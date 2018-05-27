5 недостатков нового Hyundai Solaris (по мнению первых владельцев)

Сиденья, пластик, дисплей, защита, шумка — к этому основные претензии.

Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают герои публикаций, являются частными случаями, связанными, в том числе, с особенностями владения.

Новые сиденья

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Рестайлинговый Solaris получил новые передние кресла. В любой версии имеется электрорегулировка поясничной опоры. Удобно. Но многие водители жалуются на слишком плоское сиденье, из-за чего после длительной поездки затекают ноги. Водителям высокого роста подушка сиденья кажется еще и коротковатой.

«При эксплуатации заметил, что сиденье водителя имеет конструктивный дефект, само седло, если его можно так назвать, давит на ноги по краям и сидеть неудобно — постоянно затекают ноги! Обратился к дилеру при нулевом ТО — ответили, что помочь ничем не могут. Имейте в виду этот нюанс при покупке», — советует пользователь Александр на портале drom.ru.

Пластик в салоне

Глобальных внешних изменений салон рестайлингового автомобиля не претерпел, а в базовой версии их нет вовсе. Поэтому владельцы Solaris 2020 года сталкиваются примерно с теми же проблемами, что обладатели прежних версий. Основные претензии — к качеству пластика и декоративных панелей, чье покрытие слишком восприимчиво к любому внешнему воздействию. Одно неловкое движение — и вот у вас уже новая царапина на рамке дисплея.

«Замарал панель шоколадом. Решил стереть капельку кончиком пальца (подушечкой, даже не ногтем). Получил несколько царапин по лаку. Первая мысль — стерся полироль. Взял сухую тряпку и прошелся круговыми движениями, но царапин стало только больше. Да я же этой тряпкой протираю очки. Царапает тряпка, Карл… В общем, смотреть на это безобразие было больно», — возмущается в сообществе Drive2 пользователь TYUB.

Мультимедиа

Мультимедиа система вызывает у владельцев нового Solaris много вопросов. Мало того, что система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем (доступен в топовых комплектациях. — Прим. ред.) частенько подтормаживает и реагирует на команды водителя с запозданием, так еще и выглядит он довольно громоздко и как-то неуместно в общем контексте салона. Одни автолюбители сравнивают его с допотопным планшетом и твердят, что раньше было гораздо лучше (поностальгировать можно тут. — Прим. ред.). Другие еще более категоричны:

«Штатное головное устройство смотрится как колхоз. Пролетел Хенде с таким решением сильно мимо кассы!», — считает участник Solaris Club под ником Boris Kin.

Защита картера двигателя

Для тех, кто не планирует съезжать с дорог общего пользования на грунтовку, этот недостаток не будет существенным. Но если хотите использовать новый Solaris не только в городских условиях, вам следует знать, что снизу движок никак не защищен от ударов или попадания инородных предметов. Тратиться на защиту или нет — решайте сами. Некоторые владельцы уже определились:

«У „Снежка“ (так владелец называет свой белый Solaris. — Прим. ред.) тупо отсутствовала защита картера, она же автоброня. Я сказал себе, что при замене масла в двигателе оборудую себя защитой картера», — рассказывает на Drive2 пользователь MildSe7enX из Красногорска.

У Соляриса нет штатной защиты двигателя. Даже на пластиковую не рассчитывайте. Можно установить металлическую, которая обойдется в 2000–2500 тыс. рублей, благо выбор велик. Но нужно понимать, что она съест клиренс до 145 мм.

Шумоизоляция

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Производитель утверждает, что уровень шума в рестайлинговом Солярисе снизился на 1–2 дБ (во время движения он варьируется от 65 до 70 дБ. —). На слух подобное изменение человеку различить практически невозможно. Так что недовольство штатной шумоизоляцией по-прежнему остается чертой, объединяющей практически всех «соляроводов».

«Нет шумки. От слова совсем. Разбирал двери, проклеивал вибро и шумоизоляцией, стало на порядок лучше. Поднимал ковролин — есть заводская шумоизоляция типа валенок, весьма неплохая, так что днище не стал клеить», — говорит пользователь Алексей на портале wroom.ru.

Чтобы навязчивые звуки перестали беспокоить вас во время вождения, сервисмены рекомендуют оклеивать дополнительной шумоизоляцией следующие зоны автомобиля:

Крыша

Двери

Пол

Багажник (в том числе крышка багажника)

Задние колесные арки

***

Большинство из описанных владельцами нового Solaris проблем легко разрешимы и не потребуют от вас героических свершений или серьезных материальных жертв. Достаточно будет обратиться в нормальный автосервис или сделать все самостоятельно при наличии некоторых навыков, времени и желания.

Достоинств у нового автомобиля тоже немало — более дерзкий, чем раньше, дизайн экстерьера, солидный для легковушки клиренс 160 см, новая функция электропривода боковых зеркал (полезная вещь для парковки в наших дворах) и технологичные светодиодные фары. Тем не менее трудно однозначно сказать, получился ли рестайлинг Solaris удачным — за каждым «хорошо» скрывается какое-то «но». К такому выводу пришли эксперты «За рулем» во время тест-драйва в Санкт-Петербурге:

А что по поводу обновленного Hyundai Solaris думаете вы? Делитесь впечатлениями от эксплуатации в комментариях.

Все изменения Соляриса — тут.

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