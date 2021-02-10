Это шагающий автономный вездеход, который может ездить и по обычным дорогам.

Полное название нового концепта Hyundai — Tiger X-1 Ultimate Mobility Vehicle, а разработан он был студией New Horizons совместно с экспертами в области программного обеспечения и дизайна из компаний Autodesk и Sundberg-Ferrar. Поэтому в теории Tiger X-1 полностью автономен и может доставлять грузы в любые точки на карте.

Tiger переводится с английского как «тигр», но это аббревиатура — Transforming Intelligent Ground Excursion Robot (интеллектуальный наземный робот-тренсформер для путешествий). В основу автомобиля лег другой концепт — пассажирский Hyundai Elevate, представленный в 2019 году.

Как и Elevate, Tiger оснащен системой полного привода, а каждое колесо установлено на шарнирно-сочлененном подрамнике. Это позволяет машине перешагивать препятствия. Также вездеход способен разворачиваться на месте на 360 градусов и ездить боком под любым углом: колеса могут поворачиваться независимо друг от друга.

Со слов представителей Hyundai, Tiger X-1 был разработан для работы в качестве мобильной научно-исследовательской платформы, позволяющей добираться до самых отдаленных от цивилизации баз. Концепт также оснащен беспилотным летательным аппаратом, но не для разведки дороги, а для его перемещения и подзарядки. Благодаря же своей модульной конструкции X-1 может иметь несколько типов кузова.

Таким образом, машина сможет доставлять грузы, вести разведку, применяться во время боевых действий и участвовать в спасательных операциях после или во время стихийных бедствий.

Также в компании работают над новым крошечным кроссовером.

Фото: Hyundai