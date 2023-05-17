Названы лучшие автомобили 2023 года!

Подведены итоги Гран-при «За рулем» — самой престижной в России автомобильной премии, судьями в которой выступают читатели «За рулем» – журнала с 95-летней историей.

Новые автомобили, которые вышли на российский рынок в 2022 году – не только участники нашего Гран-при, но и точные индикаторы того, что происходит в автомобильной сфере.

Российский авторынок никогда не знал такого обвала, который случился в прошлом году. Падение составило 58,8%, из официально поставляемых иномарок, по сути, остались только китайские, а цены взлетели до неприличия.

Мы насчитали 27 новых автомобилей, которые вышли на рынок в 2022 году – вместо привычной последние пару лет полусотни. Да и то, пришлось пойти на изменение регламента: наряду с абсолютно новыми моделями мы включили в голосование рестайлинговые, заметно доработанные, чего никогда прежде не делали. Не исключено, что в этом году придется добавить к ним еще и «параллельно импортированные», если они займут заметное место на рынке – или вообще найти для конкурса новый формат. Ждем, конечно, и ваших мнений.

Пока же имеем лишь семь классов, по которым и голосовали наши читатели.

Как выбирали?

На систему оценки автомобилей рыночные потрясения не повлияли. Участники опроса присуждают баллы понравившимся машинам, оценивая их техническое совершенство, дизайн и практичность. Победитель определяется простым большинством баллов по сумме всех номинаций.

При обработке поступивших анкет мы исключаем все дублирующие. Это гарантирует, что мнение каждого человека учтено только единожды. И пускай такая погрешность – капля в море, всё должно быть максимально честно. В итоге в голосовании участвовало почти 100 тысяч анкет!

Дело тут не только в корректном выборе лучшей машины. Ведь каждая анкета – это еще и своего рода лотерейный билет, по которому по многолетней традиции мы разыгрываем автомобили. Поэтому у каждого должен быть только один шанс. В этом году троим счастливчикам достались городской кроссовер Лада Гранта Кросс, королеву бездорожья Ниву Legend и семейный внедорожник Ниву Travel.

Машины оцениваются по трем критериям

Техника – понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля. Подавля­ющее большинство моделей успело побывать на наших тестах, так что вы можете составить полное представление о них. Оцениваем гамму силовых агрегатов, конструкцию подвески, уровень безопасности, набор опций.

Дизайн – субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру. Красота и гармония в условиях острой конкуренции не менее важны, чем лошадиные силы, секунды и километры в час.

Практичность – параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию – самый удобный в эксплуатации. Оцениваем разветвленность дилерской сети, величину дорожного просвета, объем багажника и просторность салона, размеры.

Лучшие автомобили 2023 года: их выбрали читатели «За рулем»!

Легковые автомобили

Лидерство заряженного Audi по технике и рестайлинговой Весты по практичности было очевидно еще до начала голосования.

А вот тот факт, что нашим читателям особо приглянулся дизайн нишевого Kia K9, удивил. Хотя, возможно, это своего рода комплимент художникам за то, что они исправили неоднозначный облик дореформенной версии.

К электромобилям наши автомобилисты еще не готовы. Evolute i‑Pro – «первый серийный отечественный» электрокар, но пока он не блеснул ни в одной из номинаций.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Лада Веста NG 12 611 15 832 59 520 87 963 Audi RS4 / RS5 Sportback 52 179 35 161 17 463 104 803 Evolute i-Pro 12 720 4313 8317 25 350 Kia K9 20 834 43 038 13 044 76 916

Компактные кроссоверы

Победа обновленной Весты за явным преимуществом. Практичность Весты обеспечила ей больше половины набранных баллов.

Интересен расклад голосов за технику: и в классе легковых машин, и в классе кроссоверов Лада набрала голосов вровень с электрическими Эволютами.

