Работа в такси: вас ожидает белый седан...

Таксист Анатолий Шамонов, «невысокий очкарик на белом Solaris», как он сам себя отрекомендовал по телефону, считает, что в его профессии прежде всего важны навыки психолога. По дороге из аэропорта Шереметьево Анатолий рассказал, как устроен частный извоз.

Я работаю со всеми известными операторами: «Яндекс», Gett, Uber, «Рутакси» (известна как «Везет»), «Ситимобил». Кроме того, по территориальному признаку — живу в Раменском — сотрудничаю с местной компанией GV.

Деятельность таксиста сегодня не лицензируется. Лицензия требуется только на автомобиль. Некоторые службы (например, «Яндекс», Gett, Wheely) проводят аттестацию водителей. Uber, «Рутакси» ничего не требуют от потенциальных партнеров. Поэтому у самого дремучего человека, приехавшего из высокогорного аула, есть возможность работать в Москве при условии, что он является гражданином РФ и у него открыто ИП или ООО на деятельность по коду «такси». Соответственно, цена на услуги извоза у этих сервисов ниже, но велика вероятность нарваться на неквалифицированного водителя.

Я выбрал Solaris. Хотя тест-драйв машин марки Hyundai я начал с i40. Автомобиль прекрасно подходит для работы и пребывания на протяжении долгого времени в салоне. Но дорогой: 1,7 миллиона рублей. У меня нет такого количества заказов, чтобы отбить его стоимость. Сейчас среди пассажиров основной контингент — эконом. Solaris соответствует этой категории как никто другой. Это хорошая экономичная машина с идеальным сочетанием цены и качества. Я полгода управляю им, и меня все устраивает: небольшой двигатель объемом 1,6 литра, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, а также его масса и маневренность. Другими словами, моя машина — добротная рабочая лошадка.

Последнюю аттестацию как водитель я проходил для Gett. Процедура предполагает небольшую лекцию о стандартах работы и тестовые задания. По результатам пройденного теста водитель получает доступ к сервису. В большинстве случаев — через партнера. Многие операторы, как правило, не подключают водителей напрямую, предпочитая действовать через парки такси. Исключение — «Ситимобил», «Рутакси» и Uber.

Я, например, сотрудничаю с Gett и «Яндексом», в том числе и как парк такси, так что могу подключать водителей к этим сервисам. Операторы охотно работают с парками, приводящими сразу группу водителей — так бизнес стремительно растет. Количество заказов, поступающих через приложения, в Москве каждый год увеличивается на 10–15 процентов, так что операторы, снимая свою комиссию с заказов, зарабатывают хорошие деньги.

Самый жесткий оператор в плане аттестации — это бизнес-такси Wheely. Я аттестованный партнер и водитель этой службы, но для работы с компанией мне необходимо «пересесть» на автомобиль соответствующего класса. Я же предпочитаю экономический сегмент.

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80 процентов водителей здесь славяне. На экзамене проверяются знания по географии Москвы и стандартам работы. Дается только две попытки на сдачу. После второй неудачи водитель навсегда вычеркивается из списков претендентов.

Схематически рабочий процесс устроен следующим образом: человек, имеющий водительское удостоверение, приходит в парк, заключает договор на аренду автомобиля, после чего его подключают к сервисам. Продолжительность рабочего дня таксиста, в течение которого он должен отработать аренду автомобиля, законодательно не зафиксирована. В среднем каждый водитель работает 12–14 часов в сутки. Есть, конечно, и те, кто и по 20 часов катается (приезжие), а заодно и живет в машине, подчас засыпая за рулем и подвергая опасности жизнь клиента.

Парки с помощью биллинговых систем собирают информацию с каждого сервиса о количестве поездок, выполненных водителем, получая плату за безналичные заказы. Водители с собственным транспортом, как правило, заключают контракты с диспетчерскими службами, получают заказы и перечисляют установленный компаниями процент от выручки.

В среднем водитель в эконом-классе в Москве может заработать в день 6–7 тысяч. Эти деньги позволяют заплатить аренду, покрыть стоимость бензина и мойки. В чистом виде на руках остается где-то полторы тысячи рублей.

В бизнес-классе, куда попадают Mercedes (E-класс, S-класс, V-класс), BMW (5-й или 7-й серии), Volvo (S90) и т.д., доход выше, но там и количество заказов минимальное. Водитель бизнес-класса, если он не лентяй и у него хороший рейтинг, зарабатывает в районе 20 тысяч рублей за сутки.

Про дополнительные услуги. Садится как-то ко мне в салон женщина с большой сумкой. Я ей предлагаю положить вещи в багажник, на что она возражает, мол, вы за это с меня деньги возьмете. Я аж присвистнул: «Кто же вас так застращал»? Оказалось, какой-то «джигит» из Средней Азии. Еле убедил ее, что багаж перевозится бесплатно. Перечень дополнительных услуг, за которые взимается плата, стоит знать каждому пассажиру: это установка детского кресла, транспортировка крупногабаритного багажа в салоне, услуги грузчика, если речь идет о подъеме вещей на этаж.

