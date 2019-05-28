Hyundai Solaris за 400 000 руб.: все слабые места

Hyundai Solaris (первое поколение)
Годы выпуска: 2011–2013
Двигатели: бензиновый, Р4, 1,4 л (107 л.с.); 1,6 л (123 л.с.)
Коробки передач: М5, А4
Привод: передний
КУЗОВ: не имеет очагов коррозии, исключение — зона крепления накладки крышки багажника. Качество лакокрасочного покрытия среднее на фоне конкурентов.
МОТОРЫ: бензиновые моторы 1.4 и 1.6 семейства Gamma не имеют серьезных недостатков и обычно без проблем отхаживают до 200 000 км, а у таксистов — и того больше. Однако распространены случаи, когда двигатели преждевременно погибают из-за керамической пыли, попадающей в цилиндры из нейтрализатора, который имеет неудачную конструкцию.
ТРАНСМИССИЯ: 4-ступенчатый автомат надежен и неприхотлив. К 5-ступенчатой механике также нет особенных претензий, но периодически подтекают сальники приводов.
ШАССИ: откровенно слабых мест в подвеске нет, ресурс всех компонентов адекватный. Единственный повод для нареканий — нервное поведение автомобиля на высоких скоростях. Элементы рулевого управления с классическим гидроусилителем не беспокоят, разве что относительно недолговечны наконечники и тяги.
САЛОН: по меркам класса интерьер хорош, качество материалов отделки соответствует статусу автомобиля — износ и старение идут обычными темпами.
ХОЧУ ПРОДАТЬ: Solaris — одна из самых высоколиквидных позиций. Машины в хорошей комплектации с пробегом менее 200 000 км уходят очень быстро. В крупных городах наибольший спрос — на версии с автоматом.
ИТОГ: Solaris недаром завоевал хорошую репутацию и стал бестселлером. Этот один из ярких примеров, когда можно смело ориентироваться на выбор таксистов. Автомобиль довольно надежен, неприхотлив и необременителен в содержании. Правда, есть определенные сложности при поиске хорошего варианта: автохлама на вторичном рынке предостаточно.
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