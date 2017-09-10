5 плюсов и один минус Hyundai Solaris

Hyundai Solaris второго поколения вышел в свет в начале прошлого года. Рынок принял машину благожелательно. В чем же причина этой любви?

Hyundai Solaris

Без сомнений, Solaris — автомобиль удачный. Плюсов у него заметно больше, чем минусов. И вот главные козыри этой машины.

Не боится российских реалий

В новом поколении длина кузова Hyundai Solaris перемахнула за отметку 4,4 м.

Чтобы автомобиль стал успешен в нашей стране, его необходимо серьезно адаптировать — разбитые дороги и холодные зимы вынуждают производителей вносить коррективы в свои автомобили. Кто-то ограничивается увеличением емкости аккумулятора да приспособленной к плохим дорогам подвеской. А кто-то (и Hyundai в том числе) выбирает более обстоятельный подход. Так, корейцы довели клиренс до вполне солидных для легковушки 160 мм и снабдили машину полным набором электрообогревов: руль, лобовое стекло и даже задний диван. В этом сегменте подобный комфорт может предложить только Kia Rio.

Ходовые качества

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Прежний Solaris критиковать было за что. Самый главный повод для критики — неважная устойчивость на высоких скоростях: уже со 100 км/ч корма машины начинала приплясывать, что мы неоднократно отмечали в своих материалах. Корейцы не раз вносили изменения в шасси, но окончательно этот недуг им победить не удалось.

Новый Solaris едет гораздо стабильнее и увереннее. На прямой он — монолит, да и в поворотах стал куда проворнее. А еще заметно улучшилась плавность хода. По разбитой дороге Hyundai катит c невозмутимостью какого-нибудь бизнес-седана. Ямы, бугры и даже буераки подвеска проглатывает не поперхнувшись. Всем бы так!

Салон и оснащение

Интерьер отделан преимущественно недорогими материалами, но к качеству сборки нареканий нет.

Оптитронные приборы — образец наглядности и лаконичности.

Шестиступенчатая механика радует точными и четкими переключениями.



Несомненно, важнейшим козырем является продуманный и эргономичный интерьер. Посадка за рулем близка к идеальной, баранка регулируется в двух плоскостях. Но самое главное здесь, конечно, оснащение — Solaris можно упаковать так, как большинству одноклассников и не снилось. К примеру, топовые версии снабжаются мультимедиасистемой с навигатором и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, датчиком света, климат-контролем, задними датчиками парковки. Плюс имеются обогревы всего и вся, о которых говорилось выше.

Запас пространства на втором ряду остался примерно тем же, что и в первом поколении модели. А жаль, у Весты и Поло на галерке места побольше будет.

Ширина проема багажника стала больше на 15 см — погрузка крупногабаритной поклажи доставляет теперь куда меньше проблем.



Многочисленные модификации

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Потенциальным покупателям на выбор предлагается 11 различных версий Соляриса. Двигатель 1.4 (100 л.с.) сочетается как с 6-ступенчатой механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом. Для 1,6-литровой 123-сильной модификации точно такой же расклад. В начальном исполнении Active можно получить только Solaris 1.4, а в топовом Elegance — только Solaris 1.6. Промежуточные версии Active Plus и Comfort доступны с обоими моторами.

Кстати, в преддверии чемпионата мира по футболу корейцы предлагают спецверсию FIFA 2018, которая отличается от стандартных машин соответствующими наклейками на кузове, комплектами текстильных ковриков с символикой мундиаля и футбольным мячом в придачу. Причем доплачивать за все это не потребуется.

Цена

Для Соляриса предлагается семь вариантов цветов окраски экстерьера. Доплата за металлик составляет 6000 рублей — гуманно!

Базовую версию с 1,4-литровым мотором и механической коробкой передач можно приобрести за 654 900 рублей. С 1,6-литровым двигателем цена стартует с отметки в 777 900 рублей. По нынешним временам это очень достойное предложение. Посмотрите на улицы российских городов: чуть ли не каждое второе такси — Солярис. А ребята из таксомоторов невыгодную технику покупать не станут. Кстати, за автомат придется накинуть 40 000 рублей, что тоже весьма гуманно. Доплата за такую трансмиссию у того же VW Polo будет большей.

Все это, конечно, замечательно, однако у этого «корейца» есть один недостаток, который ему еще не раз может аукнуться.

Седан и только седан

Первое поколение Соляриса несколько лет подряд занимало лидирующие позиции по продажам. Причем не только в своем сегменте, но и в абсолюте. Новое же поколение потеряло лидирующую позицию, хотя и входит в пятерку российских бестселлеров. А иномаркой №1 теперь является родственный Kia Rio. В чем причина такой рокировки? Причина лежит на поверхности. Если Rio по-прежнему можно приобрести в вариантах седан или хэтчбек (речь о лифтованной версии Rio X-Line), то Solaris доступен исключительно с трехобъемным кузовом. У нас, конечно, любят седаны, но альтернатива лишней никогда не бывает. Появись у Соляриса пятидверная модификация, он вновь вернется на лидирующую позицию.

Фото: Hyundai