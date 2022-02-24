Самые практичные спорткары - тест «За рулем»

Знакомимся с обновленными пятидверными «зажигалками» Audi RS4 и RS5 Sportback.

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Логичнее всего было бы тестировать обновленныеAudi RS4 и RS5 на гоночной трассе. В Сочи такая есть — даже зимой можно отжигать. Но это машины всё-таки дорожные, а не трековые — интересно, каковы они в реальной жизни, а не только в режиме «педаль в пол». Да и кузова — универсал и лифтбек — указывают на то, что «для дома, для семьи» Audi RS4 и RS5 Sportback должны быть отлично подготовлены.

В общем, треку я предпочел обычные дороги в окрестностях Сочи.

Audi RS4 Avant. Цвет Nardo Gray — неметаллик. Смотрятся такие машины бесподобно.

В классическом купе RS5 сзади могут усесться двое, на них будет давить со всех сторон. Отсутствие потолочных ручек намекает, что места здесь — детские. А в Спортбеке намного лучше! И садишься как человек — через отдельные двери. Даже третий не лишний, хотя сидит на приподнятой центральной части: она мягкая, а не пластмассовая, как в купе.

Спортивный антураж создают кресла с интегрированными подголовниками (базовое оснащение) и платный (13 тысяч рублей) RS-режим цифровой приборки. Он покажет время разгона, время круга и уровень перегрузки.

Гостеприимнее всего RS4 Avant. Сзади у него практически плоский диван, а потолок не занижен.

Спереди отличий нет. Только обзор в салонное зеркало разнится, но при парктронике и камере это неважно. «Эрэскам» положены передние сиденья с интегрированными подголовниками. По функционалу они не отличаются от обычных. Валик поясничного упора с функцией массажа ставится по умолчанию, доплатить предложат за память настроек и вентиляцию.

Общий для «эрэсок» двигатель 2.9 битурбо перекочевал с дорестайла без изменений. Мотор EA839 считается «всефольксвагеновским», но разработали его специалисты Porsche: дебют состоялся на Панамере второго поколения.

Шестицилиндровый битурбомотор 2.9 — с алюминиевым блоком и плазменным напылением чугуна в цилиндрах. В 90‑градусном развале уместились две турбины, масляные радиатор и фильтр, выпускной коллектор. Характеристики шикарные, а вот живучесть — под вопросом.

Однако если у Панамеры 8‑ступенчатый робот, то у «эрэсок» — гидро­­ме­ха­нический автомат. При прочих равных типтроник наверняка проиграет роботу, однако мне сочетание 450‑сильного битурбомотора и гидроавтомата понравилось. Тем паче, что штатный секундомер RS4 выдал мне близкое к паспортному время разгона до сотни — четыре секунды.

Механической коробки нет в принципе. Трансмиссия — только полноприводная. Рискую заочно угодить на костер петролхедов, но мне по душе концепция полноприводного спорткара. Оставим задний привод поклонникам борьбы и преодоления. Машина на каждый день должна быть удобной.

На RS4 и RS5 стоит механический дифференциал Torsen, по умолчанию отправляющий 60% тяги назад. Спортивный задний дифференциал (+118 тысяч рублей) умеет играть моментом между задними колесами.

Сочинская погода раскрыла прелести автомобилей во всей красе, завалив серпантины мокрым снегом. Кажется, что Audi законы физики неведомы! Под колесами зимняя каша, за которую шинам почти не зацепиться, а «эрэска» едет ровно туда, куда направляешь ее рулем. Снос если и следует, то плавный и предсказуемый.

От подвески и «двадцатых» колес я ожидал большей жесткости. Но, как ни странно, она скорее мускулистая, чем зубодробительная. Я прохватил даже по кривой дороге из уложенных далеко не идеальным образом бетонных плит: перед откровенными выбоинами притормаживал, чтобы не убить шины тридцатого профиля, но трясет несильно. Если взять машину на стоковых 19‑дюймовых ­колесах, будет ещё комфортнее.

