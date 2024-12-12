Не только блокировка карт: водителям рассказали о последствиях неуплаченного штрафа

Юрист Коцкий: не уплаченный вовремя штраф ГАИ грозит блокировкой счета в банке

Не уплаченный вовремя штраф ГАИ в 500 рублей может обернуться для автовладельца блокировкой карт и всех счетов. Но и после оплаты штрафа могут возникнуть сложности с разблокировкой счетов и снятием ограничений. Об этом в комментарии для «За рулем» рассказал основатель сервиса контроля штрафов для компаний Parkmon.ru Иван Коцкий.

Стало известно, что Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях поправки в КоАП о штрафах за нарушения Правил дорожного движения с 1 января 2025 года. Другими словами, с нового года штрафы вырастут в 1,5 раза. Отвечая на вопрос, что грозит за несвоевременную уплату штрафа, Коцкий подчеркнул, что приставы за несвоевременную уплату штрафа накладывают арест на счета организации.

Мнение эксперта

Иван Коцкий, основатель сервиса контроля штрафов для компаний Parkmon.ru:

– Это происходит даже с очень крупным компаниями. За неуплату в отведенные пять дней могут наложить исполнительский сбор в 10 тыс. рублей. И тогда штраф за нарушение в 500 рублей легко превращается в 10,5 тыс. рублей. А следом и в блокировку счета всей организации.

Что касается физических лиц, то, как правило, штраф переходит к приставам, и они накладывают ограничения на регистрационные действия с транспортным средством. Например, не получится перерегистрировать машину в ГАИ – продать, переоформить и т.д.

Согласно статье 32.2 КоАП РФ, на уплату штрафа автовладельцам дается 60 дней со дня вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. В статье 31.1 говорится, что постановление вступает в силу после срока обжалования, на него отводится 10 дней (статья 30.3 КоАП РФ).

– Итого есть 70 дней на уплату штрафа, в первые 20 дней с момента даты постановления действует 20%-ная скидка. Дальше штраф отправляют приставам. На добровольное исполнение дается пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. На дату получения я бы сильно не рассчитывал и лучше считать со даты постановления возбуждении исполнительного производства, – отмечает юрист.

Если в течение этого срока штраф не будет уплачен, накладываются ограничения на регистрационные действия с транспортным средством. Были случаи, когда блокировали карты или все счета из-за штрафа в 500 рублей. Причем после уплаты могут возникнуть большие проблемы с разблокировкой или снятием ограничений. Поэтому лучше не нарушать ПДД, а если это все-таки произошло, штраф лучше оплатить сразу, чтобы избежать более серьезных проблем, подытожил Коцкий.