Выпил перед поездкой: в ДТП погибла мать виновника аварии

На Урале водитель устроил аварию, в которой погибла его пожилая мать

51-летний екатеринбуржец на Toyota Land Cruiser Prado ночью 8 ноября стал виновником смертельного ДТП на трассе в Белоярском районе на дороге Большебрусянское – Колюткино. Уточняется, что мужчина не справился с управлением, в итоге автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся.

75-летняя мать водителя умерла на месте до прибытия врачей. Сам водитель не был пристегнут, он вылетел из машины и сильно пострадал. Вместе с еще одним пассажиром его госпитализировали.

За нарушения ПДД водитель получил 61 взыскание. В каком состоянии он сел за руль, покажет экспертиза. Второй пассажир рассказал, что водитель перед поездкой выпил две рюмки спиртного. По факту произошедшего проводится расследование.

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Источник: Госавтоинспекция Свердловской области