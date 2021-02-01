6 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии! — журнал За рулем

6 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии!

У модели хорошая репутация на нашем рынке: современный, неприхотливый в обслуживании, надежный автомобиль. Не зря его любят таксисты, «наматывающие» ежедневно по 200 км. Но есть раздражающие вас особенности.

1. Слабая шумоизоляция

От колесных арок идет сильный шум. Мириться с этим невозможно — на высокой скорости шум «забивает» даже звук работающего двигателя. Приходится устанавливать дополнительную шумоизоляцию. Можно ли эту проблему «победить» на заводе?

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Юлия Тихонравова, руководитель группы по связям с общественностью Хендэ Мотор СНГ:

В модернизированном Солярисе мы уже улучшили шумоизоляцию задних колесных арок, что позволило достигнуть: снижения внутреннего шума для передних пассажиров на 1 Дб; для задних — на 2 Дб.

Кроме того, в обновленной модели колесные арки изолированы лучше: теперь мы используем прессованный войлок, на который сверху накладывается декоративный слой пластика.

2. Задиры на стенках цилиндров

Появляются при пробеге более 50 000 км как результат быстрого выгорания каталитического нейтрализатора.

До недавних пор главной проблемой двигателей Соляриса были задиры на стенках цилиндров. В Hyundai уверяют, что сейчас эта проблема решена.
До недавних пор главной проблемой двигателей Соляриса были задиры на стенках цилиндров. В Hyundai уверяют, что сейчас эта проблема решена.

Юлия Тихонравова:

Мы улучшили качество компонентов нейтрализаторов, после чего количество подобных обращений резко сократилось. И все же, в большинстве случаев, основная причина выхода из строя каталитического нейтрализатора — использование топлива ненадлежащего качества.

3. Скромная комплектация модели с мотором 1.4

Хотя 1,6 литровые версии оборудованы хорошо.

Юлия Тихонравова:

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В конце того года мы выпустили юбилейную спецсерию «10 лет», которая будет доступна в том числе и с двигателем 1.4 — она получит расширенный набор оборудования, присущий более дорогим комплектациям.

В целом же, описанная ситуация — сложившаяся практика на рынке. Машины с маломощными двигателями доступны в стартовых и средних комплектациях с ограниченным набором оборудования. Ведь клиенты, выбирающие модели с маломощным двигателем, исходят прежде всего из стоимости автомобиля. Список оборудования для них не в приоритете.

4. Из гаммы кузовов исчез хэтчбек

Пятидверку от Hyundai ждут многие горожане.

Юлия Тихонравова:

Посмотрите статистику последних десяти лет: спрос на хэтчбеки B-класса снижается из года в год, покупатели больше заинтересованы кроссоверами B-сегмента и хэтчбеками С-класса. Следуя этой тенденции, в 2016 году мы поставили на конвейер Hyundai Creta, который покрывает потребность рынка в хэтчбеке Solaris.

5. Непрочный пластик в салоне

Случайно провел ключом по двери — остался «шрам». Что мешает выбрать более прочный материал?

Салон отделан жестким пластиком, который нестоек к появлению царапин.
Салон отделан жестким пластиком, который нестоек к появлению царапин.

Юлия Тихонравова:

Степень жесткости пластика зависит от ценовой категории автомобиля. В салоне Соляриса используется пластик, который по своим характеристикам не отличается от пластика в автомобилях аналогичного сегмента у конкурентов.

6. Низкая износостойкость лобового стекла

Оно быстро пескоструится и легко царапается. После 25–30 тысяч пробега многие владельцы вынуждены платить за полировку или менять стекло.

Юлия Тихонравова:

Регулярная замена дворников, скребки для снега хорошего качества помогут избежать этой проблемы. Solaris оснащается ветровым стеклом, которое проходит контроль качества и соответствует требованиям, которые предъявляют к автомобилям таких ценовых категорий.

В отличие от прошлого поколения, нынешний Solaris бывает только седаном. Жаль! О потенциале пятидверной версии говорит тот факт, что у родственной модели Kia Rio доля хэтчей в общей гамме составляет примерно 50%.
В отличие от прошлого поколения, нынешний Solaris бывает только седаном. Жаль! О потенциале пятидверной версии говорит тот факт, что у родственной модели Kia Rio доля хэтчей в общей гамме составляет примерно 50%.

Давай не видеть мелкого

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Часть нарекания Hyundai устранил или планирует устранить. Часть не считает проблемами — мол, такая ценовая категория, наша продукция не хуже аналогичной у конкурентов.

Избавиться от раздражающего вас недостатка можно тремя способами: сменить машину; довести «до ума» «слабое место» в автосервисе; просто вспомнить слова из старой песни Юрия Антонова «давай не видеть мелкого…».

Последнее — отчасти шутка. Ведь в целом Hyundai Solaris — действительно один из лучших автомобилей в своем классе.

Фото: Hyundai и «За рулем»

6 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии!

У модели хорошая репутация на нашем рынке: современный, неприхотливый в обслуживании, надежный автомобиль. Не зря его любят таксисты, «наматывающие» ежедневно по 200 км. Но есть раздражающие вас особенности.

6 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии! — фото 12198026 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии! — фото 12198036 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии! — фото 12198056 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии!
6 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии!

У модели хорошая репутация на нашем рынке: современный, неприхотливый в обслуживании, надежный автомобиль. Не зря его любят таксисты, «наматывающие» ежедневно по 200 км. Но есть раздражающие вас особенности.

6 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии! — фото 12198026 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии! — фото 12198036 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии! — фото 12198056 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии!
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Отзывы о Hyundai Solaris (9)

Hyundai 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

хороший! всегда знаю, что на него можно положиться! расход топлива отличный, за 3года и 9 месяцев владения разве. что задние пружины поменял...так как езжу на рыбалку часто да и с семьёй каждый год ездием в отпуск по России (грузить приходиться по полной), не знаю ну вроде больше 100 км в час не ...

Недостатки:

не выявил

Комментарий:

рекомендую

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