На передние колеса может уходить до 70% тяги, на задние — до 85%. Улучшить поведение машины можно несколькими опциями: амортизаторами с изменяемой жесткостью, спортивным задним дифференци­алом, керамическими тормозами, системой динамического рулевого управления.

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Не стал бы я доплачивать и за опционные керамические тормоза (524–559 тысяч рублей в зависимости от цвета суппортов). При умеренной езде они к чему — штатные вентилируемые работают адекватнее при средних нагрузках. Но если все-таки выезжать на сочинскую трассу — без керамики не обойтись.

На Audi RS4 и RS5 можно с максимальным комфортом ездить каждый день. При желании они не разочаруют на треке, а потом непринужденно и без лишней тряски отвезут семью за тысячу километров. Идеальные споркары? На мой вкус — да. Хотя и скучноватые в своей правильности.

Матовые бронзовые диски 20 дюймов — это 370 тысяч рублей сверху. «Двадцатые» колеса цветом попроще отдают за 200 тысяч.

ЦЕНА СПОРТА Из породистых спортивных моделей на нашем рынке доступнее других Volkswagen Golf GTI (245 л.с., 6,4 с до сотни). За 3,28 млн рублей — отлично оснащенный хот-хэтч с матричными фарами и адаптивным «круизом». Он единственный в сегменте с передним приводом. У Audi вот-вот появятся младшие модели RS3 и RS3 Sportback. Пока же RS4 Avant играет роль входного билета в мир наиболее мощных машин. Уровень попроще — «эски». Седан и хэтчбек Audi S3 (290 л.с., 4,8 с) стоят от 4,15 млн рублей. Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков BMW предлагает «подогретое» купе М240i xDrive (387 л.с., 4,3 с) за 4,59 млн. А среди «чистых» М‑версий самый доступный — BMW M3 Competition (510 л.с., 3,5 с) за 7,57 млн рублей. Mercedes-AMG A35 4Matic (306 л.с., 4,7 с) отдают за 4 млн рублей, а AMG CLA 35 с тем же мотором — за 4,65 млн. А дальше пробел: новый С‑класс в спортивных исполнениях у нас пока недоступен. Следующая ступень — сразу AMG E53 4Matic (457 л.с., 4,5 с) за 7,52 млн. Заднеприводная Panamera стартует с 7,98 млн рублей (330 л.с., 5,6 с), полноприводная — с 8,31 млн. С точно таким же мотором, как на Audi RS4, Panamera 4S (450 л.с., 4,3 с) потянет как минимум на 9,92 млн.

Audi RS4 Avant

Цены в России: Audi RS4 Avant — от 7 095 000 ₽; Audi RS5 Sportback — от 7 360 000 ₽.

Длина / ширина / высота / база 4782 / 1866 / 1414 / 2826 мм (4783 / 1866 / 1387 / 2826)

4782 / 1866 / 1414 / 2826 мм (4783 / 1866 / 1387 / 2826) Снаряженная/полная масса 1910 / 2350 кг (1810 / 2322)

1910 / 2350 кг (1810 / 2322) Объем багажника 495 л (465)

495 л (465) Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 2894 см³; 331 кВт / 450 л.с. при 5700–6700 об/мин; 600 Н·м при 2000–5000 об/мин

бензиновый, V6, 24 клапана, 2894 см³; 331 кВт / 450 л.с. при 5700–6700 об/мин; 600 Н·м при 2000–5000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 4,1 с (3,9)

4,1 с (3,9) Максимальная скорость 250 км/ч

250 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 58 л

АИ‑95 / 58 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный циклы 11,8 / 7,0 / 8,1 л / 100 км (11,8 / 7,0 / 8,7)

11,8 / 7,0 / 8,1 л / 100 км (11,8 / 7,0 / 8,7) Трансмиссия полный привод; А8

В скобках — отличающиеся данные Audi RS5 Sportback.

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Фото: Audi