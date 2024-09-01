Проверено на себе: специалисты раскрыли секреты экономичной езды на автомобиле

Водителям перечислили 8 реальных способов экономии топлива

На фоне роста цен на бензин автовладельцы ищут способы экономии топлива. Специалисты собрали восемь способов, при помощи которых можно уменьшить расход бензина.

1. Соблюдать ПДД – самый главный и простой совет. Подсчитано, что при поездке на расстояние 100-300 км по трассе на скорости выше на 20-30 км/ч экономия времени составит всего несколько минут. А движение по трассе с разрешенной скоростью 90 км/ч вместо 110-120 км/ч позволит сократить расход топлива на 2-3 литра с каждой сотни.

2. Фиксация расхода – записывайте все показания среднего расхода топлива после каждой поездки, и вы заметите, что со временем расход топлива сократится. Сейчас есть различные приложения-топливомеры для смартфонов, они контролируют расход бензина.

3. Отказ от резких стартов – если резко стартовать с места, расход топлива резко увеличивается. Во время эксперимента выяснилось, что расход топлива у кроссовера Mazda CX-5 (2,5 л, автомат) у любителей резких стартов был больше на 1,7 л или на 17,6%: 9,615 л/100 км у «спокойного» водителя и 11,3 л/100 км у «энергичного».

4. Избегать фазы «тормоз – газ». Не старайтесь давить на газ, чтобы успеть пересечь перекресток до запрещающего сигнала. Лучше подъехать к нему накатом. Помните, «тормоз-газ» требует больше всего бензина, если избежать или минимизировать такие ситуации, вы сэкономите огромное количество топлива.

5. Правильный режим – во многих современных машинах с АКП есть функция «эко» (возможно и другое название). Если хотите сэкономить и деньги, и топливо, включите этот режим. Тогда переключение передач будет осуществляться при меньших оборотах, уменьшится эффективность работы кондиционера, обогревов и пр. Если есть функция «старт-стоп» (она глушит двигатель на светофорах), ее тоже надо задействовать, особенно в условиях города.

На машинах с МКП на доске приборов есть информация, подсказывающая, когда лучше переключать передачи. Если прислушаться к этим рекомендациям, тоже можно сэкономить на топливе.

6. Следите за давлением – минимум раз в месяц (лучше чаще) проверяйте давление в шинах. Во время проведенного эксперимента с дизельным Renault Duster с чуть спущенными, перекачанными и с «нормальными» покрышками выяснилось, что при падении давления на 0,3 атмосферы по сравнению с рекомендованным заводом (2 атмосферы) расход топлива увеличивался примерно на 6%. Еще больше можно сэкономить, если ездить на перекачанных колесах (+0,3 атмосферы к рекомендованному). Но стоит помнить, что в последнем случае резко увеличивается нагрузка на ходовую часть, страдает комфорт.

7. Уберите все лишнее – пустой багажник на крыше автомобиля приводит к серьезному увеличению расхода топлива, до 1,5-2 л на каждые 100 км. Также расход топлива увеличивают открытые окна или люк и переполненный багажник.

8. Переход на газ – такой радикальный способ экономии требует вложений, но экономия топлива будет существенной, ведь цена газа почти в два раза меньше, чем бензина (расход при этом немного увеличится, но это не критично). Из недостатков: установка баллона для газа уменьшит объем багажника, но если ежегодный пробег составляет более 30 тыс. км, установка газового оборудования имеет смысл.

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Источник: auto.mail.ru