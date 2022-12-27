Они сделали этот год: 8 главных автопремьер-2022

Новинок должно было быть не меньше сорока - и это по самым скромным подсчетам. Но планы переверстались, и число премьер резко сократилось. Но их значимость, наоборот, только выросла.

Москвич 3 (от 1 970 000 рублей)

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Без сомнений, важнейшим событием российской автоиндустрии стало возрождение марки Москвич. Завод расположен в историческом месте — в московском районе Текстильщики, где еще 10 месяцев назад собирались кроссоверы Renault.

Теперь тут делают тоже кроссоверы. Но только не французские, а китайские. Ведь Москвич 3 — это переименованный JAC JS4.

По габаритам — аналог Креты и Каптюра. Но, в отличие от них, привод только передний. Трансмиссии 4х4 нет и не предвидится. Зато в недалеком будущем ожидается появление версии на электротяге — такие версии будут называться 3е.

А первое время производятся исключительно бензиновые модификации. Базовая снабжается атмосферником 1.6 (109 л.с.) и механикой. Кому мало мощности — есть «трешки» с турбомотором 1.5 (150 л.с.), которые помимо ручной коробки можно получить и с вариатором Punch.

Дизайн и отделка интерьера — на неплохом уровне. А вот с оснащенностью надо еще поработать: отсутствие обогрева сидений и руля на машине российской сборки озадачивает.

Москвич 3

Aurus Komendant (от 33,7 млн рублей)

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В минувшем сентябре мы-таки дождались официальной премьеры самого продвинутого отечественного внедорожника. Построен он на общей с седаном Сенат единой модульной платформе. Габариты впечатляют: длина составляет 5380 мм, ширина — 2004 мм. Гигант!

Трансмиссия — полноприводная. Благодаря пневматической подвеске можно нарастить дорожный просвет с 230 до 260 мм.

Гибридная силовая установка — та же, что и у седана. Турбомотор V8 4.4 (598 л.с.) с непосредственным впрыском и 9-ступенчатый автомат, в который вживлен электромотор.

Салон роскошен. Так, уже в серийное оснащение входят раздельные задние сиденья с индивидуальными регулировками. Предусмотрены складные столики, дополнительная медиасистема с экранами в подголовниках и прочие статусные опции.

Aurus Komendant

Соболь NN (от 2 695 000 рублей)

Новый Соболь на основе ГАЗели Некст до конвейера не добрался. А вот на платформе свежей ГАЗели NN он появился. Современный дизайн, мощные светодиодные фары, широкая гамма кузовов: грузовой и грузопассажирский, три варианта высоты кузова. Позднее компанию заднеприводной версии составит модификация с трансмиссией 4х4.

Предлагается два варианта двигателя: 2,8-литровый дизель Cummins (150 л.с., 330 Н.м) и 3-литровый бензиновый Evotech Pro (122 л.с., 250 Н.м). Трансмиссия — 6 ступенчатая механика. Еще одно приятное новшество — дисковые тормоза спереди и сзади.

Водительское место подкупает удобством. Здесь классное подрессоренное кресло с многочисленными регулировками, информативные приборы, много емкостей под мелочевку. Комплектация на зависть иным легковушкам: электромеханический ручник, кнопка Start/Stop, медиасистема с 9-дюймовым экраном, четыре USB-порта, обогрев сидений и ветрового стекла.

ГАЗ Соболь NN

Продолжение — на следующей странице.