геннадий Иванович из Брянска выиграл Lada Niva Travel
  • Попов Евгений Юрьевич из Белгорода стал обладателем Lada Vesta SW Cross
  • Амосова Анастасия Васильевна из Санкт-Петербурга – ей досталась Lada Granta.

Поздравляем победителей! Наши сотрудники свяжутся с ними и расскажут о дальнейших действиях.

А мы хотим отметить, что заранее объявляем о проведении розыгрыша и просим наших читателей относиться к этому серьезно. Это не «развод», как сейчас говорят, мы действительно разыгрываем автомобили, и если вам не повезло в этот раз, испытайте счастье через год. Здесь, как и в любой честной лотерее, шанс есть всегда, а никогда не выигрывает тот, кто даже и не пробует.

Не упустите следующий шанс!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2024 – компания Cordiant.
  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2024 – тут.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2023 можно узнать здесь.
  • О том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз, читайте здесь.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:«За рулем» и freepik/benzoix
Количество просмотров 5
14.03.2024
Фото:«За рулем» и freepik/benzoix
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