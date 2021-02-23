Hyundai Ioniq 5: мировая премьера кроссовера

Продажи среднеразмерного автомобиля начнутся в первой половине 2021 года. Ждем его и в России.

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Hyundai Motor провела мировую онлайн-премьеру нового среднеразмерного кроссовера Ioniq 5, разработанного с нуля как электромобиль.

У машины необычная внешность — прямоугольные пиксельные светодиодные фары и фонари, которые обеспечивают максимальную узнаваемость Ioniq 5 на дороге. Для дополнительного удобства с обеих сторон автомобиля установлены порты для зарядки. Капот модели — впервые в истории марки — растянут во всю ширину автомобиля: таким образом минимизированы зазоры между панелями и обеспечена оптимальная аэродинамика.

Дверные ручки утоплены в кузов, что также обеспечивает улучшенную аэродинамику. В целом все подчинено концепции «Параметрической динамики» — стилистики, впервые показанной на новом Hyundai Tucson. Она прослеживается также и в больших 20-дюймовых колесах, самых больших из тех, которыми когда-либо оснащались электромобили Hyundai. Они хорошо оптимизированы под архитектуру E-GMP.

Среднеразмерный внедорожник имеет длину 4635 миллиметров, колесная база — 3000 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1605 мм. Для сравнения, длина Nissan X-Trail составляет 4640 мм.

Благодаря специальной платформе для электромобилей у Ионика полностью плоский пол. Это позволило инженерам разработать подвижную переднюю центральную консоль, которая может сдвигаться назад на целых 140 мм. Это пригодится, например, при парковке на узком парковочном месте: водитель сможет без труда выйти из автомобиля через пассажирскую дверь.

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Широкая передняя панель состоит из двух частей: 12-дюймового сенсорного дисплея мультимедийной системы и 12-дюймового цифрового блока приборов.

Впервые в истории Hyundai на Ioniq 5 устанавливается проекционный экран дополненной реальности, который фактически превращает ветровое стекло в дисплей.

Ioniq 5 оснащается передними сиденьями с функцией электрорегулировки, они могут наклоняться «под оптимальным углом, создавая ощущение невесомости для пассажира». Это позволит отдохнуть и расслабиться во время зарядки автомобиля. Большое пространство для ног пассажиров задних сидений было достигнуто за счет того, что передние сиденья стали примерно на 30 процентов тоньше, чем обычно.

Покупатели могут выбрать из двух электрических батарей емкостью 58 кВт*ч и 72,6 кВт*ч, а также двух вариантов компоновки электромоторов: с одним двигателем на задней оси или с двумя моторами — спереди и сзади. Все варианты силовых установок позволяют автомобилю развивать максимальную скорость 185 км/ч.

Топовая версия, сочетающая систему полного привода и аккумуляторную батарею емкостью 72,6 кВт*ч, обладает совокупной мощностью 225 кВт и крутящим моментом 605 Нм. Автомобиль с таким силовым агрегатом способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с., а максимальный запас хода на одном заряде составляет 470~480 км.

Любопытная особенность электрокара — его можно использовать для зарядки электрооборудования. Он может подавать до 3,6 кВт мощности через порт, установленный под задними сиденьями, а также через порт, установленный снаружи, причем последний работает, даже если автомобиль выключен.

Платформа E-GMP позволяет использовать для зарядки Ioniq 5 инфраструктуру с напряжением как 400 В, так и 800 В. По умолчанию платформа рассчитана на напряжение 800 В, однако допускает применение 400-вольтных зарядных устройств без необходимости использовать дополнительные устройства или адаптеры.

При использовании зарядного устройства мощностью 350 кВт зарядить аккумулятор автомобиля с 10% до 80% можно всего за 18 минут. А одной лишь пятиминутной зарядки Ioniq 5 хватит на 100 км хода по стандартам WLTP.

Модель оснащается вторым поколением системы помощи при движении по автомагистрали. К другим электронным помощникам относятся система предотвращения фронтальных столкновений, система мониторинга слепых зон, интеллектуальная система ограничения скорости, система слежения за состоянием водителя, система автоматического переключения дальнего света на ближний и другие.

Покупатели смогут выбрать из девяти вариантов окраски кузова, в том числе — из пяти эксклюзивных оттенков Ioniq 5, «вдохновленных природой», сообщает производитель.

Продажи Ионика 5 начнутся в первой половине 2021 года. Это первая модель недавно сформированного суббренда Ioniq. В 2022 году модельный ряд пополнит Ioniq 6, а более крупный кроссовер Ioniq 7 должен появиться в начале 2024 года.

Что касается России, то Ioniq 5 у нас тоже ждут — точная дата пока не названа, но это будет или в конце текущего года или в начале 2022-го.

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Фото: Hyundai