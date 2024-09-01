Клоны «копейки» – в каких странах выпускали аналоги Жигулей

«За рулем» назвал реальный объем выпуска машин наподобие первой модели ВАЗа

Рекордсменами по количеству выпущенных машин одной модели за всю историю автопрома принято считать американский Ford T, разошедшийся тиражом чуть больше 15 млн экземпляров, и Volkswagen Kafer (Жук). Фольксвагеновских Жуков сделали немногим более 21,5 млн.

Но у этих легендарных автомобилей есть очень серьезные соперники – автомобили, созданные на базе FIAT 124, в том числе наши Жигули.

FIAT 124 – родоначальник большого и многонационального семейства.

Привет из Турина

FIAT 124 в Италии представили в 1966 году, а в 1967-м он стал европейским «Автомобилем года». Практичный, простой, но достаточно современный по конструкции – с пружинными подвесками и дисковыми тормозами, с нижневальным двигателем рабочим объемом 1,2 л мощностью 60 л.с.

Позже на автомобиль, который выпускали с кузовами седан и универсал, ставили и 75-сильный мотор рабочим объемом 1,4 л, а на версию 124 Special – уже и двигатели с двумя верхними распредвалами: 1,4 л (75 л.с.) и 1,6 л (95 л.с.).

ВАЗ-2101 – первый из рода Жигулей.

Именно на основе FIAT 124 спроектировали наш ВАЗ-2101. Правда, советский автомобиль заметно переделали: изменили заднюю подвеску, отказались от задних дисковых тормозов в пользу барабанных. Увеличили сцепление, усилили подвески.

Но главное: Жигули получили куда более современный верхневальный двигатель, который был немного мощнее итальянского. Советский мотор рабочим объемом 1,2 л развивал 62 л.с. (позднее указывали 64 л.с.).

Тем не менее, ВАЗ-2101, как и все последующие Жигули, – прямой потомок FIAT 124.

FIAT 125 стал в мире почти столь же массовым, как FIAT 124.

На базе FIAT 124 с 1967 года делали модель FIAT 125. По сути – люксовую версию. Помимо улучшенной отделки эту машину отличали и подвески: передняя – Mc Pherson, задняя – рессорная. Кроме того, на FIAT 125 ставили двухвальный 1,6-литровый мотор мощностью 90 л.с. Для этой модели, помимо четырехступенчатой коробки передач, предлагали пятиступенчатую механику и даже автомат. Но в основе все-таки лежала платформа FIAT 124.

ВАЗ-2103 – первый из люксовых Жигулей.

Именно FIAT 125 итальянцы предлагали Советскому Союзу в качестве образца для третьей – люксовой модели. Но наш ВАЗ-2103 по шасси полностью повторял «копейку». Отказались и от сложного двухвального двигателя. Вместо него из 1,2-литрового мотора сделали агрегат рабочим объемом 1,5 литра с солидной по тем временам мощностью 75 л.с.

В Италии в 1974 году в производство пошел FIAT 131, сменивший модели 124 и 125. Но этот автомобиль уже не является прямым потомком 124-го. Помимо нового кузова, у машины было сильно измененное шасси. В частности, появились амортизаторные стойки в задней подвеске.

Из множества стран, где делали вариации на тему FIAT 124 и FIAT 125, заметный вклад в статистику производства внесла, в частности, социалистическая Польша. Но машины, которые там делали, имели свои особенности.

Варшавский гибрид

Polski FIAT 125P.

Производство Polski FIAT 125P начали уже в 1967 году – еще до пуска завода в Тольятти. Польша купила у итальянцев лицензию, но машина не была точной копией FIAT 125.

Шасси с задней рессорной подвеской и дисковыми тормозами на всех колесах не меняли. Но вместо двухвальных двигателей на польские машины ставили нижневальные моторы рабочим объемом 1,3 л и 1,5 л мощностью 60 л.с. и 70 л.с. соответственно. Позднее мощность подняли на 5 л.с., внедрили и пятиступенчатую коробку передач.

По отделке польский FIAT тоже был проще итальянского. Панель приборов, в частности, была взята у семейства FIAT 1300/1500, которое производили до 1967 года. Polski FIAT 125P выпускали с кузовами седан, универсал, а позже – пикап.

С 1978 года в производство пустили оригинальный по дизайну FSO Polonez. Машина базировалась на узлах FIAT и, по сути, связана с ним была примерно так же, как ИЖ-2125 с Москвичом-412. На Polonez ставили двигатели рабочим объемом 1,3 и 1,5 л, а позднее – 1,6 л. Эту модель выпускали дольше других, правда, уже очень сильно измененную.

Путешествие по миру

Аргентинский FIAT 125.

Аналоги FIAT 124 и FIAT 125, помимо СССР и Польши, выпускали во множестве стран. Тут и Марокко, и Аргентина, и Венесуэла, а также Колумбия, Чили, Югославия.

В Аргентине на базе 125-го делали и пикапы.

В 1970-1975 гг. около семи тысяч FIAT выпустила южнокорейская компания Kia. Свой вклад внесла даже Болгария. Правда, в Ловече в 1967-1971 годах собрали лишь 274 седана и 35 универсалов FIAT 124.

Испанские SEAT 124 и SEAT 1430.

Но были страны с куда более значительным вкладом во всемирное распространение итальянской конструкции. С 1968 года в Испании выпускали SEAT 124. Фирма принадлежала тогда концерну FIAT. Автомобили этой модели производили до 1980 года, а с 1969 по 1975 годы параллельно выпускали и SEAT 1430 – вариацию на тему FIAT 125.

Турецкий Tofas Serce.

По продолжительности производства потомков 124-го один из лидеров – Турция. Там с 1971 года выпускали Tofas Murat 124, потом – модернизированный Tofas Serce. Выпуск вели до 1996 года. В Турции делали также Tofas Murat 131 и Tofas Kartal уже на базе FIAT 131.

Индийский Premier 118NE.

Еще дольше (до 2001 года) выпускали Premier 118NE. Эту индийскую вариацию на тему FIAT 124 с 1985 года оснащали 52-сильным мотором рабочим объемом 1,2 л. В 1990-е делали и версию с дизелем рабочим объемом 1,3 л мощностью 42 л.с.

Идем на рекорд

Но больше всего потомков FIAT 124 сделали, конечно, в Советском Союзе и в России. Помимо Тольятти, Жигули выпускали в Сызрани, Ижевске, Кременчуге. Кстати, ВАЗ внес свой вклад и в международное производство. В 2002-2007 годах около девяти тысяч ВАЗ-2107 собрали из машинокомплектов в Египте.

Последний потомок FIAT 124 – ВАЗ-2107.

С 1970 по 2012 годы, когда, наконец, свернули производство ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107, изготовили около 17,6 млн Жигулей всех моделей и модификаций.

В Италии сделали около 1,5 млн FIAT 124 и чуть больше 600 тысяч FIAT 125. Примерно 1,15 млн машин всех модификаций собрали в Испании, еще полтора миллиона – в Польше. В Турции произвели около 135 тысяч потомков FIAT 124. По иным странам точных сведений нет.

Но и без них выпуск FIAT 124 всех вариантов и национальностей составляет примерно 20,3 млн. Куда больше, чем сделали в начале ХХ века Ford T. А если считать вместе с FIAT 125, то объемы производства получаются еще более внушительными – около 24 млн экземпляров. А это уже больше, чем было выпущено Volkswagen Kafer!

Главный вклад в это дело, как известно, внесла наша страна. В общем-то, не от хорошей жизни. Но в историю рекорд, в любом случае, уже вошел.

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