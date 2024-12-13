Японский рамный внедорожник продают в России – сколько он стоит

В России поступили в продажу новые Suzuki Jimny по цене от 1,8 млн рублей

Знакомый россиянам рамный внедорожник Suzuki Jimny продолжают привозить в страну по альтернативным схемам.

Suzuki Jimny

Цены на него начинаются от 1 790 000 рублей. За столько новый Jimny 2024 г. в. предлагает частник из Симферополя. Это автомобиль с правым рулем, среди опций – кондиционер, медиасистема с тачскрином, функция запуска мотора с кнопки.

Интерьер Suzuki Jimny

Компания из Краснодара готова привезти аналогичный автомобиль под заказ за 2 499 000 рублей. Suzuki Jimny за 2 703 000 рублей с более богатым оснащением предлагает привезти компания из Владивостока. В других городах цены на Suzuki Jimny еще выше.

Под капотом у всех Suzuki Jimny 1,5-литровый атмосферник мощностью 102-105 л. с., классический гидроавтомат. Привод полный.

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Источник: Автоновости дня