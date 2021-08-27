Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе — журнал За рулем

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Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе

Автомобиль отличается не только внешностью. У него также была доработана подвеска.

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Toyota представила Hilux Revo GR Sport на базе текущего, восьмого поколения пикапа, выпускающегося с 2015 года и обновленного в 2017 и 2020 годах.

Автомобиль отличается не только эффектным спортивным обвесом, но и подвеской и оборудованием, а также двумя версиями посадки: модель с низкой посадкой имеет задний привод, а модель с высокой — полный, с блокировкой дифференциала.

Говоря о подвеске, GR Sport оснащен усиленной подвеской SuperFlex (это двойные поперечные рычаги с винтовыми пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости спереди и 5-листовые рессоры сзади). Версия с низкой посадкой имеет уменьшенный на 23 мм дорожный просвет. Это делает пикап более управляемым на трассе, но менее приспособленным к бездорожью.

Помимо заниженной подвески пикап оснащен 17-дюймовыми колесами, выкрашенными в черный цвет, и шинами для езды по трассам. Предлагается всего три цвета окраски кузова — белый, красный и черный.

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Салон пикапа обит черной замшей и искусственной кожей с красной строчкой, а спортивные сиденья GR имеют встроенные подголовники, есть алюминиевые накладки на педали, эмблема «GR» на приборной панели и кнопка запуска двигателя. Уровень безопасности стал выше благодаря семи подушкам вместо трех, а также множеству систем помощи водителю.

Toyota Hilux Revo GR Sport уже продается в Таиланде по цене от 889 000 бат (около 2 млн рублей) за лоу-райдер и 1 299 000 бат (2,9 млн рублей) за внедорожную версию.

  • Узнать о том, как испытывали Hilux на прочность, можно здесь. Пикап просто сбрасывали с вертолета.
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Фото: Toyota

Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе

Автомобиль отличается не только внешностью. У него также была доработана подвеска.

Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе — фото 1273025Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе — фото 1273024Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе — фото 1273023Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе — фото 1273022Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе
Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе

Автомобиль отличается не только внешностью. У него также была доработана подвеска.

Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе — фото 1273024Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе — фото 1273025Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе — фото 1273022Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе — фото 1273023Toyota выпустила Hilux в спортивном обвесе
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