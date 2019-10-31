Hyundai Solaris и Kia Rio с пробегом: все их проблемы

Kia Rio и Hyundai Solaris второго поколения хорошо продаются на нашем рынке.

Во многом почву для таких показателей подготовили автомобили предыдущей генерации. Их начали продавать в 2011 году, и за время эксплуатации они показали себя весьма надежными. Недаром огромное их количество работает в такси.

И тем не менее на профильных форумах немало информация о тех или иных проблемах, с которыми сталкиваются владельцы Солярисов первого поколения и соплатформенных Kia Rio.

Двигатель

Мотор производят в Китае на заводе, который принадлежит корейскому концерну Hyundai/Kia. Поэтому все стандарты качества соблюдены. Особенность двигателя в том, что он лишен гидрокомпенсаторов, а потому нуждается в регулировке зазоров клапанов. И это его самый крупный недостаток. По регламенту регулировку следует проводить после 90 000 км пробега. Работа эта довольно сложная, так как связана с демонтажем распредвалов. А еще к 200 000 км пробега на замену попросится цепь. Процедура тоже довольно трудозатратная.

Проверить зазоры с помощью щупа несложно и недорого. А вот если зазоры «ушли», то во избежание стука или прогара клапанов нужна регулировка.

Осмотреть цепь можно, сняв клапанную крышку, а заменить — только разобрав весь передок двигателя.

Кроме того в непосредственной близости от мотора расположен узел, который при плохом раскладе может прикончить двигатель — это каталитический нейтрализатор. Если материал разрушившихся керамических сот попадет в цилиндры, повреждение поршневой группы и задиры на стенках цилиндров неизбежны. А это приводит к капитальному ремонту двигателя.

Предотвратить проблему может залив топлива на брендовых АЗС. Начало разрушения керамического блока наблюдается не позже 80 000 км пробега. Чтобы не рисковать, нужно осматривать поверхность керамики через отверстие под кислородный датчик и при необходимости менять нейтрализатор на ремонтный.

Каталитический нейтрализатор расположен всего в нескольких сантиметрах от головки блока цилиндров. При выкрашивании кусочки керамики нейтрализатора могут попадать в цилиндры и повреждать рабочие поверхности.

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Запас по системе охлаждения у моторов невелик, поэтому с засоренными сотами радиатора возможен перегрев. Те же последствия вызывала курьезная неисправность с ослаблением крепления крыльчатки электровентилятора к валу. Проблема усугублялась тем, что на некоторых машинах семейства в простой комплектации отсутствовал стрелочный указатель температуры. А когда загорится красный символ в комбинации приборов, может быть поздно.

И тем не менее этот двигатель можно считать относительно надежным при соблюдении (а лучше сокращении) сроков замены масла и регулярной диагностике.

Трансмиссия

Коробки передач, как механическая, так и автоматическая, относятся к весьма надежным агрегатам. Лишь иногда попадались неудачные экземпляры «механики» с повышенной шумностью, а единичные экземпляры четырехступенчатых автоматов выходили из строя при пробегах за 50 000 км — вполне допустимый по современным меркам процент брака в массовом производстве.

Ходовая часть

Ресурс ступичных подшипников очень сильно зависит от качества дорог, но в целом он редко достигает 100 000 км.

Замена переднего ступичного подшипника не сложнее, чем на отечественных переднеприводных машинах.

У Соляриса и Рио иногда встречались течи рулевого механизма и несколько чаще — люфт рейки, сопровождаемый стуком. Дело в износе втулки, удерживающей правый конец зубчатой рейки. Втулку следовало заменить на более прочную, металлическую. Ремонт осуществляли по гарантии, а по окончании гарантии специализированные сервисы устраняли проблему за сумму, не превышающую 3000 рублей.

На первых партиях Солярисов была неудачно настроена задняя подвеска. Короткоходные и довольно слабые амортизаторы не способствовали курсовой устойчивости. Калибровки пружин и амортизаторов меняли дважды в течение первого года выпуска. Окончательное решение получилось приемлемым, но грузоподъемность, которую способны обеспечить задние пружины, все же считаю недостаточной. При посадке трех пассажиров сзади и груженом багажнике «корма» проседает чересчур сильно. Многие владельцы устанавливали усиленные пружины.

Электрооборудование

Очень надежная система получилась у корейских производителей. Известны случаи, когда щетки генератора ходили около 300 000 км. Владельцы таких автомобилей ничего не делали с электрикой, кроме периодической замены отслуживших свое ламп. Правда, головной свет и на новом автомобиле не ахти, а с годами ухудшается еще пуще из-за мутнеющих колпаков фар. Также Солярисы могут нуждаться в замене бампера из-за неудачного крепления противотуманнных фар.

В случае даже легкого контакта бампера с препятствием или просто от чрезмерной вибрации ПТФ иногда обламывали кронштейны крепления бампера. Владельцу такой машину предстоял ремонт бампера или его замена.

Кузов

Металл наружных панелей кузова тонкий до такой степени, что попадание камня порой приводит не только к повреждению лакокрасочного покрытия, но и к небольшой вмятине.

Лакокрасочное покрытие подвержено сколам, но коррозия при этом не развивается стремительно. В нашей редакции эксплуатируется Hyundai Solaris первого поколения самого раннего выпуска, и осмотр подтверждает довольно высокую коррозионную стойкость кузова. Ржавеют только участки, подвергшиеся ремонту после аварии. Ну или сколы на крыше, которая не оцинковывалась.

Hyundai Solaris прошлого поколения, как и соплатформенный Kia Rio, были доступны в двух исполнениях: седан и хэтчбек.

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При пробегах, приближающихся к 100 000 км, заметно ослабевают фиксаторы дверей, так что нужно быть осторожным, открывая дверь на парковке рядом с другим автомобилем.

Многие элементы салона легко царапаются и при неаккуратном обращении скоро приобретают потрепанный вид. Рулевое колесо тоже быстро теряет товарный вид, царапается.

Ветровое стекло автомобиля довольно нежное. Бывает, что трещина расползается по нему от попадания камешка. Впрочем, на рынке немало автомобилей, у которых ветровое стекло еще слабее.

У автомобилей семейства Солярис/Рио мало технических проблем, причем ни одну нельзя назвать массовой. На специализированных форумах любят перемывать косточки производителю за редкие дефекты, но жизнь показывает, что огромная часть автолюбителей и таксистов эксплуатируют машины, не сталкиваясь вообще ни с какими проблемами.



Как сэкономить на техническом обслуживании Соляриса первого поколения, узнайте тут, а по этой ссылке вы найдете подборку иллюстрированных инструкций по самостоятельному техобслуживанию Рио.

Коррозия кузова — проблема, с которой часто сталкиваются владельцы Hyundai Solaris, да и многих других автомобилей. Опытные автомобилисты давно уже познакомились с Цинкором — лучшим средством для борьбы с локальными очагами коррозии.

Фото: Hyundai, Kia, «За рулем»