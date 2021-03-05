Mercedes-Benz и Geely готовят совместный кроссовер

Электрический запас хода обещают вывести на отметку 500 км.

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Уже в сентябре 2021 года на автосалоне в Мюнхене Mercedes-Benz и Geely покажут свою первую совместную разработку. Это будет новая модель Smart, и это будет полностью электрический кроссовер. Финансово в проекте оба бренда участвуют равными долями, разработка лежит в основном на немецкой компании, в то время как китайская сторона будет отвечать за производство — выпуск машины планируют наладить на совместном предприятии в Сиане.

Подробностей о новинке немного. Названия пока нет, лишь внутризаводской индекс HX11. Кроссовер будет пятидверным, с просторным салоном, но компактным по габаритам, пишет британский Autocar, ссылаясь на пост в Linkedin вице-президента Smart по глобальным продажам Дэниела Лескова. Вице-президент отмечает, что серийный вариант кроссовера появится в 2022 году.

По предварительным инсайдерским данным, машина действительно будет весьма компактной, сравнимой по габаритам с нынешним Mini Countryman, с длиной кузова около 4 метров, однако это будет самая большая модель Smart из когда-либо выпускавшихся. Китайские источники сообщают также, что максимальная отдача установленного на задней оси электромотора составит 268 л.с., а дальность хода на одной зарядке по циклу NEDC заявлена на отметке 500 км.

Электрокроссоверы становятся новым трендом: россыпь новинок в этом сегменте готовит Volvo, Genesis ведет испытания электрического кросс-купе GV60, а в России ожидаются продажи Hyundai Ioniq 5.

Фото: Autocar