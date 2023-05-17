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Названы лучшие автомобили 2023 года!

Подведены итоги Гран-при «За рулем» — самой престижной в России автомобильной премии, судьями в которой выступают читатели «За рулем» – журнала с 95-летней историей.

За РулемУдивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом

Новые автомобили, которые вышли на российский рынок в 2022 году – не только участники нашего Гран-при, но и точные индикаторы того, что происходит в автомобильной сфере.

Российский авторынок никогда не знал такого обвала, который случился в прошлом году. Падение составило 58,8%, из официально поставляемых иномарок, по сути, остались только китайские, а цены взлетели до неприличия.

Мы насчитали 27 новых автомобилей, которые вышли на рынок в 2022 году – вместо привычной последние пару лет полусотни. Да и то, пришлось пойти на изменение регламента: наряду с абсолютно новыми моделями мы включили в голосование рестайлинговые, заметно доработанные, чего никогда прежде не делали. Не исключено, что в этом году придется добавить к ним еще и «параллельно импортированные», если они займут заметное место на рынке – или вообще найти для конкурса новый формат. Ждем, конечно, и ваших мнений.

Пока же имеем лишь семь классов, по которым и голосовали наши читатели.

За РулемРозыгрыш автомобилей – победители названы!За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Как выбирали?

За РулемРозыгрыш автомобилей – победители названы!

На систему оценки автомобилей рыночные потрясения не повлияли. Участники опроса присуждают баллы понравившимся машинам, оценивая их техническое совершенство, дизайн и практичность. Победитель определяется простым большинством баллов по сумме всех номинаций.

При обработке поступивших анкет мы исключаем все дублирующие. Это гарантирует, что мнение каждого человека учтено только единожды. И пускай такая погрешность – капля в море, всё должно быть максимально честно. В итоге в голосовании участвовало почти 100 тысяч анкет!

Дело тут не только в корректном выборе лучшей машины. Ведь каждая анкета – это еще и своего рода лотерейный билет, по которому по многолетней традиции мы разыгрываем автомобили. Поэтому у каждого должен быть только один шанс. В этом году троим счастливчикам достались городской кроссовер Лада Гранта Кросс, королеву бездорожья Ниву Legend и семейный внедорожник Ниву Travel.

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Машины оцениваются по трем критериям

Техника – понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля. Подавля­ющее большинство моделей успело побывать на наших тестах, так что вы можете составить полное представление о них. Оцениваем гамму силовых агрегатов, конструкцию подвески, уровень безопасности, набор опций.

За РулемКак зародилась самая известная автомобильная премия в России

Дизайн – субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру. Красота и гармония в условиях острой конкуренции не менее важны, чем лошадиные силы, секунды и километры в час.

Практичность – параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию – самый удобный в эксплуатации. Оцениваем разветвленность дилерской сети, величину дорожного просвета, объем багажника и просторность салона, размеры.

Лучшие автомобили 2023 года: их выбрали читатели «За рулем»!

Легковые автомобили

За РулемКакие авто выпустит АВТОВАЗ в 2023-м

Лидерство заряженного Audi по технике и рестайлинговой Весты по практичности было очевидно еще до начала голосования.

А вот тот факт, что нашим читателям особо приглянулся дизайн нишевого Kia K9, удивил. Хотя, возможно, это своего рода комплимент художникам за то, что они исправили неоднозначный облик дореформенной версии.

К электромобилям наши автомобилисты еще не готовы. Evolute i‑Pro – «первый серийный отечественный» электрокар, но пока он не блеснул ни в одной из номинаций.

За Рулем

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Лада Веста NG

12 611

15 832

59 520

87 963

Audi RS4 / RS5 Sportback

52 179

35 161

17 463

104 803

Evolute i-Pro

12 720

4313

8317

25 350

Kia K9

20 834

43 038

13 044

76 916

Компактные кроссоверы

За Рулем4 фишки Лады Весты NG, которых нет у иномарок

Победа обновленной Весты за явным преимуществом. Практичность Весты обеспечила ей больше половины набранных баллов.

Интересен расклад голосов за технику: и в классе легковых машин, и в классе кроссоверов Лада набрала голосов вровень с электрическими Эволютами.

По части дизайна наши читатели оценили стильную Омоду. Рынок подтверждает, что это правда: модель уже начала входить в топ по продажам.

