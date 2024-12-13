Японский рамный внедорожник продают в России – сколько он стоит

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Знакомый россиянам рамный внедорожник Suzuki Jimny продолжают привозить в страну по альтернативным схемам.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Цены на него начинаются от 1 790 000 рублей. За столько новый Jimny 2024 г. в. предлагает частник из Симферополя. Это автомобиль с правым рулем, среди опций – кондиционер, медиасистема с тачскрином, функция запуска мотора с кнопки.

Интерьер Suzuki Jimny
Интерьер Suzuki Jimny
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Компания из Краснодара готова привезти аналогичный автомобиль под заказ за 2 499 000 рублей. Suzuki Jimny за 2 703 000 рублей с более богатым оснащением предлагает привезти компания из Владивостока. В других городах цены на Suzuki Jimny еще выше.

Под капотом у всех Suzuki Jimny 1,5-литровый атмосферник мощностью 102-105 л. с., классический гидроавтомат. Привод полный.

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 28
13.12.2024 
Фото:Suzuki
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
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