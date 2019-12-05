Если страх перед увеличением ставок утильсбора в 2020 году не сработает, как это было год назад из-за повышения НДС, то рынок России покажет еще большее падение в декабре.

Материалы по теме Повышение утильсбора одобрено правительством — ждите роста цен

В ноябре 2019 года продажи новых автомобилей в нашей стране сократились на 6,4%, из-за чего падение за 11 месяцев достигло 2,8%. Всего в ноябре дилеры недосчитались 10 646 покупателей, по сравнению с ноябрем 2018 года. Всего за месяц ими было реализовано 156 848 автомобилей, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году. Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в декабре», — говорит председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Тем не менее небольшой всплеск покупательской активности не исключен в декабре 2019 года, так как в следующем году повышаются ставки утилизационного сбора, что приведет к очередному подорожанию автомобилей. Согласно прогнозам — на 3–5%.

Лидером рынка в ноябре 2019 года оставался АВТОВАЗ, который за месяц реализовал 31 217 автомобилей Lada. Это на 7% меньше, чем годом ранее, и больше, чем падение рынка (6,4%) — Lada теряла в ноябре покупателя. Тем не менее, по итогам продаж за 11 месяцев у Волжского автозавода наблюдается 1-процентный рост. Аналогичный спад спроса на 7% наблюдается и на автомобили Kia, занявших вторую строчку рейтинга с результатом 19 612 проданных машин. Корейский бренд тоже теряет популярность, проседая ниже рынка. Но по итогам 11 месяцев его продажи сократились лишь на 1%. Замыкает тройку лидеров Hyundai, продажи которого выросли на 3% в ноябре (до 16 314 машин) и на 1% по итогам 11 месяцев.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за периоды ноябрь 2019/2018 гг. и январь-ноябрь 2019/2018 гг.

В десятке лидеров рынка среди брендов лучше, чем у других, дела в ноябре обстояли у ГАЗа и Шкоды, которые увеличили продажи на 25% и 11% соответственно. Наиболее значительное падение продаж наблюдалось у Ниссана, Тойоты и Фольксвагена — на 32%, 12% и 10% соответственно. Следует также отметить, что спрос на автомобили китайских брендов, на Suzuki, а также на премиальные BMW и Mercedes—Benz, вырос весьма значительно.

Среди самых популярных в России моделей оказались исключительно те, которые производятся на территории РФ. Самой популярной остается Lada Granta. В ноябре спрос на нее несколько снизился, но по итогам продаж 11 месяцев все еще наблюдается рост. На второе место выбралась Lada Vesta, потеснив Kia Rio. Популярность она теряла в ноябре более стремительно, но, как и Granta, по итогам 11 месяцев спрос на нее вырос. Уступившая вторую строчку модель Kia Rio также теряла популярность, давно уйдя в минус и по итогам года.

Из топ-10 популярных моделей спрос в ноябре вырос только на Hyundai Creta, VW Tiguan и Skoda Octavia. Спрос на эти автомобили растет и на протяжении 11 месяцев.

25 самых продаваемых новых легковых автомобилей в РФ по моделям за ноябрь 2019/2018 и январь-ноябрь 2019/2018 гг.

Если тенденция спада на автомобильном рынке сохранится (минус 5,2% в октябре, минус 6,4% в ноябре), то 2019 год российский авторынок закончит с падением продаж более чем на 3%.

С результатами продаж в октябре 2019 года можно ознакомиться здесь.

Фото: Константин Якубов/«За рулем»