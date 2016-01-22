Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

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Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

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Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

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Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

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Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.