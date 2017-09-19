Сколько мой Солярис протянет без ТО?

Семь лет назад на отечественный авторынок ворвалась «сладкая парочка» — Huyndai Solaris и Kia Rio. О надежности автомобилей ходят легенды. «За рулем» знает, миф это или нет.

Хочу сразу предупредить, что описанный далее подход к обслуживанию автомобиля не одобряют ни автор, ни редакция «За рулем», но рассказать о его возможных последствиях считаем себя обязанными. Ведь многие автолюбители практикуют подобное. Вынужденно, из соображений экономии, или просто по незнанию — не суть важно.

Что такое ТО?

Материалы по теме Hyundai Solaris из парка ЗР: полностью исправен?

Напомню для начала, что входит в понятие «периодическое техническое обслуживание» для этих простых по конструкции и надежных автомобилей:

Замена моторного масла и фильтра — раз в 15 тыс. км

Замена салонного фильтра — раз в 15 тыс. км

Замена воздушного фильтра — раз в 45 тыс. км

Замена свечей зажигания — раз в 60 тыс. км

Замена топливного фильтра — раз в 60 тыс. км

Как видите, список обязательных замен очень короткий. Все остальные узлы и агрегаты должны быть осмотрены — это проверочные работы. И только по результатам диагностики должно быть принято решение о ремонте, регулировке или замене.

Таким моторный отсек будет только сразу после покупки. Надолго ли?

А теперь взглянем на Солярис не влюбленными глазами, как это, по-хорошему, должен делать любой нормальный владелец. Прикинем на себя ненадолго шкуру циничного эксплуататора, которому достался новый автомобильчик, а ему, кроме скорейшего извлечения прибыли, больше ничего и не надо. К слову, примерно так относятся к машинам в некоторых таксопарках или каршеринговых компаниях. К чему же все это может привести?

Расходники

Если не менять салонный фильтр, то со временем дышать в салоне станет тяжело. Чай, не баре, окошко можно приоткрыть и ездить сколь угодно долго.

Послерестайлинговый Солярис первого поколения. Таких машин очень много в такси или каршеринговых компаниях.

Ходовая часть и кузов

При таком варварском подходе обычно не осматривают шарниры подвески и не оценивают состояние приводов колес. Эти узлы Соляриса настолько надежны, что на самом деле можно и вправду не заморачиваться. Да и вообще, если машина за время эксплуатации не получила серьезного повреждения днища, то под нее никто и не заглянет. Что уж говорить о дефектах лакокрасочного покрытия. На скорость, а значит и на прибыль, они не влияют — можно не устранять.

Тормозная система

Материалы по теме 10 процедур, без которых за руль лучше не садиться

Тормозные колодки и диски можно не менять до тех пор, пока фрикционная накладка одной из колодок не сотрется до основания. Это может произойти и на пробеге в 30 000 км, и на пробеге в 80 000 км. Все зависит от манеры вождения и климатических условий, в которых эксплуатируется машина. Но даже тогда Солярис сможет передвигаться своим ходом, издавая на торможении неприятный скрежет. Правда, колесо в любой момент может заклинить, а это, вероятно, приведет к аварии.

Про тормозную жидкость, которую предписано менять каждые два года, тоже обычно забывают. Если машина хоть как-то тормозит, значит можно ездить. По опыту, очень многие автовладельцы не меняют жидкость на протяжении 5–6 лет и более. Об авариях по причине вскипания жидкости на не очень мощных машинках не слышал, а вот коррозия тормозных цилиндров часто приводит к необходимости их замены. Так что, если не уделять должного внимания тормозам, дополнительные траты на ремонт тормозной системы в ближайшем будущем обеспечены.

Двигатель

Замену ремня привода вспомогательных агрегатов и охлаждающей жидкости тоже можно отложить до тех пор, пока машина не откажется ехать. То есть если ремень не порвался, а двигатель не перегревается. Ремни, по опыту, свободно выхаживают 120 тыс.км и более. Заявленный изготовителем ресурс охлаждающей жидкости составляет 210 тыс. км или 10 лет. Ресурс помпы не оговорен инструкцией, но она может проходить 150 тыс. км и более.

Вы верите, что, к примеру, на каршеринговых машинах кто-нибудь будет проверять зазоры в ГРМ при пробеге в 90 тыс. км?

Материалы по теме Hyundai Solaris II — тест-ремонт ЗР

Свечи и топливный фильтр, при использовании бензина хотя бы среднего качества, скорее всего, проходят больше 100 тыс. км. Воздушный фильтр, это ж каждый знает, по мере засорения чистит все лучше и лучше! В скобках заметим, что, по-научному, пропуск пыли действительно уменьшается, но при этом растет сопротивление потоку воздуха. Тут все зависит от условий эксплуатации. К примеру, в пыльных степях двигатель очень скоро может остаться совсем без воздуха и перестать тянуть уже через 20 тыс. км пробега. В мегаполисе хоть и грязно, но с некоторой потерей в динамике разгона можно прокататься до 100 тыс. км.

Что же касается замены моторного масла, то тут сразу вспоминаются девяностые годы прошлого столетия. Тогда некоторые владельцы ввезенных неновыми «японок» не меняли масло (само собой, и фильтры) просто ни разу. И это «ни разу» японские движки выдерживали безаварийно иногда до 80 тыс. км. Повторюсь, в двигатель просто не заглядывали и ничего не доливали. Я думаю, что современные корейские движки выдержат немногим меньше. По крайней мере, на исправном и должным образом обслуженном моторе Соляриса или Рио расхода масла за пробег 15 тыс. км почти не заметно.

Без смены или долива масла движок Соляриса должен пройти не меньше 50 тыс. км. В теории.

Материалы по теме Экономим на техническом обслуживании Hyundai Solaris

А еще есть способ «продлить срок службы двигателя» — доливать иногда масло. Не следить строго за уровнем, не менять вместе с фильтром, а просто доливать. Лично был свидетелем того, как ругаемый недоброжелателями корейский движок серии G4F в таких условиях ходил свыше 100 тыс. км. Само собой, что масляный фильтр уже был давно засорен, но у этой умной системы, есть возможность перепускать масло мимо забитой фильтрующей шторы и все-таки обеспечивать смазку ответственных деталей пусть и неочищенным маслом. Так что без долива масла движок Соляриса должен пройти не меньше 50 тыс. км, а с доливом — раза в два больше. Пожалуй, именно ресурсом двигателя и ограничивается пробег Соляриса, обделенного плановыми техническими работами.

А теперь забудьте все вышесказанное как страшный сон, и счастливого вам пути на вовремя обслуженном и исправном автомобильчике!