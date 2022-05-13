Ну и жучара! Ретротест самого народного из Фольксвагенов

Жук, он же Käfer, он же Beetle - на этих машинах ездили и экономные бюргеры, и не обремененные семьей представители среднего класса, и, конечно, молодежь самых разных стран, от бедной Африки до богатых США.

Есть подозрение, что количество страниц, написанных об этой машине за всю ее долгую историю, сравнимо с количеством выпущенных экземпляров. При том, что тираж Жука сумасшедший — более 21 миллиона машин! Наверное, про страницы преувеличиваю, но суть передаю верно.

Не было страны в мире, где вообще водились хоть какие-то автомобили и не встречались бы Жуки. Да и делали их в полутора десятках государств на всех континентах, исключая Антарктиду.

Страсти с тех пор, как последний Volkswagen Käfer собрали в 2003 году в Мексике, немного поутихли, и можно попробовать разобраться в этом беспристрастно.

Фунт презрения

Знаю, что есть и те, кто не любит этот автомобиль, считает его славу раздутой, насмехаются над якобы примитивной и убогой машинкой. Ну а над кем из знаменитостей, звезд не насмехались?

Примерно так, кстати, к машине 75 лет назад отнеслись британцы. Вольфсбург, где делали Фольксвагены, после Второй мировой оказался в британской зоне оккупации, и возникла идея вывезти по репарациям технологии и оборудование на Альбион. И был бы Käfer (вернее, тогда уж сразу Beetle!) британским.

Ручка багажника забавная, хотя очень удобная. На поздних версиях указатели поворота с крыльев переместили в бампер.

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Но умудренные английские аналитики посчитали машину бесперспективной и, пожалев побежденных немцев, решили, что пусть уж они делают эти самые примитивные, простенькие «недоавтомобили».

Лет через пять Käfer, а официально тогда — Volkswagen Type 1 стал стремительно завоевывать мир. А компания — зарабатывать огромные деньги.

К слову, от англичан немцам была и еще одна польза: они санкционировали создание модели Type 2 — в будущем знаменитого фургончика Volkswagen Transporter. Но это другая история.

Знатоки называют поздние фонари «ступни слона». Моторный отсек запирается ­ключом снаружи.

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ Материалы по теме Самые удачные автомобили-долгожители Официально производство автомобиля Volkswagen Type 1 начали в 1938 году. Массовый выпуск товарных машин развернули в 1946‑м. Жуки в разное время оснащали оппозитными моторами-воздушниками рабочим объемом 1,1–1,6 л. мощностью 25–50 л.с. (для некоторых рынков указывали 54 л.с. и 58 л.с.) и четырехступенчатой механической коробкой передач. На поздние машины в качестве опции предлагали и трехступенчатые автоматы. Завод производил закрытые кузова, фирма Karmann — кабриолеты. По заказам открытые машины делали и иные кузовные ателье. До 2003 года во всех странах изготовили 21 529 464 автомобиля, из них 15 444 844 штуки — в Германии.

В оппозиции

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Разговоры о том, у кого и что «стащил» отец Жука Фердинанд Порше, столь же сладостны для кого-то, как и критика самой машины. Идея заднемоторной компоновки в 1930‑х носилась в воздухе, экспериментировали в этом направлении многие. Просто у Порше получилось лучше всех. По крайней мере, в этом классе.

Этот голубой автомобильчик — поздний, уже 1976 года, и сделан в Сараево, в Югославии. Знатоки за большие задние фонари называют Жуки последнего поколения Elefantenfüsse — ступни слона. У такой машины и фанаты изобретательные!

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