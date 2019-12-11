Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену

Сегодня в Санкт-Петербурге чешская компания представила лифтбек Rapid нового поколения. Автомобиль поступит на российский рынок в первом квартале 2020 года.

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Перед вами первые фотографии новой модели, до сих пор нам приходилось довольствоваться дизайнерскими эскизами. Впрочем, оригинал в точности повторяет рисунки художников: мы видим резко очерченные грани, ниспадающую линию капота, фары стреловидной формы со встроенными полосками светодиодов и шестиугольную решетку радиатора. Сзади у лифтбека сложносоставленные зауженные L-образные фонари кристаллического дизайна, а также теперь на крышке багажника располагается не логотип, а крупная надпись Skoda. Светодиодные фары входят уже в базовое оснащение.

Для автомобиля предложат два варианта 16-дюймовых легкосплавных дисков Stratos, два варианта 15-дюймовых легкосплавных Alaris, стальные Tecton с колпаками (15 дюймов), а также классические 15-дюймовые легкосплавные диски Matone.

Наряду с прежними, предложат и новые цвета металлик — сияющий серебристый (Tungsten Silver), благородный серый (Indium Grey) и сочный красный (Ruby).

Покупатели смогут выбрать между тремя бензиновыми двигателями: 1,6 MPI, мощностью 90 л.с., 1,6 MPI, мощностью 110 л.с. и 1,4 TSI, мощностью 125 л. с. В зависимости от мотора предложат 5-ступечатую механическую коробку передач, 6-ступенчатую АКП или 7-ступенчатую DSG.

В салоне лифтбека также произошли изменения — появились новые декоративные панели и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы. Он расположен непосредственно в поле зрения водителя. Дисплей диагональю 6,5 дюйма входит в стандартную комплектацию, а 8-дюймовый предлагается в качестве опции.

В автомобиле рулевое колесо нового дизайна с обогревом, а среди функций безопасности появилась система контроля дистанции спереди Front Assist и датчики парковки в переднем и заднем бамперах.

В начальной комплектации Active Skoda Rapid с мотором 1.6 MPI и пятиступенчатой механикой будет стоить 829 000 рублей.

Впускать новинку, предназначенную для российского рынка, будут в Калуге.

Лифтбек Skoda Rapid самая продаваемая модель чешской марки в России. Согласно статистике AEB, 11 месяцев 2019 года в нашей стране разошлось 31 865 таких автомобилей (-3% к АППГ прошлого года). В ноябре было продано 3176 штук.



Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену Сегодня в Санкт-Петербурге чешская компания представила лифтбек Rapid нового поколения. Автомобиль поступит на российский рынок в первом квартале 2020 года. Skoda наконец показала новый Rapid и назвала цену

Фото: Skoda