Внешне они похожи на смесь Sorento и Seltos.

В Россию привезли первую партию из 100 новых кроссоверов Kia Sportage R. Они произведены в Китае для внутреннего рынка и продаются там с приставкой Ace.

В основе кроссовера лежит Hyundai ix35. Выпуском этих автомобилей занимается китайское СП Dongfeng Yueda Kia.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В России модель представлена в максимальной комплектации.

Цены на Kia Sportage R стартуют от 3,225 тыс. рублей. К слову, это ниже рыночной цены дилеров на привычный нам Kia Sportage (в Китае он идет под именем KX5).

Кроссоверы оснащаются 2,0-литровым мотором мощностью 161 л. с. и классическим 6-ступенчатым автоматом, привод — только передний.

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Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn