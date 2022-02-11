Еще один китайский пикап: почти «японец»! — журнал За рулем

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Еще один китайский пикап: почти «японец»!

DFM Rich 6 — это мощный двигатель, восьмиступенчатый автомат и родственные связи с пикапом Nissan Navara. А что в минусах?

Выпускают Rich 6 на заводе Zhengzhou Nissan в КНР. Это совместное предприятие Ниссана с крупным китайским производителем Dongfeng (за 11 месяцев 2021 года сделано три миллиона автомобилей), чьи машины продаются у нас под именем DFM. Задолго до российской премьеры мы эксклюзивно познакомились с пикапом DFM Rich 6 — кстати, название модели к старту продаж еще может поменяться.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!DFM Rich 6
DFM Rich 6

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Генная инженерия

Это не что иное, как переработанный пикап Nissan Navara. Кабина конструктивно та же. Отличия — только в оперении. Сборка аккуратная, зазоры равномерные, окраска без подтеков. Да и в целом облик приятный. Не понравилось лишь то, что фары галогеновые и без омывателей.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Ходы подвесок внушительны, но на крутых горках надо помнить о длинном заднем свесе. Зацепиться бампером — пара пустяков.
Ходы подвесок внушительны, но на крутых горках надо помнить о длинном заднем свесе. Зацепиться бампером — пара пустяков.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Погрузочная высота — 845 мм. Для сравнения: у L200 она 900 мм, у Хайлакса — 860 мм. Защитный пластиковый пенал для кузова и дуги будут предлагать в качестве опции. Кунг — тоже.
Погрузочная высота — 845 мм. Для сравнения: у L200 она 900 мм, у Хайлакса — 860 мм. Защитный пластиковый пенал для кузова и дуги будут предлагать в качестве опции. Кунг — тоже.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!В правом борту — горловина для заправки жидкости AdBlue. Бачок небольшой, вмещает 13 л. Расход — примерно литр на 1000 км.
В правом борту — горловина для заправки жидкости AdBlue. Бачок небольшой, вмещает 13 л. Расход — примерно литр на 1000 км.

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Rich 6 будет предлагаться только в версии Double Cab, с четырьмя полноценными дверями. Грузовая платформа — квадратной формы: по нашим замерам, длина и ширина — по 1500 мм. Высота по борту — 475 мм. У пикапа Mitsubishi L200 площадка теснее: 1380×1350 мм. Toyota Hilux и рассматриваемый в DFM в качестве основного конкурента Great Wall Poer лишь чуть габаритнее: 1520 на 1520 мм. Высота борта у Пуэра наибольшая — 538 мм. Но европалета поместится в любом из этих пикапов, а вот мотоцикл или снегоход — ни в один из них.

Rich 6 удивляет хилой заявленной грузоподъемностью — всего 484 кг. Посадите четверых пассажиров, и останется всего 184 кг. Похоже, как и многие продавцы пикапов в России, китайцы вынужденно хитрят. Полную массу искусственно загнали в «неконфликтную» категорию до 2,5 тонн, чтобы не было проблем с проездом по Москве. На деле, уверен, Rich 6 легко перевезет тонну.

Сила есть

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Базовая версия будет оснащаться простеньким турбодизелем 2.5 мощностью 136 л.с. и пятиступенчатой механикой. И я, как вы понимаете, хотел поездить именно на ней. Но пока что не довелось. В моем распоряжении — две машины с более современным ниссановским дизелем 2.4 отдачей 163 л.с. Работает он мягко и уравновешенно — на холостых вибрации в салоне минимальны.

У механической коробки уже шесть передач. Сцепление настроено как надо, тяги «внизу» вдосталь: трогаюсь, не касаясь акселератора. Передачи включаются четко, только успевай их перещелкивать, ибо бойкий разгон только в диапазоне 2000–3500 об/мин.

