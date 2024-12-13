Самые востребованные коммерческие автомобили показали на выставке: что это за модели?

Компания Foton представила четыре новых автомобиля на Comtrans/Urbantrans

АО «МБ РУС», официальный дистрибьютор Foton Toano и Foton Tunland G7 в России, представило четыре автомобиля на международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans/Urbantrans 2024.

Новый фургон Foton Toano полной массой 3,5 т оборудован электродвигателем мощностью до 130 кВт и крутящим моментом до 330 Н·м, а также литиевой батареей мощностью 100 кВт. Доступно два режима зарядки: быстрый – за 40 минут и стандартный – за 5,5 часов. Дальность хода на одной зарядке составляет до 300 км.

Электрический Foton Toano EV

Электрический Foton Toano оснащен системами экстренного торможения (AEBS), антиблокировочной системой торможения (ABS), системой курсовой устойчивости (ESC), а также системой предотвращения лобового столкновения. Благодаря функции LDWS в случае выезда с полосы движения водитель получает оповещение, что повышает безопасность передвижения. Для комфорта водителя и удобства управления автомобиль оборудован климат-контролем и круиз-контролем, установлен электроусилитель руля. Водительское и пассажирские сиденья имеют регулировки в четырех направлениях. На удобной приборной панели предусмотрен 12,3-дюймовый жидкокристаллический дисплей.

Представленный автомобиль демонстрирует новый экстерьер и интерьер, который ожидается на рестайлинговой версии Toano: новая решетка радиатора, передний бампер, светодиодные фары головного света, новые сиденья с большим количеством регулировок.

Также на стенде компании можно ознакомиться с восьмиместным автомобилем Foton Toano. Автомобиль предназначен для комфортного передвижения пассажиров на междугородних маршрутах или в качестве шаттла в туристической индустрии. Его можно дооборудовать до бизнес-версии, установив сиденья повышенной комфортности.

Восьмиместный микроавтобус Foton Toano

Для удобства пассажиров в обшивке салона использованы термо-, шумо- и виброизоляционные материалы, установлены комфортные сиденья с подлокотниками и подголовниками, потолочная полка, светодиодное освещение, USB-розетки и динамики, а также дополнительный отопитель и испаритель для пассажирского салона.

Также гости выставки смогли оценить цельнометаллический фургон Foton Toano грузоподъемностью до 910 кг, который представлен в односкатной версии в комплектации L3Н2. Автомобиль оснащен турбированным дизельным двигателем объемом 2,8 л и мощностью 150 л. с., а также 6-ступенчатой коробкой передач.

Цельнометаллический фургон Foton Toano L3Н2

Автомобиль пользуется большой популярностью среди российских клиентов благодаря надежной конструкции, повышенной безопасности и универсальности. По запросам заказчиков АО «МБ РУС» совместно с авторизованными кузовопроизводителями может дооборудовать фургон для выполнения различных задач. Во флагманском шоуруме «МБ РУС» представлены рефрижератор, грузопассажирские автомобили (5+1, 6+1, 8+1), автомобили скорой медицинской помощи классов «В» и «С» на базе Foton Toano.

Пикап Foton Tunland G7

В ходе выставки был продемонстрирован еще один популярный автомобиль в России – полноприводный пикап Foton Tunland G7. Он оснащен надежным дизельным двигателем мощностью 162 л. с. и 8-ступенчатой АКПП, что обеспечивает достойную скоростную динамику. Автомобиль создан как для активного отдыха и путешествий, так и для коммерческих целей. Грузоподъемность составляет 905 кг. Tunland G7 полной массой 2 980 кг и дорожным просветом 210 мм отличается высокой проходимостью и надежностью конструкции.