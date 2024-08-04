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Дизель и три двери – сложный путь Нивы Travel на конвейер

«За рулем» рассказал, почему Ниву 2 проектировали с 1977 года, а назвали Шевроле

Долгая история Lada Niva Travel

Один из первых макетов будущей Нивы работы Валерия Семушкина, 1980 г.
Один из первых макетов будущей Нивы работы Валерия Семушкина, 1980 г.

О том, что Нива второго поколения с точки зрения подготовки к производству стала самой тяжелой для завода машиной, говорил Петр Прусов – главный конструктор ВАЗа тех лет, когда начали производство ВАЗ-2123. А дизайнер этого автомобиля Валерий Семушкин писал, что работу над этой моделью начали, по сути, еще в 1977 году.

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В общем-то, так и должно быть: начать проект нового автомобиля, едва предыдущий встал на конвейер, для серьезных предприятий – хороший тон. Тем более что недостатки ВАЗ-2121 на заводе прекрасно знали.

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Главным недостатком была, конечно, трансмиссия: коробка, унифицированная с агрегатом автомобилей классической компоновки, и промежуточный вал между коробкой и раздаткой – виновник вибраций. Да и надежность трансмиссии на машинах, работающих в тяжелых условиях, не устраивала ни потребителей, ни создателей автомобиля.

Первый вариант агрегата, совмещающего коробку передач и раздатку, сделали уже в 1979 году, второй – в 1983-м. Также в 1979 году сделали первый вариант удлиненной на 150 мм Нивы под условным названием ВАЗ-2121У.

Но сначала при поиске новых решений для следующего внедорожника обдумывали самые разные, в том числе необычные идеи. Под влиянием революционной модели Audi Quattro, дебютировавшей в 1980 году, захотели сделать на следующей Ниве переднюю подвеску типа Макферсон. Думали даже и про поперечное расположение двигателя. И то, и другое обеспечивало унификацию с семейством переднеприводных автомобилей, которые были к тому моменту уже в стадии доводки.

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Но успех серийной Нивы не способствовал принятию революционных решений. Ведь машины отработанной конструкции прекрасно продавались и в Союзе, и за рубежом. К тому же внедорожник с поперечным мотором тогда казался бесплодной фантазией. Хотя позднее подобные зарубежные кроссоверы появились.

Существовал и эскизный проект каркасного кузова с пластиковыми внешними панелями. Такие идеи будоражили тогда умы инженеров многих фирм. Но для массового производства такой конструкции нужны были огромные вложения в новые технологии, к которым завод, кончено, был не готов.

Дизайн Lada Niva Travel

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Поиски стилистического решения для новой Нивы были долгими и сложными. Один из первых макетов Валерия Семушкина представлял собой угловатый автомобиль в духе второй половины 1970-х годов – с предельно простыми, лаконичными формами.

Макет 1987 года напоминал по стилистике будущий ВАЗ-2110. В гамме модификаций сразу планировали пикап, высокий фургон и грузопассажирский автомобиль на его базе, концептуально близкий к пассажирскому «каблуку» ИЖ-27156.

Но еще не было принято главное решение: каким будет базовый автомобиль – трех- или пятидверным. Поэтому один из макетов сделали двусторонним: один борт – двухдверный, второй – с одной дверью.

Двухсторонний трех-пятидверный макет А. Белякова, 1987 г.
Двухсторонний трех-пятидверный макет А. Белякова, 1987 г.

Трехдверные макеты появлялись еще и в начале 1990-х годов. Но в итоге выбрали более практичный пятидверный вариант. Тем более что и многие зарубежные компании отказывались уже от трехдверных модификаций внедорожников.

Макет трехдверного автомобиля работы В. Кряжева, 1992 г.
Макет трехдверного автомобиля работы В. Кряжева, 1992 г.

Макет новой Нивы работы Валерия Семушкина, уже очень похожий на серийный автомобиль, появился в 1994 году. Эту машину и принял технический совет завода. Но с оговоркой про вертикальную решетку радиатора, которую главный конструктор ВАЗа Георгий Мирзоев иронично назвал «Днепрогэс». На этом макете стояли также временные фары от ВАЗ-2110 и иные ручки дверей. Но в целом облик ВАЗ-2123 был найден.

Макет ВАЗ-2123 В. Семушкина, принятый худсоветом ВАЗа в 1994 г.
Макет ВАЗ-2123 В. Семушкина, принятый худсоветом ВАЗа в 1994 г.

