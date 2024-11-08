В России упали цены на зимние и летние шины
В России за месяц снизились цены на зимние и летние покрышки, а всесезонные, наоборот, подорожали, согласно исследованию агентства НАПИ. Уточняется, что с сентября по октябрь 2024 года цены на всесезонные шины выросли на 26,3%, зимние покрышки подешевели на 6,4%, а летние стали доступнее на 11,6%.
Средняя стоимость всесезонных шин составила 17,1 тыс. рублей. Еще дороже, по 17,6 тыс. рублей, всесезонная резина стоила в декабре 2023 года. Зимние шины в октябре текущего года, в среднем, стоили 9,1 тыс. рублей, летние – 9,4 тыс. рублей.
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Источник: НАПИ