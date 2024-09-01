Клоны «копейки» – в каких странах выпускали аналоги Жигулей
Рекордсменами по количеству выпущенных машин одной модели за всю историю автопрома принято считать американский Ford T, разошедшийся тиражом чуть больше 15 млн экземпляров, и Volkswagen Kafer (Жук). Фольксвагеновских Жуков сделали немногим более 21,5 млн.
Но у этих легендарных автомобилей есть очень серьезные соперники – автомобили, созданные на базе FIAT 124, в том числе наши Жигули.
Привет из Турина
FIAT 124 в Италии представили в 1966 году, а в 1967-м он стал европейским «Автомобилем года». Практичный, простой, но достаточно современный по конструкции – с пружинными подвесками и дисковыми тормозами, с нижневальным двигателем рабочим объемом 1,2 л мощностью 60 л.с.
Позже на автомобиль, который выпускали с кузовами седан и универсал, ставили и 75-сильный мотор рабочим объемом 1,4 л, а на версию 124 Special – уже и двигатели с двумя верхними распредвалами: 1,4 л (75 л.с.) и 1,6 л (95 л.с.).
Именно на основе FIAT 124 спроектировали наш ВАЗ-2101. Правда, советский автомобиль заметно переделали: изменили заднюю подвеску, отказались от задних дисковых тормозов в пользу барабанных. Увеличили сцепление, усилили подвески.
Но главное: Жигули получили куда более современный верхневальный двигатель, который был немного мощнее итальянского. Советский мотор рабочим объемом 1,2 л развивал 62 л.с. (позднее указывали 64 л.с.).
Тем не менее, ВАЗ-2101, как и все последующие Жигули, – прямой потомок FIAT 124.
На базе FIAT 124 с 1967 года делали модель FIAT 125. По сути – люксовую версию. Помимо улучшенной отделки эту машину отличали и подвески: передняя – Mc Pherson, задняя – рессорная. Кроме того, на FIAT 125 ставили двухвальный 1,6-литровый мотор мощностью 90 л.с. Для этой модели, помимо четырехступенчатой коробки передач, предлагали пятиступенчатую механику и даже автомат. Но в основе все-таки лежала платформа FIAT 124.
Именно FIAT 125 итальянцы предлагали Советскому Союзу в качестве образца для третьей – люксовой модели. Но наш ВАЗ-2103 по шасси полностью повторял «копейку». Отказались и от сложного двухвального двигателя. Вместо него из 1,2-литрового мотора сделали агрегат рабочим объемом 1,5 литра с солидной по тем временам мощностью 75 л.с.
В Италии в 1974 году в производство пошел FIAT 131, сменивший модели 124 и 125. Но этот автомобиль уже не является прямым потомком 124-го. Помимо нового кузова, у машины было сильно измененное шасси. В частности, появились амортизаторные стойки в задней подвеске.
Из множества стран, где делали вариации на тему FIAT 124 и FIAT 125, заметный вклад в статистику производства внесла, в частности, социалистическая Польша. Но машины, которые там делали, имели свои особенности.
Варшавский гибрид
Производство Polski FIAT 125P начали уже в 1967 году – еще до пуска завода в Тольятти. Польша купила у итальянцев лицензию, но машина не была точной копией FIAT 125.
Шасси с задней рессорной подвеской и дисковыми тормозами на всех колесах не меняли. Но вместо двухвальных двигателей на польские машины ставили нижневальные моторы рабочим объемом 1,3 л и 1,5 л мощностью 60 л.с. и 70 л.с. соответственно. Позднее мощность подняли на 5 л.с., внедрили и пятиступенчатую коробку передач.
По отделке польский FIAT тоже был проще итальянского. Панель приборов, в частности, была взята у семейства FIAT 1300/1500, которое производили до 1967 года. Polski FIAT 125P выпускали с кузовами седан, универсал, а позже – пикап.
С 1978 года в производство пустили оригинальный по дизайну FSO Polonez. Машина базировалась на узлах FIAT и, по сути, связана с ним была примерно так же, как ИЖ-2125 с Москвичом-412. На Polonez ставили двигатели рабочим объемом 1,3 и 1,5 л, а позднее – 1,6 л. Эту модель выпускали дольше других, правда, уже очень сильно измененную.
Путешествие по миру
Аналоги FIAT 124 и FIAT 125, помимо СССР и Польши, выпускали во множестве стран. Тут и Марокко, и Аргентина, и Венесуэла, а также Колумбия, Чили, Югославия.
В 1970-1975 гг. около семи тысяч FIAT выпустила южнокорейская компания Kia. Свой вклад внесла даже Болгария. Правда, в Ловече в 1967-1971 годах собрали лишь 274 седана и 35 универсалов FIAT 124.
Но были страны с куда более значительным вкладом во всемирное распространение итальянской конструкции. С 1968 года в Испании выпускали SEAT 124. Фирма принадлежала тогда концерну FIAT. Автомобили этой модели производили до 1980 года, а с 1969 по 1975 годы параллельно выпускали и SEAT 1430 – вариацию на тему FIAT 125.
По продолжительности производства потомков 124-го один из лидеров – Турция. Там с 1971 года выпускали Tofas Murat 124, потом – модернизированный Tofas Serce. Выпуск вели до 1996 года. В Турции делали также Tofas Murat 131 и Tofas Kartal уже на базе FIAT 131.
Еще дольше (до 2001 года) выпускали Premier 118NE. Эту индийскую вариацию на тему FIAT 124 с 1985 года оснащали 52-сильным мотором рабочим объемом 1,2 л. В 1990-е делали и версию с дизелем рабочим объемом 1,3 л мощностью 42 л.с.
Идем на рекорд
Но больше всего потомков FIAT 124 сделали, конечно, в Советском Союзе и в России. Помимо Тольятти, Жигули выпускали в Сызрани, Ижевске, Кременчуге. Кстати, ВАЗ внес свой вклад и в международное производство. В 2002-2007 годах около девяти тысяч ВАЗ-2107 собрали из машинокомплектов в Египте.
С 1970 по 2012 годы, когда, наконец, свернули производство ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107, изготовили около 17,6 млн Жигулей всех моделей и модификаций.
В Италии сделали около 1,5 млн FIAT 124 и чуть больше 600 тысяч FIAT 125. Примерно 1,15 млн машин всех модификаций собрали в Испании, еще полтора миллиона – в Польше. В Турции произвели около 135 тысяч потомков FIAT 124. По иным странам точных сведений нет.
Но и без них выпуск FIAT 124 всех вариантов и национальностей составляет примерно 20,3 млн. Куда больше, чем сделали в начале ХХ века Ford T. А если считать вместе с FIAT 125, то объемы производства получаются еще более внушительными – около 24 млн экземпляров. А это уже больше, чем было выпущено Volkswagen Kafer!
Главный вклад в это дело, как известно, внесла наша страна. В общем-то, не от хорошей жизни. Но в историю рекорд, в любом случае, уже вошел.
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