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Выпил перед поездкой: в ДТП погибла мать виновника аварии

На Урале водитель устроил аварию, в которой погибла его пожилая мать

51-летний екатеринбуржец на Toyota Land Cruiser Prado ночью 8 ноября стал виновником смертельного ДТП на трассе в Белоярском районе на дороге Большебрусянское – Колюткино. Уточняется, что мужчина не справился с управлением, в итоге автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся.

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75-летняя мать водителя умерла на месте до прибытия врачей. Сам водитель не был пристегнут, он вылетел из машины и сильно пострадал. Вместе с еще одним пассажиром его госпитализировали.


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За нарушения ПДД водитель получил 61 взыскание. В каком состоянии он сел за руль, покажет экспертиза. Второй пассажир рассказал, что водитель перед поездкой выпил две рюмки спиртного. По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 64
08.11.2024 
Фото:МВД Медиа
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