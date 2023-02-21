Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R — журнал За рулем

Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R

Внешне они похожи на смесь Sorento и Seltos.

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В Россию привезли первую партию из 100 новых кроссоверов Kia Sportage R. Они произведены в Китае для внутреннего рынка и продаются там с приставкой Ace.

В основе кроссовера лежит Hyundai ix35. Выпуском этих автомобилей занимается китайское СП Dongfeng Yueda Kia.

Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В России модель представлена в максимальной комплектации.

Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R

Цены на Kia Sportage R стартуют от 3,225 тыс. рублей. К слову, это ниже рыночной цены дилеров на привычный нам Kia Sportage (в Китае он идет под именем KX5).

Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R

Кроссоверы оснащаются 2,0-литровым мотором мощностью 161 л. с. и классическим 6-ступенчатым автоматом, привод — только передний.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn

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Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R

Внешне они похожи на смесь Sorento и Seltos.

Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R — фото 1391847Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R — фото 1391848Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R — фото 1391962Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R
Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R

Внешне они похожи на смесь Sorento и Seltos.

Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R — фото 1391847Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R — фото 1391962Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R — фото 1391848Дешевле «обычных»: в Россию привезли новые Kia Sportage R
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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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