Дизель и три двери – сложный путь Нивы Travel на конвейер

«За рулем» рассказал, почему Ниву 2 проектировали с 1977 года, а назвали Шевроле

Долгая история Lada Niva Travel

Один из первых макетов будущей Нивы работы Валерия Семушкина, 1980 г.

О том, что Нива второго поколения с точки зрения подготовки к производству стала самой тяжелой для завода машиной, говорил Петр Прусов – главный конструктор ВАЗа тех лет, когда начали производство ВАЗ-2123. А дизайнер этого автомобиля Валерий Семушкин писал, что работу над этой моделью начали, по сути, еще в 1977 году.

В общем-то, так и должно быть: начать проект нового автомобиля, едва предыдущий встал на конвейер, для серьезных предприятий – хороший тон. Тем более что недостатки ВАЗ-2121 на заводе прекрасно знали.

Главным недостатком была, конечно, трансмиссия: коробка, унифицированная с агрегатом автомобилей классической компоновки, и промежуточный вал между коробкой и раздаткой – виновник вибраций. Да и надежность трансмиссии на машинах, работающих в тяжелых условиях, не устраивала ни потребителей, ни создателей автомобиля.

Первый вариант агрегата, совмещающего коробку передач и раздатку, сделали уже в 1979 году, второй – в 1983-м. Также в 1979 году сделали первый вариант удлиненной на 150 мм Нивы под условным названием ВАЗ-2121У.

Но сначала при поиске новых решений для следующего внедорожника обдумывали самые разные, в том числе необычные идеи. Под влиянием революционной модели Audi Quattro, дебютировавшей в 1980 году, захотели сделать на следующей Ниве переднюю подвеску типа Макферсон. Думали даже и про поперечное расположение двигателя. И то, и другое обеспечивало унификацию с семейством переднеприводных автомобилей, которые были к тому моменту уже в стадии доводки.

Но успех серийной Нивы не способствовал принятию революционных решений. Ведь машины отработанной конструкции прекрасно продавались и в Союзе, и за рубежом. К тому же внедорожник с поперечным мотором тогда казался бесплодной фантазией. Хотя позднее подобные зарубежные кроссоверы появились.

Существовал и эскизный проект каркасного кузова с пластиковыми внешними панелями. Такие идеи будоражили тогда умы инженеров многих фирм. Но для массового производства такой конструкции нужны были огромные вложения в новые технологии, к которым завод, кончено, был не готов.

Дизайн Lada Niva Travel

Поиски стилистического решения для новой Нивы были долгими и сложными. Один из первых макетов Валерия Семушкина представлял собой угловатый автомобиль в духе второй половины 1970-х годов – с предельно простыми, лаконичными формами.

Макет 1987 года напоминал по стилистике будущий ВАЗ-2110. В гамме модификаций сразу планировали пикап, высокий фургон и грузопассажирский автомобиль на его базе, концептуально близкий к пассажирскому «каблуку» ИЖ-27156.

Но еще не было принято главное решение: каким будет базовый автомобиль – трех- или пятидверным. Поэтому один из макетов сделали двусторонним: один борт – двухдверный, второй – с одной дверью.

Двухсторонний трех-пятидверный макет А. Белякова, 1987 г.

Трехдверные макеты появлялись еще и в начале 1990-х годов. Но в итоге выбрали более практичный пятидверный вариант. Тем более что и многие зарубежные компании отказывались уже от трехдверных модификаций внедорожников.

Макет трехдверного автомобиля работы В. Кряжева, 1992 г.

Макет новой Нивы работы Валерия Семушкина, уже очень похожий на серийный автомобиль, появился в 1994 году. Эту машину и принял технический совет завода. Но с оговоркой про вертикальную решетку радиатора, которую главный конструктор ВАЗа Георгий Мирзоев иронично назвал «Днепрогэс». На этом макете стояли также временные фары от ВАЗ-2110 и иные ручки дверей. Но в целом облик ВАЗ-2123 был найден.

Макет ВАЗ-2123 В. Семушкина, принятый худсоветом ВАЗа в 1994 г.

