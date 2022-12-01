4 крутых фишки Москвича 3: блиц-тест первого серийного кроссовера

Эксперт «За рулем» внимательно осмотрел только что сошедшие с конвейера машины. И вытащил интересную информацию из заводских специалистов.

Рациональная компоновка

Габаритами Дастера или Креты распорядились умело: при длине 4,4 м места много и в салоне, и в багажнике. Руль регулируется только по высоте, но откровенной нехватки регулировки вылета я не почувствовал.

Сзади так просторно, что в такси Москвич 3 ждут с радостью. Немного завалена назад спинка дивана, но это мелочи. Удивительно, что при этом и грузовой отсек вместителен, а большой объем сочетается с возможностью разместить под полом полноразмерную запаску. Правда, пока на собранных из китайских машинокомплектов Москвичах — только докатка.

Мощный мотор

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В основе Москвича — китайский кроссовер JAC JS4. Модель не старая, пара лет от роду. Но у московских машин есть важное отличие — более мощный топовый мотор.

Если у JS4 с турбодвигателя 1.5 снимается 136 л.с. и 200 Н.м, то у Москвича — 150 л.с. и 210 Н.м. Крутящего момента поменьше, чем у турбомоторов Renault 150 TCe (там было 250 Н.м при тех же 150 л.с.).

Но у Москвича только передний привод и полузависимая задняя подвеска, и за счет легкости он может оказаться живее на ходу. Особенно с 6-ступенчатой механикой.

Как альтернативу предлагают вариатор Punch VT3S. Со временем обещают и атмосферник 1.6 (108 л.с.) с МКП.

Фары расположены в бампере, а сверху — ДХО. Они светодиодные, даже в базовых комплектациях.

Щедрое оснащение

Цен и комплектаций пока нет, но даже представленные на презентации машины в «средних» версиях не выглядели голыми. Люк в крыше, подлокотник, диффузоры и USB-гнезда для задних пассажиров, функция автоматического удержания автомобиля тормозами Autohold, 17-дюймовые литые диски, 10-дюймовый экран.

Пластик вроде бы твердый, но выглядящих богато декоративных накладок много. В целом смотрится современно и гармонично.

Богатые Москвичи получат электронный щиток приборов, систему кругового обзора, светодиодные фары и даже такую нетипичную для маленьких кроссоверов опцию, как электропривод двери багажника. Кстати, она уже сейчас открывается на достаточную высоту.

Официальных данных по объему багажника пока нет, но он хорош. Бензобак — 50 л. Разрешено заливать АИ-92.

Наработки Renault

Что круто: доработкой Москвича под наши реалии займется та же команда, что работала в Рено Россия — как специалисты по продукту, так и инженеры. Если восточные партнеры будут помогать, за пару-тройку лет Москвич 3 может приобрести реноме не хуже, чем у Каптюра или Арканы.

И как раз сейчас закладываются параметры будущего, совершенно нового Москвича, с высокой степенью локализации, на собственной электрической платформе.

Какой кроссовер взять до 700 тысяч рублей — свежую простенькую модель или что-то крутое, но дико заезженное.

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