У меня был штраф за перевоз ребенка без кресла: подобрал вечером семью за городом, проехать-то нужно было всего пару километров. И, как назло, на полпути — облава. С тех пор на уговоры не поддаюсь — себе дороже.

Что касается багажа, то все нормальные профессиональные водители, встречая людей, например, в аэропорту, сами укладывают чемоданы в багажник. Во-первых, это одно из правил сервиса, во-вторых, только так можно уберечь машину от повреждений.

Бывает, берешь клиента навеселе, которому надо, скажем, на Ленинградский вокзал, а он по ходу движения вдруг меняет решение и заявляет: «Поехали в Питер!» или «Сочи». Нет, никогда не соглашаюсь: на полпути протрезвеет и пойдет в отказ, мол, куда это ты меня везешь. Самый дальний заказ, который мне приходилось осуществлять, это поездка под Владимир с альпинистами, тренирующимися где-то на карьере в тамошних лесах.

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Если знаешь иностранный язык, Uber в качестве клиентов предлагает иностранцев.

Я немного говорю по-английски, поэтому, когда выпадает такая возможность, беру англоговорящих пассажиров. С ними весело. Некоторые впервые видят снег. Как-то вез парня из Бангладеш. Мы проезжали качели на Маяковке, он глазам своим не мог поверить, что люди в минус четыре катаются на качелях.

Про конкуренцию. Перед праздниками в Москву съезжается огромное количество водителей. Они считают, что здесь какие-то невероятные заработки. Они работают, не зная правил и стандартов, нарушают установленные нормы, как, например, было с пассажиркой, считавшей, что за вещи в багажнике с нее возьмут деньги. Некоторые пассажиры ставят им отрицательные оценки, но большинство клиентов просто остаются возмущенными полученным сервисом, унося с собой негатив. Потом они думают, что весь эконом-класс состоит из таких вот малоквалифицированных приезжих. Стереотип о «бомбилах»-мошенниках заложен «одноразовыми таксистами». Поэтому очень действенным инструментом, помогающим фильтровать водителей, является «оценка». Логика агрегатора проста: из ста полученных оценок одна или две двойки в расчет не идут. Больше трех — это повод задуматься и «отдохнуть» пару суток без заказов. Если же несколько пассажиров подряд ставят отрицательные оценки, сервис навсегда блокирует такого водителя.

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Курьезы и эксцессы случаются часто. Поведение таксиста во время экстремальной ситуации четко прописано в стандартах. В случае агрессии со стороны пассажира водитель должен вынуть ключи зажигания и покинуть автомобиль. В некоторых парках, которые сдают автомобили в аренду, есть тревожная кнопка, с помощью которой оператору-диспетчеру поступает информация о происшествии. Но по большей части водитель реагирует самостоятельно. Из инцидентов чаще всего случается так, что пассажир сбегает, не расплатившись.

В моей практике был конфликт, когда человек хотел сесть в салон с огромной собакой. Я ему пытался объяснить, что кроме аллергии мне светит еще и химчистка салона. Мужчина повел себя агрессивно, его друзья оскорбляли меня, пытались отобрать ключи от автомобиля. Пришлось звонить 112, вызывать экстренные оперативные службы; расстались в итоге мирно, без мордобоя, каждый при своем интересе.

Курьезы случаются каждые выходные, когда происходит «пьяный развоз». Самые веселые пассажиры — это выпившие девушки. Правда, пару раз приходилось успокаивать плачущих барышень, переживающих проблемы «на личном фронте». Потом мне приходили сообщения: «Спасибо, вы помогли урегулировать ситуацию». То есть подчас я выступаю как жилетка.

Я порой не могу понять, то ли это работа, то ли образ жизни. Я уже шесть лет за рулем такси. Раньше работал в офисе в Раменском. Наша компания занималась телекомом. А после того как произошел рейдерский захват, я ушел в таксисты, и теперь возвращаться в офис нет никакого желания.

Больше всего меня привлекает свободный график: я сам определяю, сколько мне работать. Такси приносит деньги каждый день. Я не сижу и не жду зарплату. Пусть это небольшие деньги, но их, в принципе, хватает на покрытие текущих расходов: коммунальных платежей, кредитов, алиментов.

Работая в такси, я понял, что извоз — творческая деятельность, так как приходится много общаться с людьми, искать к ним подход. Мне это интересно. Я люблю общение, но если человек закрыт, я не навязываюсь. Любой таксист в первую очередь психолог, который по первым минутам общения считывает, кто к нему сел в машину и что ждать от пассажира: удара по голове или приятного знакомства.

Сам я услугами такси пользуюсь крайне редко. Но любопытно… Был однажды в Швеции, поездил там на такси и понял: таксисты — это своего рода социальная сеть или секта. Даже не зная языка, водитель, занимающийся частным извозом у себя на родине, поймет проблемы водителя из другой страны.

Текст: Кирилл Сидоров

Фото: Кульнев Александр, Егор Алеев/ТАСС, ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян, Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС, Владимир Гердо/ТАСС, Павел Каравашкин/Интерпресс/ТАСС, depositphotos