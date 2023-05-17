Названы лучшие автомобили 2023 года!
Новые автомобили, которые вышли на российский рынок в 2022 году – не только участники нашего Гран-при, но и точные индикаторы того, что происходит в автомобильной сфере.
Российский авторынок никогда не знал такого обвала, который случился в прошлом году. Падение составило 58,8%, из официально поставляемых иномарок, по сути, остались только китайские, а цены взлетели до неприличия.
Мы насчитали 27 новых автомобилей, которые вышли на рынок в 2022 году – вместо привычной последние пару лет полусотни. Да и то, пришлось пойти на изменение регламента: наряду с абсолютно новыми моделями мы включили в голосование рестайлинговые, заметно доработанные, чего никогда прежде не делали. Не исключено, что в этом году придется добавить к ним еще и «параллельно импортированные», если они займут заметное место на рынке – или вообще найти для конкурса новый формат. Ждем, конечно, и ваших мнений.
Пока же имеем лишь семь классов, по которым и голосовали наши читатели.
Как выбирали?
На систему оценки автомобилей рыночные потрясения не повлияли. Участники опроса присуждают баллы понравившимся машинам, оценивая их техническое совершенство, дизайн и практичность. Победитель определяется простым большинством баллов по сумме всех номинаций.
При обработке поступивших анкет мы исключаем все дублирующие. Это гарантирует, что мнение каждого человека учтено только единожды. И пускай такая погрешность – капля в море, всё должно быть максимально честно. В итоге в голосовании участвовало почти 100 тысяч анкет!
Дело тут не только в корректном выборе лучшей машины. Ведь каждая анкета – это еще и своего рода лотерейный билет, по которому по многолетней традиции мы разыгрываем автомобили. Поэтому у каждого должен быть только один шанс. В этом году троим счастливчикам достались городской кроссовер Лада Гранта Кросс, королеву бездорожья Ниву Legend и семейный внедорожник Ниву Travel.
Машины оцениваются по трем критериям
Техника – понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля. Подавляющее большинство моделей успело побывать на наших тестах, так что вы можете составить полное представление о них. Оцениваем гамму силовых агрегатов, конструкцию подвески, уровень безопасности, набор опций.
Дизайн – субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру. Красота и гармония в условиях острой конкуренции не менее важны, чем лошадиные силы, секунды и километры в час.
Практичность – параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию – самый удобный в эксплуатации. Оцениваем разветвленность дилерской сети, величину дорожного просвета, объем багажника и просторность салона, размеры.
Лучшие автомобили 2023 года: их выбрали читатели «За рулем»!
Легковые автомобили
Лидерство заряженного Audi по технике и рестайлинговой Весты по практичности было очевидно еще до начала голосования.
А вот тот факт, что нашим читателям особо приглянулся дизайн нишевого Kia K9, удивил. Хотя, возможно, это своего рода комплимент художникам за то, что они исправили неоднозначный облик дореформенной версии.
К электромобилям наши автомобилисты еще не готовы. Evolute i‑Pro – «первый серийный отечественный» электрокар, но пока он не блеснул ни в одной из номинаций.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Лада Веста NG
|
12 611
|
15 832
|
59 520
|
87 963
|
Audi RS4 / RS5 Sportback
|
52 179
|
35 161
|
17 463
|
104 803
|
Evolute i-Pro
|
12 720
|
4313
|
8317
|
25 350
|
Kia K9
|
20 834
|
43 038
|
13 044
|
76 916
Компактные кроссоверы
Победа обновленной Весты за явным преимуществом. Практичность Весты обеспечила ей больше половины набранных баллов.
Интересен расклад голосов за технику: и в классе легковых машин, и в классе кроссоверов Лада набрала голосов вровень с электрическими Эволютами.
