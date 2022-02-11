Еще один китайский пикап: почти «японец»!

DFM Rich 6 — это мощный двигатель, восьмиступенчатый автомат и родственные связи с пикапом Nissan Navara. А что в минусах?

Выпускают Rich 6 на заводе Zhengzhou Nissan в КНР. Это совместное предприятие Ниссана с крупным китайским производителем Dongfeng (за 11 месяцев 2021 года сделано три миллиона автомобилей), чьи машины продаются у нас под именем DFM. Задолго до российской премьеры мы эксклюзивно познакомились с пикапом DFM Rich 6 — кстати, название модели к старту продаж еще может поменяться.

DFM Rich 6

Генная инженерия

Это не что иное, как переработанный пикап Nissan Navara. Кабина конструктивно та же. Отличия — только в оперении. Сборка аккуратная, зазоры равномерные, окраска без подтеков. Да и в целом облик приятный. Не понравилось лишь то, что фары галогеновые и без омывателей.

Ходы подвесок внушительны, но на крутых горках надо помнить о длинном заднем свесе. Зацепиться бампером — пара пустяков.

Погрузочная высота — 845 мм. Для сравнения: у L200 она 900 мм, у Хайлакса — 860 мм. Защитный пластиковый пенал для кузова и дуги будут предлагать в качестве опции. Кунг — тоже. В правом борту — горловина для заправки жидкости AdBlue. Бачок небольшой, вмещает 13 л. Расход — примерно литр на 1000 км.

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Rich 6 будет предлагаться только в версии Double Cab, с четырьмя полноценными дверями. Грузовая платформа — квадратной формы: по нашим замерам, длина и ширина — по 1500 мм. Высота по борту — 475 мм. У пикапа Mitsubishi L200 площадка теснее: 1380×1350 мм. Toyota Hilux и рассматриваемый в DFM в качестве основного конкурента Great Wall Poer лишь чуть габаритнее: 1520 на 1520 мм. Высота борта у Пуэра наибольшая — 538 мм. Но европалета поместится в любом из этих пикапов, а вот мотоцикл или снегоход — ни в один из них.

Rich 6 удивляет хилой заявленной грузоподъемностью — всего 484 кг. Посадите четверых пассажиров, и останется всего 184 кг. Похоже, как и многие продавцы пикапов в России, китайцы вынужденно хитрят. Полную массу искусственно загнали в «неконфликтную» категорию до 2,5 тонн, чтобы не было проблем с проездом по Москве. На деле, уверен, Rich 6 легко перевезет тонну.

Сила есть

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Базовая версия будет оснащаться простеньким турбодизелем 2.5 мощностью 136 л.с. и пятиступенчатой механикой. И я, как вы понимаете, хотел поездить именно на ней. Но пока что не довелось. В моем распоряжении — две машины с более современным ниссановским дизелем 2.4 отдачей 163 л.с. Работает он мягко и уравновешенно — на холостых вибрации в салоне минимальны.

У механической коробки уже шесть передач. Сцепление настроено как надо, тяги «внизу» вдосталь: трогаюсь, не касаясь акселератора. Передачи включаются четко, только успевай их перещелкивать, ибо бойкий разгон только в диапазоне 2000–3500 об/мин.

На динамометрической дороге Дмитровского полигона я без труда достиг максимальных 170 км/ч, но замерить динамику не получилось — снег, скользко. По ощущениям, сотня достигается за 11–12 секунд.

Подкапотное пространство скомпоновано плотно. Визуально всё собрано на совесть, ничто не люфтит и не шатается. Аккумулятор не маленький — емкостью 90 А·ч. Капот фиксируют два пневмоупора — одобряем.

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Прямую Rich 6 держит приемлемо, но после 120 км/ч кузов начинает подрагивать. По плавности хода — что-то типа L200 или Хайлакса. Жестковат, особенно сзади, но до дискомфорта не доходит. Помнится, Great Wall Poer с его торсионной передней подвеской экипаж трясет сильнее. Кстати, европейская Navara перешла на пружинную заднюю подвеску и дисковые тормоза, а на Rich 6 ставят рессоры (пятилистовые) и барабаны. Дешево и сердито.

Полноприводная трансмиссия тоже тривиальна — жестко подключаемый передний мост с раздаткой BorgWarner. Режимов движения три: задний привод, полный и полный с понижающей передачей (отношение 2,48). Режимы 4×4 можно использовать только на скользком покрытии.

Днище чистое, без ржавчины, как это бывает на новых УАЗах. Но дополнительная антикоррозийная обработка будет не лишней.

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Моя машина оказалась без принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала, но представители марки заверили, что на всех версиях с ниссановским мотором она войдет в стандартное оснащение.

