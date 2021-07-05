V6 вместо V8: вытянут ли новые моторы Toyota LC300

Как только новый Land Cruiser появился в дилерском центре, он был проверен на динамометрическом стенде - на что способен битурбированный V6.

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Toyota отказалась от двигателей V8, заменив их на 6-цилиндровые моторы с турбонаддувом, которые отличаются большей мощностью на низких оборотах, экономичностью и эффективностью. Специалисты по послепродажному обслуживанию EKanoo Racing провели одно из первых независимых испытаний новых моторов LC300 на динамометрическом стенде.

Для тестов был взят совершенно новый Land Cruiser с 3,5-литровым бензиновым двигателем и пробегом всего несколько миль. Шестицилиндровый агрегат смог развить мощность 375 л.с., тогда как в компании анонсировали его мощность в 415 л.с. С учетом 10-процентного «правила» (обкатка и притирка) мощность должна была составлять около 377 л.с., что сопоставимо с результатами динамометрического испытания.

EKanoo Racing провела второй тест, только на этот раз добавив в бензин присадку VP Octanium для повышения его октанового числа. Мощность при этом составила 382 л.с. Что касается крутящего момента, то у нового V6 он составил 534 Нм на чистом бензине и 549 Нм с присадкой к топливу (официально заявлено 650 Нм при 2000–2600 об/мин).

Испытанный Land Cruiser останется у EKanoo Racing, специалисты которого хотят увеличить его мощность до 500 лошадиных сил. Возможно, нечто подобное будет сделано с моторами следующего поколения внедорожника Lexus LX, который традиционно делается на базе Toyota Land Cruiser.

О самых ярких особенностях нового Land Cruiser вы можете узнать здесь.

Фото, видео: YouTube