По части дизайна наши читатели оценили стильную Омоду. Рынок подтверждает, что это правда: модель уже начала входить в топ по продажам.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Лада Веста SW Cross NG
|
25 026
|
24 712
|
61 545
|
111 283
|
Changan CS35 Plus
|
9701
|
9284
|
8278
|
27 263
|
Chery Tiggo 4 Pro
|
19 579
|
12 658
|
14 236
|
46 473
|
Evolute i-Joy
|
25 671
|
9315
|
6811
|
41 797
|
Omoda C5
|
18 367
|
42 375
|
7474
|
68 216
Средние кроссоверы (новые модели)
Победа Лады над китайскими моделями в предыдущей категории имеет логические обоснования: машина сравнительно доступная, для России адаптирована по всем статьям, да и читатели проявили патриотизм. Но есть такое ощущение, что кроссоверы из Китая «утопили» намеренно.
Kia Sportage не оставил им ни малейшего шанса ни в одной категории. Хотя Haval Dargo, на наш взгляд, явно не заслужил такого отставания.
И снова электромобиль оказался на дне читательского интереса.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Exeed LX
|
14 164
|
20 024
|
14 129
|
48 317
|
Haval Dargo
|
20 199
|
18 679
|
27 966
|
66 844
|
Kia Sportage
|
52 246
|
48 164
|
49 426
|
149 836
|
Skywell ET5
|
11 735
|
11 477
|
6823
|
30 035
Средние кроссоверы (рестайлинги)
И снова та же картина: единственный не китайский автомобиль – и все симпатии голосующих на его стороне. Приходится признать: успех Китая на «официальном» рынке во многом объясняется отсутствием альтернатив.
А вот по дизайну Geely Tugella – вне конкуренции! Хотя рестайлинг в 2022 году был у модели чисто символическим, а сама она уже немолода.
Changan остается в тени более раскрученных брендов-земляков.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Changan CS55 Plus
|
6442
|
15 792
|
9817
|
32 051
|
Geely Tugella
|
22 401
|
35 699
|
15 535
|
73 635
|
Haval F7 / F7x
|
13 700
|
21 638
|
21 699
|
57 037
|
Subaru Forester
|
55 801
|
25 215
|
51 293
|
132 309
Большие кроссоверы и внедорожники
Lexus LX на фоне других представителей этой категории – космолет и автомобиль-мечта. Поэтому его победа была предсказуемой. И его еще можно купить.
А вот Nissan Pathfinder и Isuzu Mu-X, ушедшие, едва стартовав в России, откровенно жалко. Первый на голову лучше предшественника по всем статьям. Второй отлично едет для утилитарного рамника. Однако нынешние цены на них стали фактически заградительными.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Chery Tiggo 8
|
6041
|
8766
|
13 330
|
28 137
|
Exeed TXL
|
8355
|
26 203
|
8490
|
43 048
|
Isuzu Mu-X
|
11 190
|
7243
|
22 256
|
40 689
|
Lexus LX
|
53 245
|
38 680
|
28 691
|
120 616
|
Nissan Pathfinder
|
19 513
|
17 452
|
25 577
|
62 542
Коммерческие автомобили
Было интересно, как поведут себя участники голосования, когда нет «некитайского» автомобиля, чтобы отдавать за него голоса.
Но если серьезно, то итоговый расклад был очевиден заранее. Пикап DF 6 – самый «легковой» из группы и к тому же близкий родственник пикапа Nissan Navara. Отсюда и выраженное доверие читателей.
Wolv был заведомым аутсайдером. Мало того, что он электрический, так еще и весьма сомнительного качества, абсолютно неизвестный и дорогой.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
DongFeng Captain-T
|
26 696
|
12 661
|
41 676
|
81 033
|
DongFeng DF 6
|
58 774
|
77 606
|
37 728
|
174 108
|
Wolv
|
12 874
|
8077
|
18 940
|
39 891
Семейные автомобили
Корейский минивэн Hyundai Staria начали ввозить «по-серому» еще до начала официальных поставок, продолжают делать это сейчас – и машина пользуется спросом. Электрический Evolute i‑Van мог бы вызвать гораздо более благосклонный отклик потенциальных покупателей, будь у него от донора Mitsubishi Space Gear/Delica не только кузов, но и силовой агрегат с полным приводом.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Evolute i-Van
|
22 689
|
27 661
|
29 316
|
79 666
|
Hyundai Staria
|
75 655
|
70 683
|
69 028
|
215 366
Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.
О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
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