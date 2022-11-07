«Лишь бы ехал» или премиум: какой кроссовер взять до 700 тысяч рублей

Важно определиться, что разумнее: свежая простенькая модель или что-то крутое, но дико заезженное. Прикинем некоторые расклады.

Недорого и богато

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Суммы 700 тысяч рублей точно не хватит на Jaguar F-Pace (от 1,7 млн), Bentley Bentayga (от 6,5 млн) и Lamborghini Urus (от 14 млн). Почти на все остальное можно рассчитывать. Вопрос в том, насколько оно будет молодое, с каким пробегом и в каком состоянии.

Например, почти треть подержанных Мерседесов M-класса успешно вписывается в эту сумму. Причем есть машины 2007–2008 годов. С Ленд Крузером хуже — даже двадцатилетних не найти, от 22 лет и старше.

Если придерживаться прагматично-рационального подхода, сейчас неподходящие времена для покупки подержанного «люкса» и «премиума». Непонятно, что с сервисом, да и запчасти заметно подорожали. Салонный фильтр, например для Ягуара, может стоить 7000 рублей — к этому надо быть морально (и финансово) готовым.

Хотя некоторые модели из числа тех, что проданы многотысячными тиражами, рассматривать все же можно. А фильтры есть и неоригинальные — за 350 рублей.

Лада Нива

За 700 отдают Нивы возрастом 2–4 года и с пробегами 20–40 тысяч км. Надо учесть, что эти машины часто покупают именно для тяжелых замесов, а при проявлении недомоганий быстренько продают. Так что при выборе полезно оценить состояние трансмиссии.

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Достоинства модели досконально изучены, благо их немного. Подвеска выдержит любые дороги. Восьмиклапанник ВАЗ-21214 (83 л.с.) с чугунным негильзованным блоком переварит любое топливо. И его можно капиталить несколько раз.

Машина проста в ремонте, запчасти есть везде. Ломаться будет многое и часто, в том числе древние МКП и раздатка. Починил — и езди дальше.

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Однако трехдверная Нива с постоянным полным приводом и спартанским оснащением — не вполне кроссовер. Равно как и пятидверная версия 2131. Это внедорожники, причем утилитарные.

Ненамного ближе к кроссоверу и более комфортная Chevrolet Niva (ныне — Нива Travel). Но те же мотор, коробка и раздатка — и очень схожий набор недостатков. За 700 тысяч отдают «Шниву» того же возраста, но с пробегами от 50 тысяч км. Тем не менее, это тоже инвестиции в машину, которую и через пять лет удастся легко продать за разумные деньги — спрос с годами ничуть не ослабевает.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Лада можно тут.

Renault Duster

Полноприводные Дастеры — в цене. 700 тысяч хватит только на машину не моложе 7 лет, с пробегом не меньше 100 тысяч км и с механической коробкой передач. За автомат надо добавить еще тысяч сто рублей.

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Самая доступная иномарка-кроссовер 4х4, не считая «россиян» и «китайцев». Китай, впрочем, после сворачивания Chery Tiggo T11 в 2014-м, кроме Ховеров, несколько лет ничего полноприводного нам не предлагал.

Duster — машина без явных слабых мест. Мелких поломок хватает, но все главные системы долговечны.

Среди двигателей провальных нет. Бензиновые атмосферники 1.6 (102 л.с.) и 2.0 (135, 143 л.с.) после 80–100 тысяч км разнообразно хандрят: умирают датчики коленвала, засоряется вентиляция картера, изнашиваются приводные ролики, потеют прокладки. У двухлитрового слабоваты муфты фазовращателя и слишком рано залегают кольца, что сопровождается масложором. Так что 1.6 с точки зрения надежности и ресурса предпочтительнее. Ниссановский HR16DE (он же Н4М, 114 л.с.) с цепным приводом ГРМ еще лучше, но пришел только в 2015 году.

Дизель 1.5 (90 л.с.) умеренно благополучный. Тоже можно брать, но Дастеры с ним дороже. И встречаются реже.

Подвеска железобетонная. Внедорожные способности, конечно, ниже, чем у Патриота, но недурны. И просвет 204 мм — честный.

Система полного привода подводит редко. При регулярных упражнениях в грязях часто придется восстанавливать работоспособность кардана с крестовинами. Муфта по кроссоверным меркам очень выносливая. Ухоженный 8-летний Duster с пробегом 150 тысяч км вполне прослужит еще столько же.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Renault можно тут.