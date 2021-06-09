10 фишек нового Toyota Land Cruiser

Состоялась мировая презентация внедорожника нового поколения, а «За рулем» уже успел рассмотреть его поближе.

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Подробности в прикрепленном видео, а мы перечислим лишь основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

1. Двигателей V8 у Land Cruiser больше не будет. На российском рынке предложат только шестицилиндровые. Бензиновый 3,5 л с двойным турбонаддувом, мощностью 415 л.с. известен по моделям Lexus. Он мощнее предшественника (V8;4,6 л; 309 л.с.) и работает только на бензине АИ-95. Дизельный мотор V6 3.3 (299 л.с.) появится на российском рынке позже. По сравнению с V8 он также прибавил в мощности.

2. Сочетаются моторы только с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

3. У нового Toyota Land Cruiser больше нет пневмоподвески, она или обычная пружинная, или пружинная с адаптивными амортизаторами.

4. В автомобиле сохранен гидроусилитель руля, при этом на рулевой колонке смонтирован электромотор, который задействован только в отдельных случаях, например, для подруливания и удержания машины в своей полосе.

5. На внедорожной версии предусмотрены три блокируемых дифференциала — два межколесных (передний и задний) и центральный. Блокировать их можно в любых сочетаниях. На «базовых» машинах установлен только один — центральный.

6. У автомобиля новые светодиодные фары. В простых комплектациях — рефлекторные, с лампами накаливания в указателях поворота. В средних версиях — линзованные светодиодные фары с автоматическим включением дальнего света и светодиодные поворотники без «бегущей строки». В продвинутых комплектациях предусмотрены матричные фары с динамическими поворотниками. Они автоматически затемняют те участки дороги, в которые попадает встречный или попутный транспорт, чтобы не слепить водителей.

7. Добавляя оснащение, вес внедорожника нужно было удержать в прежних рамках. «Сэкономить» удалось благодаря тому, что в автомобиле стало много алюминия — из него сделаны капот, передние крылья, двери и крыша, а рама выполнена по новой технологии, в ней меньше сварных соединений и усилителей.

8. Емкость бензобаков (обоих) стала меньше. Если раньше их объем составлял 90+45л, то теперь — 80+30 л. При этом, по заверению производителя, благодаря более экономичным моторам запас хода остался прежним.

9. Задняя дверь автомобиле теперь не составная (была из двух частей — с нижней полочкой), а цельная, она поднимается вверх и оснащается электроприводом.

10. Оставаясь серьезным внедорожником (углы въезда, съезда и клиренс остались такими же, как на «двухсотке», плюс блокируемые дифференциалы, разные режимы работы и т.д.), автомобиль, благодаря перенастроенной подвеске, измененным настройкам амортизаторов и еще массе доработок, сможет привлечь и тех, кому нужна машина, которая неплохо управляется на асфальте.

В течение первого года на российский рынок будут поставлять только пятиместные машины, позже появятся и семиместные.

Фото: Toyota