На динамометрической дороге Дмитровского полигона я без труда достиг максимальных 170 км/ч, но замерить динамику не получилось — снег, скользко. По ощущениям, сотня достигается за 11–12 секунд.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Подкапотное пространство скомпоновано плотно. Визуально всё собрано на совесть, ничто не люфтит и не шатается. Аккумулятор не маленький — емкостью 90 А·ч. Капот фиксируют два пневмоупора — одобряем.
Подкапотное пространство скомпоновано плотно. Визуально всё собрано на совесть, ничто не люфтит и не шатается. Аккумулятор не маленький — емкостью 90 А·ч. Капот фиксируют два пневмоупора — одобряем.

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Прямую Rich 6 держит приемлемо, но после 120 км/ч кузов начинает подрагивать. По плавности хода — что-то типа L200 или Хайлакса. Жестковат, особенно сзади, но до дискомфорта не доходит. Помнится, Great Wall Poer с его торсионной передней подвеской экипаж трясет сильнее. Кстати, европейская Navara перешла на пружинную заднюю подвеску и дисковые тормоза, а на Rich 6 ставят рессоры (пятилистовые) и барабаны. Дешево и сердито.

Полноприводная трансмиссия тоже тривиальна — жестко подключаемый передний мост с раздаткой BorgWarner. Режимов движения три: задний привод, полный и полный с понижающей передачей (отношение 2,48). Режимы 4×4 можно использовать только на скользком покрытии.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Днище чистое, без ржавчины, как это бывает на новых УАЗах. Но дополнительная антикоррозийная обработка будет не лишней.
Днище чистое, без ржавчины, как это бывает на новых УАЗах. Но дополнительная антикоррозийная обработка будет не лишней.

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Моя машина оказалась без принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала, но представители марки заверили, что на всех версиях с ниссановским мотором она войдет в стандартное оснащение.

Штатные китайские шины Triangle 255/70 R16 хоть и имеют маркировку М+S, но для вылазок на серьезное бездорожье не подходят. Хотя измеренный мной клиренс в 240 мм ободряет!

Недоложили

А теперь — Rich 6 с автоматом. На Навару ставят семиступенчатую коробку, а здесь она восьмиступенчатая, фирмы ZF. Переключается мягко и своевременно. По динамике такой пикап не уступает «механическому», и он не прожорливей — те же 10,5 л/100 км.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Приборка интересна наличием датчика запаса жидкости AdBlue. Русифицировать машину обещают перед стартом продаж.
Приборка интересна наличием датчика запаса жидкости AdBlue. Русифицировать машину обещают перед стартом продаж.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Изображение с камер кругового обзора так себе — у Пуэра картинка почетче будет.
Изображение с камер кругового обзора так себе — у Пуэра картинка почетче будет.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Салон выглядит легкомысленно и отделан недорогими материалами. Но для пикапов это не критично.
Салон выглядит легкомысленно и отделан недорогими материалами. Но для пикапов это не критично.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Модуль ЭРА-ГЛОНАСС пока установили не на потолке, а на тоннеле — он всё время мозолит глаза.
Модуль ЭРА-ГЛОНАСС пока установили не на потолке, а на тоннеле — он всё время мозолит глаза.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Как и в Наваре, режимы полноприводной трансмиссии переключаются шайбой.
Как и в Наваре, режимы полноприводной трансмиссии переключаются шайбой.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Селектор автомата «дышит» от прикосновения — на пикапе ждешь более крепкие детали.
Селектор автомата «дышит» от прикосновения — на пикапе ждешь более крепкие детали.

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У автоматической версии богаче оснащение: бесключевой доступ, кнопочный запуск двигателя, система кругового обзора, двухцветная отделка из экокожи. Этот кожзам я бы с удовольствием поменял в пользу регулировки руля по вылету — перемещения колонки вверх-вниз недостаточно для того, чтобы каждый нашел удобную посадку.

