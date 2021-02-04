Мощность двигателей этого угловатого автомобиля составит менее 90 л.с.

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Новая модель Hyundai была сфотографирована впервые. В данный момент она проходит испытания в зимних условиях.

Кроссовер построен на платформе K1 и имеет угловатый дизайн, который должен сделать салон компактного автомобиля просторнее.

Несмотря на камуфляж, видно большую решетку радиатора, двухуровневые фары, как у кроссовера Venue, и капот, похожий на створку раковины с загнутыми краями. Также виден свет галогеновых ламп, но не исключено, что в топовых комплектациях они будут светодиодными.

При взгляде сбоку заметна горизонтальная крыша с ребрами жесткости сзади и ровные передние стойки, у которых тоже нет изгиба. Передние боковые окна немного больше задних, а ручки задних дверей «спрятаны» в рамах окон.

Hyundai AX1 представят в этом году, он будет оснащаться 1,1-литровым двигателем мощностью 68 л.с. (99 Нм) и 5-ступенчатыми механикой либо автоматом. Возможно, кроссовер также получит 1,2-литровый бензиновый агрегат мощностью 82 л.с. (113 Нм). Полного привода не предвидится.

Продаваться новинка будет на индийском рынке. О том, в какие страны еще возможны поставки, не сообщается.

Hyundai разработала робота-консультанта, который будет продавать автомобили марки в салонах.

Фото: carscoops.com