По части дизайна наши читатели оценили стильную Омоду. Рынок подтверждает, что это правда: модель уже начала входить в топ по продажам.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Лада Веста SW Cross NG 25 026 24 712 61 545 111 283 Changan CS35 Plus 9701 9284 8278 27 263 Chery Tiggo 4 Pro 19 579 12 658 14 236 46 473 Evolute i-Joy 25 671 9315 6811 41 797 Omoda C5 18 367 42 375 7474 68 216

Средние кроссоверы (новые модели)

Победа Лады над китайскими моделями в предыдущей категории имеет логические обоснования: машина сравнительно доступная, для России адаптирована по всем статьям, да и читатели проявили патриотизм. Но есть такое ощущение, что кроссоверы из Китая «утопили» намеренно.

Kia Sportage не оставил им ни малейшего шанса ни в одной категории. Хотя Haval Dargo, на наш взгляд, явно не заслужил такого отставания.

И снова электромобиль оказался на дне читательского интереса.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Exeed LX 14 164 20 024 14 129 48 317 Haval Dargo 20 199 18 679 27 966 66 844 Kia Sportage 52 246 48 164 49 426 149 836 Skywell ET5 11 735 11 477 6823 30 035

Средние кроссоверы (рестайлинги)

И снова та же картина: единственный не китайский автомобиль – и все симпатии голосующих на его стороне. Приходится признать: успех Китая на «официальном» рынке во многом объясняется отсутствием альтернатив.

А вот по дизайну Geely Tugella – вне конкуренции! Хотя рестайлинг в 2022 году был у модели чисто символическим, а сама она уже немолода.

Changan остается в тени более раскрученных брендов-земляков.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Changan CS55 Plus 6442 15 792 9817 32 051 Geely Tugella 22 401 35 699 15 535 73 635 Haval F7 / F7x 13 700 21 638 21 699 57 037 Subaru Forester 55 801 25 215 51 293 132 309

Большие кроссоверы и внедорожники

Lexus LX на фоне других представителей этой категории – космолет и автомобиль-мечта. Поэтому его победа была предсказуемой. И его еще можно купить.

А вот Nissan Pathfinder и Isuzu Mu-X, ушедшие, едва стартовав в России, откровенно жалко. Первый на голову лучше предшественника по всем статьям. Второй отлично едет для утилитарного рамника. Однако нынешние цены на них стали фактически заградительными.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Chery Tiggo 8 6041 8766 13 330 28 137 Exeed TXL 8355 26 203 8490 43 048 Isuzu Mu-X 11 190 7243 22 256 40 689 Lexus LX 53 245 38 680 28 691 120 616 Nissan Pathfinder 19 513 17 452 25 577 62 542

Коммерческие автомобили

Было интересно, как поведут себя участники голосования, когда нет «некитайского» автомобиля, чтобы отдавать за него голоса.

Но если серьезно, то итоговый расклад был очевиден заранее. Пикап DF 6 – самый «легковой» из группы и к тому же близкий родственник пикапа Nissan Navara. Отсюда и выраженное доверие читателей.

Wolv был заведомым аутсайдером. Мало того, что он электрический, так еще и весьма сомнительного качества, абсолютно неизвестный и дорогой.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов DongFeng Captain-T 26 696 12 661 41 676 81 033 DongFeng DF 6 58 774 77 606 37 728 174 108 Wolv 12 874 8077 18 940 39 891

Семейные автомобили

Корейский минивэн Hyundai Staria начали ввозить «по-серому» еще до начала официальных поставок, продолжают делать это сейчас – и машина пользуется спросом. Электрический Evolute i‑Van мог бы вызвать гораздо более благосклонный отклик потенциальных покупателей, будь у него от донора Mitsubishi Space Gear/Delica не только кузов, но и силовой агрегат с полным приводом.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Evolute i-Van 22 689 27 661 29 316 79 666 Hyundai Staria 75 655 70 683 69 028 215 366

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.