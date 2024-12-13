Вас могут лишить автомобиля: разбираемся в нюансах наказания за неуплату штрафа

Юрист Юзифович: за неуплату вовремя штрафа ГАИ у водителя могут изъять машину

Штраф за нарушение правил дорожного движения, в случае неуплаты его автовладельцем, направляется судебному приставу, и пока штраф не будет уплачен, водитель даже может лишиться машины. Об этом в комментарии для «За рулем» заявил генеральный директор юридической компании Legal Right Максим Юзифович.

На уплату штрафа у водителя есть 60 дней с даты вступления в силу постановления, и в случае неуплаты его в течение 10 дней направляют судебному приставу, объясняет Юзифович.

Мнение эксперта

Максим Юзифович, генеральный директор юридической компании Legal Right:

– Неуплата штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 руб., либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вправе обратить взыскание на имущество должника, включая денежные средства, находящиеся на счетах. Если после возбуждения исполнительного производства должник добровольно не уплатит штраф, с него взыщут исполнительский сбор в размере 7% от суммы штрафа, но не менее 1000 рублей

Юзифович подчеркивает, что административный арест не применяется, если просроченный штраф зафиксирован камерой видеонаблюдения. В некоторых случаях у автовладельца могут даже задержать транспортное средство, пока штраф не будет уплачен, предупреждает юрист. Дела, связанные с неуплатой штрафа ГАИ, рассматриваются, как правило, в суде.

Напомним, Госдума России накануне одобрила сразу во втором и третьем чтениях поправки о повышении штрафов в России за нарушения Правил дорожного движения с 1 января 2025 года.