Агрегаты Lada Niva Travel

Увы, агрегат, совмещающий коробку передач и раздатку, так и не появился. При относительно невысоких объемах выпуска Нивы затраты на доводку и организацию производства новой трансмиссии окупить было очень сложно. Оставили и идею независимой задней подвески, которую опробовали на одном из ХМ-001 (ходовой макет), внешне представлявшим собой удлиненную серийную Ниву ВАЗ-21213.

Ходовой макет ХМ-001 с удлиненным кузовом серийной Нивы ВАЗ-2121.
Ходовой макет ХМ-001 с удлиненным кузовом серийной Нивы ВАЗ-2121.

Трансмиссию модернизировали, как смогли, но принципиально не изменили. Тем более что в начале 1990-х годов завод испытывал уже серьезные финансовые трудности. А ведь параллельно с ВАЗ-2123 доводили до ума и ВАЗ-2110. Поэтому работы по Ниве шли совсем не так быстро, как хотелось бы тем, кто ею занимался.

Сложности начала 1990-х годов сказалось и на выборе двигателя. Помимо мотора рабочим объемом 1,7 л, который развивал 80 л.с. при 5000 об/мин, планировали бензиновые агрегаты 1,8 л мощностью 90 л.с. при 5000 об/мин и 2-литровый, развивающий 99 л.с. при 5400 об/мин. Но эти двигатели серийными так и не стали. Конечно, создатели ВАЗ-2123 думали и о дизельных моторах.

Пикап ВАЗ-32235 с дизелем ВАЗ-3431.
Пикап ВАЗ-32235 с дизелем ВАЗ-3431.

Сначала речь шла о двигателе объемом 1,8 л, который собирались производить на АЗЛК. Но этот агрегат так и не появился. Позднее пробовали собственный дизель с турбонаддувом – ВАЗ-3431, который при 4600 об/мин выдавал 75 л.с. Но и этот двигатель по разным причинам серийным не стал. Дизеля новая Нива так и не получила.

Как Нива стала Chevrolet

Первые опытные ВАЗ-2123 серии 100 (так по заводской традиции обозначали прототипы) вышли на испытания в декабре 1995 года.

Прототип ВАЗ-2123 на испытаниях.
Прототип ВАЗ-2123 на испытаниях.

Машина имела тогда еще временные фары, технологические круглые задние фонари, иные ручки дверей. Кроме того, дверь багажника на автомобилях этой серии открывалась вправо, как на УАЗ-3160, в создании которого дизайнеры из Тольятти принимали, кстати, непосредственное участие.

Уже на прототипах второй серии дверь багажника открывалась влево.
Уже на прототипах второй серии дверь багажника открывалась влево.

В 1998 году на выставке в Москве ВАЗ-2123 впервые показали широкой публике. Этот прототип серии 200 был уже похож на будущий серийный автомобиль.

Годом позже на выставке в Москве впервые представили пикап и фургон. Грузопассажирский вариант фургона существовал только в макете.

Нива ВАЗ-2123 серии 200 на выставке в Москве.
Нива ВАЗ-2123 серии 200 на выставке в Москве.

С февраля 1999 года испытатели обкатывали уже ВАЗ-2123 серии 300. На этих образцах конструкцию окончательно доводили до ума. Товарное производство Нивы ВАЗ-2123 начали в 2001 году – фактически через два десятилетия после старта работ по новому внедорожнику.

Интерьер новой Нивы в начале 2000-х годов выглядел очень неплохо.
Интерьер новой Нивы в начале 2000-х годов выглядел очень неплохо.

Но сборку развернули лишь в опытно-промышленном производстве (ОПП), которое к массовому выпуску было не приспособлено. Соответственно, и себестоимость новой машины была очень высокой. В 2001 году собрали лишь 739 экземпляров модели. А на наладку массового производства у ВАЗа просто не было средств.

И тут автомобилем заинтересовалось руководство концерна GM. Так появилось совместное предприятие GM-АВТОВАЗ, которое расположилось по соседству и выкупило права на выпуск ВАЗ-2123. После доработки некоторых внешних деталей, в том числе, кстати, облицовки радиатора, модель превратилась в Chevrolet Niva.

ВАЗ-2123 и Chevrolet Niva на тесте «За рулем».
ВАЗ-2123 и Chevrolet Niva на тесте «За рулем».

В общем-то, потребителям повезло. Не случись тольяттинского совместного предприятия, неизвестно, когда бы появились по-настоящему серийные Нивы второго поколения. Так что у этой долгой и сложной истории оказался в итоге счастливый конец. Вернее – продолжение…

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 39669
04.08.2024
Фото:из архива «За рулем»
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