Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — журнал За рулем

Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену

Сегодня в Санкт-Петербурге чешская компания представила лифтбек Rapid нового поколения. Автомобиль поступит на российский рынок в первом квартале 2020 года.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Skoda > Rapid

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Перед вами первые фотографии новой модели, до сих пор нам приходилось довольствоваться дизайнерскими эскизами. Впрочем, оригинал в точности повторяет рисунки художников: мы видим резко очерченные грани, ниспадающую линию капота, фары стреловидной формы со встроенными полосками светодиодов и шестиугольную решетку радиатора. Сзади у лифтбека сложносоставленные зауженные L-образные фонари кристаллического дизайна, а также теперь на крышке багажника располагается не логотип, а крупная надпись Skoda. Светодиодные фары входят уже в базовое оснащение.

Для автомобиля предложат два варианта 16-дюймовых легкосплавных дисков Stratos, два варианта 15-дюймовых легкосплавных Alaris, стальные Tecton с колпаками (15 дюймов), а также классические 15-дюймовые легкосплавные диски Matone.

Наряду с прежними, предложат и новые цвета металлик — сияющий серебристый (Tungsten Silver), благородный серый (Indium Grey) и сочный красный (Ruby).

Покупатели смогут выбрать между тремя бензиновыми двигателями: 1,6 MPI, мощностью 90 л.с., 1,6 MPI, мощностью 110 л.с. и 1,4 TSI, мощностью 125 л. с. В зависимости от мотора предложат 5-ступечатую механическую коробку передач, 6-ступенчатую АКП или 7-ступенчатую DSG.

В салоне лифтбека также произошли изменения — появились новые декоративные панели и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы. Он расположен непосредственно в поле зрения водителя. Дисплей диагональю 6,5 дюйма входит в стандартную комплектацию, а 8-дюймовый предлагается в качестве опции.

В автомобиле рулевое колесо нового дизайна с обогревом, а среди функций безопасности появилась система контроля дистанции спереди Front Assist и датчики парковки в переднем и заднем бамперах.

В начальной комплектации Active Skoda Rapid с мотором 1.6 MPI и пятиступенчатой механикой будет стоить 829 000 рублей.

Впускать новинку, предназначенную для российского рынка, будут в Калуге.

  • Лифтбек Skoda Rapid самая продаваемая модель чешской марки в России. Согласно статистике AEB, 11 месяцев 2019 года в нашей стране разошлось 31 865 таких автомобилей (-3% к АППГ прошлого года). В ноябре было продано 3176 штук.

Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену

Сегодня в Санкт-Петербурге чешская компания представила лифтбек Rapid нового поколения. Автомобиль поступит на российский рынок в первом квартале 2020 года.

Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020883Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020812Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020877Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020871Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020881Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020880Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020879Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020872Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020876Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020870Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020875Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020869Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020874Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену

Фото: Skoda

Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену

Сегодня в Санкт-Петербурге чешская компания представила лифтбек Rapid нового поколения. Автомобиль поступит на российский рынок в первом квартале 2020 года.

Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020875Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020872Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020882Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020883Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020812Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020877Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020871Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020881Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020880Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020879Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020876Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020870Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020869Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену — фото 1020874Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену
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Отзывы о Skoda Rapid (10)

Skoda 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Немецкая педантичность во всем! Как сказал один блогер — "запах Европы" ) Действительно, гениально просто!

Недостатки:

Не было возможности купить его раньше!

Комментарий:

Купил в ноябре 2018 г. на гарантии, обслуживался у ОД, при пробеге немногим более 60.000 км. Автомат 1.6. Комплектация средняя (Амбишн), Хокки Эдишн. К тому времени все болячки как раз выползли бы уже. Эксплуатация была щадящая, в основном, по трассе ездил предыдущий хозяин, добившись среднего ра...

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