Агрегаты Lada Niva Travel

Увы, агрегат, совмещающий коробку передач и раздатку, так и не появился. При относительно невысоких объемах выпуска Нивы затраты на доводку и организацию производства новой трансмиссии окупить было очень сложно. Оставили и идею независимой задней подвески, которую опробовали на одном из ХМ-001 (ходовой макет), внешне представлявшим собой удлиненную серийную Ниву ВАЗ-21213.

Ходовой макет ХМ-001 с удлиненным кузовом серийной Нивы ВАЗ-2121.

Трансмиссию модернизировали, как смогли, но принципиально не изменили. Тем более что в начале 1990-х годов завод испытывал уже серьезные финансовые трудности. А ведь параллельно с ВАЗ-2123 доводили до ума и ВАЗ-2110. Поэтому работы по Ниве шли совсем не так быстро, как хотелось бы тем, кто ею занимался.

Сложности начала 1990-х годов сказалось и на выборе двигателя. Помимо мотора рабочим объемом 1,7 л, который развивал 80 л.с. при 5000 об/мин, планировали бензиновые агрегаты 1,8 л мощностью 90 л.с. при 5000 об/мин и 2-литровый, развивающий 99 л.с. при 5400 об/мин. Но эти двигатели серийными так и не стали. Конечно, создатели ВАЗ-2123 думали и о дизельных моторах.

Пикап ВАЗ-32235 с дизелем ВАЗ-3431.

Сначала речь шла о двигателе объемом 1,8 л, который собирались производить на АЗЛК. Но этот агрегат так и не появился. Позднее пробовали собственный дизель с турбонаддувом – ВАЗ-3431, который при 4600 об/мин выдавал 75 л.с. Но и этот двигатель по разным причинам серийным не стал. Дизеля новая Нива так и не получила.

Как Нива стала Chevrolet

Первые опытные ВАЗ-2123 серии 100 (так по заводской традиции обозначали прототипы) вышли на испытания в декабре 1995 года.

Прототип ВАЗ-2123 на испытаниях.

Машина имела тогда еще временные фары, технологические круглые задние фонари, иные ручки дверей. Кроме того, дверь багажника на автомобилях этой серии открывалась вправо, как на УАЗ-3160, в создании которого дизайнеры из Тольятти принимали, кстати, непосредственное участие.

Уже на прототипах второй серии дверь багажника открывалась влево.

В 1998 году на выставке в Москве ВАЗ-2123 впервые показали широкой публике. Этот прототип серии 200 был уже похож на будущий серийный автомобиль.

Годом позже на выставке в Москве впервые представили пикап и фургон. Грузопассажирский вариант фургона существовал только в макете.

Нива ВАЗ-2123 серии 200 на выставке в Москве.

С февраля 1999 года испытатели обкатывали уже ВАЗ-2123 серии 300. На этих образцах конструкцию окончательно доводили до ума. Товарное производство Нивы ВАЗ-2123 начали в 2001 году – фактически через два десятилетия после старта работ по новому внедорожнику.

Интерьер новой Нивы в начале 2000-х годов выглядел очень неплохо.

Но сборку развернули лишь в опытно-промышленном производстве (ОПП), которое к массовому выпуску было не приспособлено. Соответственно, и себестоимость новой машины была очень высокой. В 2001 году собрали лишь 739 экземпляров модели. А на наладку массового производства у ВАЗа просто не было средств.

И тут автомобилем заинтересовалось руководство концерна GM. Так появилось совместное предприятие GM-АВТОВАЗ, которое расположилось по соседству и выкупило права на выпуск ВАЗ-2123. После доработки некоторых внешних деталей, в том числе, кстати, облицовки радиатора, модель превратилась в Chevrolet Niva.

ВАЗ-2123 и Chevrolet Niva на тесте «За рулем».

В общем-то, потребителям повезло. Не случись тольяттинского совместного предприятия, неизвестно, когда бы появились по-настоящему серийные Нивы второго поколения. Так что у этой долгой и сложной истории оказался в итоге счастливый конец. Вернее – продолжение…

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