А нехватку простора на втором ряду почувствует каждый: запаса маловато как в ногах, так и над головой. Да и сиденья неудобные: подушка короткая, набивка очень мягкая — проваливаешься до жесткого основания. Датчик массы очень чувствительный — зуммер «пристегните ремни» пищит даже от легкого рюкзака. А домкрат и инструмент спрятаны в небольших нишах у пола — подушка и спинка дивана зафиксированы жестко.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Бардачок невелик, но верхняя полка отчасти это компенсирует.
Бардачок невелик, но верхняя полка отчасти это компенсирует.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!В основании сидений предусмотрены потайные ящички для хранения инструмента и набора водителя.
В основании сидений предусмотрены потайные ящички для хранения инструмента и набора водителя.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Сзади тесно и неуютно. Дальняя дорога сидящим здесь противопоказана.
Сзади тесно и неуютно. Дальняя дорога сидящим здесь противопоказана.

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В процессе доводки к нашим реалиям Rich 6 планируют снабдить обогревом заднего стекла, руля, всех сидений, а также ветрового стекла в зоне покоя дворников. А еще не помешало бы заменить пластиковую защиту моторного отсека металлической. И предусмотреть задние буксирные проушины (спереди они есть). Желательно усилить антикоррозийную защиту электропроводки под днищем — на Наварах она сгнивает, отчего перестает включаться полный привод.

***

Перспективы Rich 6 в России пока туманны. Многое будет зависеть от цены — ее пока не огласили. Намекают только, что ориентироваться будут на Poer (от 2 499 000 рублей).

Но часто ли вы встречаете Пуэры на дорогах? Я вот не очень. А дилерская сеть у марки Great Wall (Haval) не в пример шире. Поэтому рассчитывать на серьезные объемы продаж DFM Rich 6 сложно. Хотя пикап получился достойным: чувствуется ниссановская генетика.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Ниссановская порода чувствуется, но всё решат цены.
Ниссановская порода чувствуется, но всё решат цены.

Ощущение добротной вещи, отличная тяга Неудобный задний ряд, дешевая отделка

DFM Rich 6

  • Длина/ширина/высота/база 5310/1850/1810/3150 мм
  • Снаряженная/полная масса 2000/2484 (2015/2499) кг
  • Двигатель бензиновый, R4, 16 клапанов, 2498 см³; 120 кВт/163 л.с. при 3500 об/мин; 380 Н·м при 2000 об/мин
  • Максимальная скорость 170 км/ч
  • Топливо/запас топлива ДТ/73 л
  • Трансмиссия полный привод; M6 (А8)

* В скобках — данные для версии с автоматом.

РОДНЯ

Мало какой автомобиль имеет столько «родственников», как DFM Rich 6. Самый известный из них — Nissan Navara. Этот пикап когда-то неплохо продавался в России, но машину второго поколения к нам не поставляют. Не продается у нас и Renault Alaskan — еще один клон Навары. От прообраза он отличается дизайном, но не техникой.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Nissan Navara
Nissan Navara

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Renault Alaskan
Renault Alaskan

Еще один китайский пикап: почти «японец»!Mercedes-Benz X‑класса
Mercedes-Benz X‑класса

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А вот дебютировавший в 2017 году Mercedes-Benz X‑класса был переработан более серьезно. У него премиальный (по пикаповским меркам, конечно) салон, увеличенные габариты, а ниссановскую линейку моторов дополнял мерседесовский турбодизель V6 3.0 отдачей 258 л.с. Эта версия оснащалась дифференциальным полным приводом. Но X‑класс получился очень дорогим, поэтому спрос на него оказался минимальным, и уже в 2020 году его сняли с производства.

Еще один китайский пикап: почти «японец»!

DFM Rich 6 — это мощный двигатель, восьмиступенчатый автомат и родственные связи с пикапом Nissan Navara. А что в минусах?

Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313012Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313013Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313014Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313015Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313008Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313009Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313010Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313011Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313020Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313021Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313016Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313017Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313018Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313019Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313004Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313006Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313007Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313002Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313003Еще один китайский пикап: почти «японец»!
Еще один китайский пикап: почти «японец»!

DFM Rich 6 — это мощный двигатель, восьмиступенчатый автомат и родственные связи с пикапом Nissan Navara. А что в минусах?

Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313004Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313016Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313017Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313015Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313018Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313014Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313006Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313007Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313002Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313008Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313009Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313010Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313011Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313013Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313012Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313003Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313020Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313021Еще один китайский пикап: почти «японец»! — фото 1313019Еще один китайский пикап: почти «японец»!
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