Обновленный Солярис по заявлению производителя на 1–2 дБ тише дореформенной машины. «За рулем» изучил одну из первых серийных машин и выяснил, какие еще новшества есть у Соляриса 2020.

Первое, что обращает на себя внимание во внешности рестайлингового Hyundai Solaris, — трапециевидная, сросшаяся с фарами решетка радиатора с модным ячеистым узором. В базовых и средних комплектациях она просто черная, а в топовой отделана под черный хром.

Фары — классные! Но дорогие

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У обновленного Соляриса теперь светодиодные фары, которые устанавливают только на топовые версии. Две секции отвечают за ближний свет, третья — за дальний, есть отдельная секция подсветки поворотов и светодиодные ходовые огни. В противотуманках по-прежнему лампы накаливания. Помимо очевидного преимущества в качестве светового пучка у светодиодов есть и недостаток: по окончании срока гарантийного обслуживания замена светодиодов обойдется владельцу намного дороже, чем замена обычных ламп накаливания.

Слегка изменился рисунок задних фонарей: в топовых комплектациях у них сверху появилась полоса, освежающая облик машины. Габаритные огни тоже светодиодные, но в секциях поворотника и заднего хода остались лампы накаливания. На фоне такой современной оптики немного старомодно смотрится центральный стоп-сигнал, работающий на единственной лампе накаливания.

Моторы? Те же

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Искать что-то новое под капотом не стоит. На Hyundai Solaris по-прежнему устанавливают два бензиновых атмосферника: 1,4-литровый мощностью 100 л.с. и 123-сильный объемом 1,6 л. Да и коробки те же — 6-ступенчатые механика и автомат. Последнюю, кстати, можно заказать и для базового мотора. Масса Соляриса не изменилась, а потому и его динамические скоростные характеристики остались прежними.

Любителям неспешных перемещений хватит двигателя 1,4 л с механической коробкой. А тем, кто привык ездить динамично, больше подойдет шустрая версия с мотором 1,6 л и автоматом, которая по своим характеристикам проигрывает среди одноклассников разве что турбированным версиям Поло и Рапида.

А еще производитель обещал улучшить шумоизоляцию и заявляет, что уровень шума в рестайлинговом Солярисе снизился на 1–2 дБ. Очень сложно уловить эту разницу на слух. Дорожного шума по-прежнему чуть больше, чем хотелось бы.

Что изменилось внутри?

Глобальных изменений салон рестайлингового Соляриса также не претерпел. На циферблатах спидометра и тахометра появился стильный сетчатый рисунок, а центральный дисплей стал более нарядным, полноцветным. Добавилась и полезная опция: при включении омывателя лобового стекла автоматически включается и режим рециркуляции воздуха. Благодаря этому запах незамерзайки не будет проникать в салон, что в наших условиях действительно полезно. Обзавелся Hyundai Solaris и электроприводом складывания зеркал. Передние сиденья стали удобнее: появилась регулировка поясничного упора.

Конфигурация салона не изменилась. Так что пассажирам во втором ряду Соляриса (если это трое взрослых) будет тесновато в плечах, как и раньше. Зато появился USB-разъем для зарядки гаджетов.

А новые опции есть?

Главное приобретение салона — новая мультимедийная система в топовых комплектациях. Дисплей диагональю 8 дюймов возвышается на передней панелью, напоминая о планшетах, которыми пользуются таксисты. Помимо протоколов Android Auto и Apple CarPlay система теперь поддерживает и Яндекс.Авто— навигатор и «Алису». Жаль, что мультимедийка работает небыстро, с задержками в ответ на нажатия.

Появилась система дистанционного запуска, воспользоваться которой можно зажав на несколько секунд кнопку на брелоке. Дальность действия системы — до 80 метров. Жителям верхних этажей многоэтажек должно хватить, чтобы завести машину, припаркованную во дворе.

Еще одно новшество — парктроник из четырех датчиков на переднем бампере. На таком негабаритном седане вполне можно обойтись и без этого атрибута, но производитель в данном случае не хочет отставать от конкурентов. И правильно!

Рестайлинг Соляриса получился неоднозначным. Главные вопросы к технологичным модным светодиодным фарам, которые слишком дороги при замене. А еще удобная мультимедийка с Яндексом не очень-то вписывается в интерьер. Но если все это вас не смущает, то Hyundai Solaris 2020 по-прежнему хорошо сбалансированный автомобиль.

Если одолевают сомнения, стоит подождать конца лета. К этому моменту на российский рынок выйдут новые Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Kia Rio. Тогда выбор станет по-настоящему увлекательным.

Hyundai Solaris 2020: все его изменения (некоторые — спорные) Обновленный Солярис по заявлению производителя на 1–2 дБ тише дореформенной машины. «За рулем» изучил одну из первых серийных машин и выяснил, какие еще новшества есть у Соляриса 2020. Hyundai Solaris 2020: все его изменения (некоторые — спорные)