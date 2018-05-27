5 недостатков нового Hyundai Solaris (по мнению первых владельцев)

Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают герои публикаций, являются частными случаями, связанными, в том числе, с особенностями владения. Новые сиденья
Материалы по теме
Рестайлинговый Solaris получил новые передние кресла. В любой версии имеется электрорегулировка поясничной опоры. Удобно. Но многие водители жалуются на слишком плоское сиденье, из-за чего после длительной поездки затекают ноги. Водителям высокого роста подушка сиденья кажется еще и коротковатой. «При эксплуатации заметил, что сиденье водителя имеет конструктивный дефект, само седло, если его можно так назвать, давит на ноги по краям и сидеть неудобно — постоянно затекают ноги! Обратился к дилеру при нулевом ТО — ответили, что помочь ничем не могут. Имейте в виду этот нюанс при покупке», — советует пользователь Александр на портале drom.ru. Пластик в салоне
Глобальных внешних изменений салон рестайлингового автомобиля не претерпел, а в базовой версии их нет вовсе. Поэтому владельцы Solaris 2020 года сталкиваются примерно с теми же проблемами, что обладатели прежних версий. Основные претензии — к качеству пластика и декоративных панелей, чье покрытие слишком восприимчиво к любому внешнему воздействию. Одно неловкое движение — и вот у вас уже новая царапина на рамке дисплея.
«Замарал панель шоколадом. Решил стереть капельку кончиком пальца (подушечкой, даже не ногтем). Получил несколько царапин по лаку. Первая мысль — стерся полироль. Взял сухую тряпку и прошелся круговыми движениями, но царапин стало только больше. Да я же этой тряпкой протираю очки. Царапает тряпка, Карл… В общем, смотреть на это безобразие было больно», — возмущается в сообществе Drive2 пользователь TYUB. Мультимедиа Мультимедиа система вызывает у владельцев нового Solaris много вопросов. Мало того, что система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем (доступен в топовых комплектациях. — Прим. ред.) частенько подтормаживает и реагирует на команды водителя с запозданием, так еще и выглядит он довольно громоздко и как-то неуместно в общем контексте салона. Одни автолюбители сравнивают его с допотопным планшетом и твердят, что раньше было гораздо лучше (поностальгировать можно тут. — Прим. ред.). Другие еще более категоричны: «Штатное головное устройство смотрится как колхоз. Пролетел Хенде с таким решением сильно мимо кассы!», — считает участник Solaris Club под ником Boris Kin. Защита картера двигателя
Для тех, кто не планирует съезжать с дорог общего пользования на грунтовку, этот недостаток не будет существенным. Но если хотите использовать новый Solaris не только в городских условиях, вам следует знать, что снизу движок никак не защищен от ударов или попадания инородных предметов. Тратиться на защиту или нет — решайте сами. Некоторые владельцы уже определились:
«У „Снежка“ (так владелец называет свой белый Solaris. — Прим. ред.) тупо отсутствовала защита картера, она же автоброня. Я сказал себе, что при замене масла в двигателе оборудую себя защитой картера», — рассказывает на Drive2 пользователь MildSe7enX из Красногорска. У Соляриса нет штатной защиты двигателя. Даже на пластиковую не рассчитывайте. Можно установить металлическую, которая обойдется в 2000–2500 тыс. рублей, благо выбор велик. Но нужно понимать, что она съест клиренс до 145 мм.
У Соляриса нет штатной защиты двигателя. Даже на пластиковую не рассчитывайте. Можно установить металлическую, которая обойдется в 2000–2500 тыс. рублей, благо выбор велик. Но нужно понимать, что она съест клиренс до 145 мм.
Шумоизоляция
Материалы по теме
Производитель утверждает, что уровень шума в рестайлинговом Солярисе снизился на 1–2 дБ (во время движения он варьируется от 65 до 70 дБ. —
Прим. ред.
). На слух подобное изменение человеку различить практически невозможно. Так что недовольство штатной шумоизоляцией по-прежнему остается чертой, объединяющей практически всех «соляроводов».
«Нет шумки. От слова совсем. Разбирал двери, проклеивал вибро и шумоизоляцией, стало на порядок лучше. Поднимал ковролин — есть заводская шумоизоляция типа валенок, весьма неплохая, так что днище не стал клеить», — говорит пользователь Алексей на портале wroom.ru.
Чтобы навязчивые звуки перестали беспокоить вас во время вождения, сервисмены рекомендуют оклеивать дополнительной шумоизоляцией следующие зоны автомобиля:
Крыша Двери Пол Багажник (в том числе крышка багажника) Задние колесные арки
***
Большинство из описанных владельцами нового Solaris проблем легко разрешимы и не потребуют от вас героических свершений или серьезных материальных жертв. Достаточно будет обратиться в нормальный автосервис или сделать все самостоятельно при наличии некоторых навыков, времени и желания.
Достоинств у нового автомобиля тоже немало — более дерзкий, чем раньше, дизайн экстерьера, солидный для легковушки клиренс 160 см, новая функция электропривода боковых зеркал (полезная вещь для парковки в наших дворах) и технологичные светодиодные фары. Тем не менее трудно однозначно сказать, получился ли рестайлинг Solaris удачным — за каждым «хорошо» скрывается какое-то «но». К такому выводу пришли эксперты «За рулем» во время тест-драйва в Санкт-Петербурге:
А что по поводу обновленного Hyundai Solaris думаете вы? Делитесь впечатлениями от эксплуатации в комментариях.
Все изменения Соляриса — тут. Выбираете универсальный автомобиль на каждый день? В помощь вам автомобильный багажник на крышу отечественного производителя LUX.