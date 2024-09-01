Проверено на себе: специалисты раскрыли секреты экономичной езды на автомобиле
На фоне роста цен на бензин автовладельцы ищут способы экономии топлива. Специалисты собрали восемь способов, при помощи которых можно уменьшить расход бензина.
1. Соблюдать ПДД – самый главный и простой совет. Подсчитано, что при поездке на расстояние 100-300 км по трассе на скорости выше на 20-30 км/ч экономия времени составит всего несколько минут. А движение по трассе с разрешенной скоростью 90 км/ч вместо 110-120 км/ч позволит сократить расход топлива на 2-3 литра с каждой сотни.
2. Фиксация расхода – записывайте все показания среднего расхода топлива после каждой поездки, и вы заметите, что со временем расход топлива сократится. Сейчас есть различные приложения-топливомеры для смартфонов, они контролируют расход бензина.
3. Отказ от резких стартов – если резко стартовать с места, расход топлива резко увеличивается. Во время эксперимента выяснилось, что расход топлива у кроссовера Mazda CX-5 (2,5 л, автомат) у любителей резких стартов был больше на 1,7 л или на 17,6%: 9,615 л/100 км у «спокойного» водителя и 11,3 л/100 км у «энергичного».
4. Избегать фазы «тормоз – газ». Не старайтесь давить на газ, чтобы успеть пересечь перекресток до запрещающего сигнала. Лучше подъехать к нему накатом. Помните, «тормоз-газ» требует больше всего бензина, если избежать или минимизировать такие ситуации, вы сэкономите огромное количество топлива.
5. Правильный режим – во многих современных машинах с АКП есть функция «эко» (возможно и другое название). Если хотите сэкономить и деньги, и топливо, включите этот режим. Тогда переключение передач будет осуществляться при меньших оборотах, уменьшится эффективность работы кондиционера, обогревов и пр. Если есть функция «старт-стоп» (она глушит двигатель на светофорах), ее тоже надо задействовать, особенно в условиях города.
На машинах с МКП на доске приборов есть информация, подсказывающая, когда лучше переключать передачи. Если прислушаться к этим рекомендациям, тоже можно сэкономить на топливе.
6. Следите за давлением – минимум раз в месяц (лучше чаще) проверяйте давление в шинах. Во время проведенного эксперимента с дизельным Renault Duster с чуть спущенными, перекачанными и с «нормальными» покрышками выяснилось, что при падении давления на 0,3 атмосферы по сравнению с рекомендованным заводом (2 атмосферы) расход топлива увеличивался примерно на 6%. Еще больше можно сэкономить, если ездить на перекачанных колесах (+0,3 атмосферы к рекомендованному). Но стоит помнить, что в последнем случае резко увеличивается нагрузка на ходовую часть, страдает комфорт.
7. Уберите все лишнее – пустой багажник на крыше автомобиля приводит к серьезному увеличению расхода топлива, до 1,5-2 л на каждые 100 км. Также расход топлива увеличивают открытые окна или люк и переполненный багажник.
8. Переход на газ – такой радикальный способ экономии требует вложений, но экономия топлива будет существенной, ведь цена газа почти в два раза меньше, чем бензина (расход при этом немного увеличится, но это не критично). Из недостатков: установка баллона для газа уменьшит объем багажника, но если ежегодный пробег составляет более 30 тыс. км, установка газового оборудования имеет смысл.
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Источник: auto.mail.ru