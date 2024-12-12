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Не только блокировка карт: водителям рассказали о последствиях неуплаченного штрафа

Юрист Коцкий: не уплаченный вовремя штраф ГАИ грозит блокировкой счета в банке

Не уплаченный вовремя штраф ГАИ в 500 рублей может обернуться для автовладельца блокировкой карт и всех счетов. Но и после оплаты штрафа могут возникнуть сложности с разблокировкой счетов и снятием ограничений. Об этом в комментарии для «За рулем» рассказал основатель сервиса контроля штрафов для компаний Parkmon.ru Иван Коцкий.

Стало известно, что Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях поправки в КоАП о штрафах за нарушения Правил дорожного движения с 1 января 2025 года. Другими словами, с нового года штрафы вырастут в 1,5 раза. Отвечая на вопрос, что грозит за несвоевременную уплату штрафа, Коцкий подчеркнул, что приставы за несвоевременную уплату штрафа накладывают арест на счета организации.

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Мнение эксперта

Иван Коцкий, основатель сервиса контроля штрафов для компаний Parkmon.ru:

Это происходит даже с очень крупным компаниями. За неуплату в отведенные пять дней могут наложить исполнительский сбор в 10 тыс. рублей. И тогда штраф за нарушение в 500 рублей легко превращается в 10,5 тыс. рублей. А следом и в блокировку счета всей организации.

Что касается физических лиц, то, как правило, штраф переходит к приставам, и они накладывают ограничения на регистрационные действия с транспортным средством. Например, не получится перерегистрировать машину в ГАИ – продать, переоформить и т.д.

Согласно статье 32.2 КоАП РФ, на уплату штрафа автовладельцам дается 60 дней со дня вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. В статье 31.1 говорится, что постановление вступает в силу после срока обжалования, на него отводится 10 дней (статья 30.3 КоАП РФ).

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– Итого есть 70 дней на уплату штрафа, в первые 20 дней с момента даты постановления действует 20%-ная скидка. Дальше штраф отправляют приставам. На добровольное исполнение дается пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. На дату получения я бы сильно не рассчитывал и лучше считать со даты постановления возбуждении исполнительного производства, – отмечает юрист.

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Если в течение этого срока штраф не будет уплачен, накладываются ограничения на регистрационные действия с транспортным средством. Были случаи, когда блокировали карты или все счета из-за штрафа в 500 рублей. Причем после уплаты могут возникнуть большие проблемы с разблокировкой или снятием ограничений. Поэтому лучше не нарушать ПДД, а если это все-таки произошло, штраф лучше оплатить сразу, чтобы избежать более серьезных проблем, подытожил Коцкий.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 35
12.12.2024 
Фото:Depositphotos
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