Штатные китайские шины Triangle 255/70 R16 хоть и имеют маркировку М+S, но для вылазок на серьезное бездорожье не подходят. Хотя измеренный мной клиренс в 240 мм ободряет!

Недоложили

А теперь — Rich 6 с автоматом. На Навару ставят семиступенчатую коробку, а здесь она восьмиступенчатая, фирмы ZF. Переключается мягко и своевременно. По динамике такой пикап не уступает «механическому», и он не прожорливей — те же 10,5 л/100 км.

Приборка интересна наличием датчика запаса жидкости AdBlue. Русифицировать машину обещают перед стартом продаж. Изображение с камер кругового обзора так себе — у Пуэра картинка почетче будет.

Салон выглядит легкомысленно и отделан недорогими материалами. Но для пикапов это не критично.

Модуль ЭРА-ГЛОНАСС пока установили не на потолке, а на тоннеле — он всё время мозолит глаза. Как и в Наваре, режимы полноприводной трансмиссии переключаются шайбой. Селектор автомата «дышит» от прикосновения — на пикапе ждешь более крепкие детали.

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У автоматической версии богаче оснащение: бесключевой доступ, кнопочный запуск двигателя, система кругового обзора, двухцветная отделка из экокожи. Этот кожзам я бы с удовольствием поменял в пользу регулировки руля по вылету — перемещения колонки вверх-вниз недостаточно для того, чтобы каждый нашел удобную посадку.

А нехватку простора на втором ряду почувствует каждый: запаса маловато как в ногах, так и над головой. Да и сиденья неудобные: подушка короткая, набивка очень мягкая — проваливаешься до жесткого основания. Датчик массы очень чувствительный — зуммер «пристегните ремни» пищит даже от легкого рюкзака. А домкрат и инструмент спрятаны в небольших нишах у пола — подушка и спинка дивана зафиксированы жестко.

Бардачок невелик, но верхняя полка отчасти это компенсирует. В основании сидений предусмотрены потайные ящички для хранения инструмента и набора водителя.

Сзади тесно и неуютно. Дальняя дорога сидящим здесь противопоказана.

В процессе доводки к нашим реалиям Rich 6 планируют снабдить обогревом заднего стекла, руля, всех сидений, а также ветрового стекла в зоне покоя дворников. А еще не помешало бы заменить пластиковую защиту моторного отсека металлической. И предусмотреть задние буксирные проушины (спереди они есть). Желательно усилить антикоррозийную защиту электропроводки под днищем — на Наварах она сгнивает, отчего перестает включаться полный привод.

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Перспективы Rich 6 в России пока туманны. Многое будет зависеть от цены — ее пока не огласили. Намекают только, что ориентироваться будут на Poer (от 2 499 000 рублей).

Но часто ли вы встречаете Пуэры на дорогах? Я вот не очень. А дилерская сеть у марки Great Wall (Haval) не в пример шире. Поэтому рассчитывать на серьезные объемы продаж DFM Rich 6 сложно. Хотя пикап получился достойным: чувствуется ниссановская генетика.

Ниссановская порода чувствуется, но всё решат цены.

Ощущение добротной вещи, отличная тяга Неудобный задний ряд, дешевая отделка

DFM Rich 6

Длина/ширина/высота/база 5310/1850/1810/3150 мм

5310/1850/1810/3150 мм Снаряженная/полная масса 2000/2484 (2015/2499) кг

2000/2484 (2015/2499) кг Двигатель бензиновый, R4, 16 клапанов, 2498 см³; 120 кВт/163 л.с. при 3500 об/мин; 380 Н·м при 2000 об/мин

бензиновый, R4, 16 клапанов, 2498 см³; 120 кВт/163 л.с. при 3500 об/мин; 380 Н·м при 2000 об/мин Максимальная скорость 170 км/ч

170 км/ч Топливо/запас топлива ДТ/73 л

ДТ/73 л Трансмиссия полный привод; M6 (А8)

* В скобках — данные для версии с автоматом.

РОДНЯ

Мало какой автомобиль имеет столько «родственников», как DFM Rich 6. Самый известный из них — Nissan Navara. Этот пикап когда-то неплохо продавался в России, но машину второго поколения к нам не поставляют. Не продается у нас и Renault Alaskan — еще один клон Навары. От прообраза он отличается дизайном, но не техникой.

Nissan Navara Renault Alaskan Mercedes-Benz X‑класса

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А вот дебютировавший в 2017 году Mercedes-Benz X‑класса был переработан более серьезно. У него премиальный (по пикаповским меркам, конечно) салон, увеличенные габариты, а ниссановскую линейку моторов дополнял мерседесовский турбодизель V6 3.0 отдачей 258 л.с. Эта версия оснащалась дифференциальным полным приводом. Но X‑класс получился очень дорогим, поэтому спрос на него оказался минимальным, и уже в 2020 году его сняли с производства.