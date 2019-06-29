Обновленный Skoda Rapid: подробный разбор

Рестайлинговый Rapid появится у дилеров совсем скоро — в первом квартале 2020-го. Рассказываем, на что обратить внимание.

Лифтбек Шкода Рапид — бестселлер марки на нашем рынке. Отлично понимая, что сдавать позиции нельзя, производитель предельно внимательно отнесся к обновлению модели. Rapid изменился внешне и обзавелся рядом премиальных функций.

Экстерьер

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Дизайн переднего бампера, решетки радиатора, фар и фонарей обновленного Рапида отсылает к европейскому хэтчбеку Skoda Scala, который к нам, увы, не приедет.

Вместо него российскому рынку достался Skoda Rapid, и радует то, что теперь он выглядит современно.

Кстати, в случае с оптикой только внешними изменениями не обошлось: в топовой комплектации фары у Рапида будут светодиодными, подсвечивающими повороты отдельной секцией. Фонари сделали узкими, двухсекционными. Фирменную эмблему сзади заменила надпись Skoda, растянутая почти во всю ширину багажника. Такая надпись уже появилась на кроссовере Skoda Karoq, а вскоре ею обзаведется и Kodiaq.

Салон и багажник

Skoda Rapid может похвастаться новой приборной панелью. Центральные дефлекторы поменялись местами с мультимедийным дисплеем. Стало удобнее. Еще одно изменение в салоне — руль. В спортивной комплектации он трехспицевый, удачный по форме, с хромированными «крутилками». А в базовом исполнении Рапиду (впервые среди Шкод на российском рынке) полагается необычный двухспицевый руль.

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Обновленный Skoda Rapid обзавелся четырьмя разъемами USB-C: по два спереди и сзади. Так что будущим владельцам придется вместе с машиной сразу купить и новые провода для зарядки смартфона. Блок климат-контроля (сам климат по-прежнему однозонный) у Рапида почти не изменился.

Нет сомнений, что в очень просторном втором ряду Skoda Rapid ездить будет комфортно. Здесь расположен редкий для машин этого сегмента подлокотник с двумя подстаканниками. Третий, большего размера, разместился на центральном тоннеле. В дверях предусмотрены карманы, а на подлокотниках дверей есть даже мягкие накладки… Неприятно удивляют разве что клацающие ручки без микролифтов на потолке. В остальном к салону Рапида не придраться: он функционален и удобен. Радует и то, что нетронутым остался огромный продуманный багажник с крючками, розеткой, лючком для длинномеров, полноразмерной запаской в подполье и внушительным объемом.

Оснащение

Парадокс, но на обновленном Skoda Rapid с двухступенчатым обогревом сидений обогрев руля имеет аж три уровня. Почти в любой мультимедиасистеме для Рапида (их производитель предлагает несколько вариантов на выбор) есть возможность синхронизации со смартфоном через протокол Android Auto, Apple CarPlay и с помощью технологии MirrorLink. Штатной навигации в нашей машине нет, но, учитывая возможность вывести экран смартфона на дисплей, это не проблема — легко воспользоваться сторонней навигацией.

Что еще впечатляет, так это наличие на обновленном Skoda Rapid ассистентов водителя, которые еще недавно считались премиальными. Предусмотрены контроль дистанции спереди, распознавание усталости водителя, а для машин с топовыми светодиодными фарами еще и ассистент управления дальним светом. Для автомобиля бюджетного класса отличное предложение.

На дороге

Рестайлинговый Skoda Rapid построен на старой архитектуре PQ25, модульная платформа MQB ему пока не досталась. И под капотом все по-прежнему. Те же двигатели: атмосферник рабочим объемом 1,6 л (на 90 и 110 л.с.) и турбомотор 1.4 TSI (125 л.с.). И те же коробки: 5-ступенчатая механика, 6-ступенчатый классический автомат или 7-ступенчатый преселектив DSG. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в плане езды Рапид остался собой — автомобилем с энергоемким шасси, хорошей управляемостью и безопасными повадками. Максимальный диаметр колесных дисков — 16. Значит, как и раньше, Skoda Rapid не будет разорять владельцев, когда потребуется заменить шины или колеса в сборе.

Российские цены уже известны. В начальной комплектации Active Skoda Rapid с мотором 1.6 MPI и 5-ступенчатой механикой будет стоить 829 000 рублей. Выпускать новинку планируют в Калуге. При таких исходных данных Rapid просто обязан остаться самой продаваемой Шкодой.