За Рулем

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Лада Веста SW Cross NG

25 026

24 712

61 545

111 283

Changan CS35 Plus

9701

9284

8278

27 263

Chery Tiggo 4 Pro

19 579

12 658

14 236

46 473

Evolute i-Joy

25 671

9315

6811

41 797

Omoda C5

18 367

42 375

7474

68 216

Средние кроссоверы (новые модели)

За РулемПолноприводный Haval: испытали его жестким бездорожьем

Победа Лады над китайскими моделями в предыдущей категории имеет логические обоснования: машина сравнительно доступная, для России адаптирована по всем статьям, да и читатели проявили патриотизм. Но есть такое ощущение, что кроссоверы из Китая «утопили» намеренно.

Kia Sportage не оставил им ни малейшего шанса ни в одной категории. Хотя Haval Dargo, на наш взгляд, явно не заслужил такого отставания.

И снова электромобиль оказался на дне читательского интереса.

За Рулем

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Exeed LX

14 164

20 024

14 129

48 317

Haval Dargo

20 199

18 679

27 966

66 844

Kia Sportage

52 246

48 164

49 426

149 836

Skywell ET5

11 735

11 477

6823

30 035

Средние кроссоверы (рестайлинги)

За РулемНазваны кроссоверы с самыми ресурсными моторами: не бойтесь турбо!

И снова та же картина: единственный не китайский автомобиль – и все симпатии голосующих на его стороне. Приходится признать: успех Китая на «официальном» рынке во многом объясняется отсутствием альтернатив.

А вот по дизайну Geely Tugella – вне конкуренции! Хотя рестайлинг в 2022 году был у модели чисто символическим, а сама она уже немолода.

Changan остается в тени более раскрученных брендов-земляков.

За Рулем

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Changan CS55 Plus

6442

15 792

9817

32 051

Geely Tugella

22 401

35 699

15 535

73 635

Haval F7 / F7x

13 700

21 638

21 699

57 037

Subaru Forester

55 801

25 215

51 293

132 309

Большие кроссоверы и внедорожники

За РулемНовый Lexus LX: тест «Крузака на максималках»

Lexus LX на фоне других представителей этой категории – космолет и автомобиль-мечта. Поэтому его победа была предсказуемой. И его еще можно купить.

А вот Nissan Pathfinder и Isuzu Mu-X, ушедшие, едва стартовав в России, откровенно жалко. Первый на голову лучше предшественника по всем статьям. Второй отлично едет для утилитарного рамника. Однако нынешние цены на них стали фактически заградительными.

За Рулем

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Chery Tiggo 8

6041

8766

13 330

28 137

Exeed TXL

8355

26 203

8490

43 048

Isuzu Mu-X

11 190

7243

22 256

40 689

Lexus LX

53 245

38 680

28 691

120 616

Nissan Pathfinder

19 513

17 452

25 577

62 542

Коммерческие автомобили

За РулемЕще один конкурент ГАЗели: дешевый! Даже очень!

Было интересно, как поведут себя участники голосования, когда нет «некитайского» автомобиля, чтобы отдавать за него голоса.

Но если серьезно, то итоговый расклад был очевиден заранее. Пикап DF 6 – самый «легковой» из группы и к тому же близкий родственник пикапа Nissan Navara. Отсюда и выраженное доверие читателей.

Wolv был заведомым аутсайдером. Мало того, что он электрический, так еще и весьма сомнительного качества, абсолютно неизвестный и дорогой.

За Рулем

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

DongFeng Captain-T

26 696

12 661

41 676

81 033

DongFeng DF 6

58 774

77 606

37 728

174 108

Wolv

12 874

8077

18 940

39 891

Семейные автомобили

Корейский минивэн Hyundai Staria начали ввозить «по-серому» еще до начала официальных поставок, продолжают делать это сейчас – и машина пользуется спросом. Электрический Evolute i‑Van мог бы вызвать гораздо более благосклонный отклик потенциальных покупателей, будь у него от донора Mitsubishi Space Gear/Delica не только кузов, но и силовой агрегат с полным приводом.

За Рулем

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Evolute i-Van

22 689

27 661

29 316

79 666

Hyundai Staria

75 655

70 683

69 028

215 366

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.
О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

  • Главные автопремьеры 2022 года мы собрали тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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