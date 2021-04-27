Geely Atlas Pro: скоро в России

Автомобиль постепенно заменит популярную в России модель Atlas.

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Официальные дилеры марки в России начнут принимать заказы на Geely Atlas Pro в третьем квартале 2021 года.

Назвать новым кроссовер можно лишь с натяжкой — модель уже больше года продается в Китае, но в Россию она прибудет впервые.

Это один из самых доступных кроссоверов на российском рынке. Автомобиль хорошо оснащен, в его списке —- интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора 360.

Дизайн Geely Atlas Pro разработала команда дизайнеров во главе с Гаем Бургойном.

Atlas Pro оснащается интеллектуальным полным приводом с 4 режимами вождения, за защиту водителя и пассажиров кроссовера отвечает комплекс электронных систем, а скоротать время в пути поможет информационно-развлекательная система с экраном 12,3 дюйма.

О ценах и комплектациях новой модели будет объявлено позже.

Также компания Geely совместно с Mercedes-Benz готовит новый кроссовер.



Фото: Geely