Навстречу рекордам: Kia и Hyundai сделали спецверсии к чемпионату мира по футболу

Корейские компании Hyundai и Kia уже много лет являются партнерами FIFA и UEFA, и, естественно, они не могли обойти вниманием предстоящий мундиаль, который пройдет в России. Продажи автомобилей начались в апреле.

Обе компании выпустили спецсерии своих моделей, посвященные грядущему первенству. У Kia спецверсиями обзавелись Rio/Rio X-Line, cee’d, cee’d SW, Soul, Optima и Sportage, а Hyundai подготовил спецверсии Solaris, Creta, Elantra и Tucson.

Спецверсии Rio и Rio X-Line базируются на комплектации Luxe. От обычных моделей их легко отличить по радиаторной решетке, отделанной хромом и глянцем, а также 15-дюймовым легкосплавным колесам. Одним декором не обошлось: машины получили задние дисковые тормоза, задний парктроник, мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном и камерой заднего вида.

Хэтчбек и универсал Kia cee’d в спецверии FWC доступны в комплектациях Comfort и Luxe. У машин имеется 2-зонный климат-контроль, аудиосистема с 4,3-дюймовым экраном, задние парктроники и 16-дюймовые колеса. В комплектации Luxe появляются светодиодные ходовые огни и фонари. В салоне установлена мультимедиа с 7-дюймовым экраном и навигацией TomTom с отображением пробок в реальном времени.

Kia Soul FWC доступен в вариантах базовой комплектации Classic и более дорогой Comfort. Они отличаются рейлингами на крыше и 16-дюймовыми колесами. Оба варианта получили задний парктроник и мультимедийную систему с 5-дюймовым экраном и камерой заднего вида. Версия на базе Comfort дополнительно получила круиз-контроль и систему бесключевого доступа, а также светодиодные ходовые огни и фонари. Вместо 16-дюймовых колес здесь устанавливаются 17-дюймовые.

Kia Sportage в спецверии FWC сделан на базе комплектации Comfort, которая дополнена рейлингами, и салоном с комбинированной обивкой сидений. В оснащение входят задний парктроник, система бесключевого доступа, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и камерой заднего вида.

Наконец, седан Kia Optima 2018 FWC подготовлен на базе комплектации Luxe с 2- и 2,4-литровыми двигателями. Седан получил 18-дюймовые колесные диски GT Line, ксеноновые фары и систему кругового обзора с помощью камер.

У моделей Hyundai отличий от обычных версий поменьше: автомобили спецсерии комплектуются ковриками с вышивкой логотипа чемпионата и официальным футбольным мячом чемпионата. Hyundai Solaris в спецсерии доступен с 1,6-литровым двигателем в комплектациях Elegance и Comfort, Hyundai Creta в комплектации Style, а Elantra и Tucson доступны во всех комплектациях. Зато, в отличие от Kia, у Hyundai тираж спецсерии ограничен 20 тыс. автомобилей.

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Фото: Hyundai, Kia